Заложники канализации: во дворе дорогих домов в Новосибирске забил зловонный фонтан

Во дворе ЖК «Белые росы» из канализации забил фонтан
На территории микрорайона «Белые росы» в середине недели появился небольшой фонтан. Правда, это не часть благоустройства: фонтан забил из канализационного люка, распространяя соответствующий запах и отравляя воду в местном пруду. Жители рассказывают, что это не первая подобная авария, но справиться с ними никто не может. Всё дело в том, что в комфортном и благоустроенном с виду районе уже несколько лет не могут решить, кто это должен делать. Поэтому канализационные стоки то и дело растекаются по двору-парку и затапливают подвалы жилых домов. Подробности узнала Лиза Пичугина.
Вечером 12 октября из канализационного люка посреди благоустроенной территории ЖК «Белые росы» начал бить дурно пахнущий фонтан. Мутная вода быстро образовала целый поток, который по дренажному каналу направился прямиком к беседке и дальше — в пруд, к рыбам и уткам.
Местные жители говорят, что канализационная система в комплексе дает сбои постоянно: только с начала 2021 года это уже четвертая авария. Добиться ее исправления они не могут: выяснилось, что местная КНС, к которой подключены 8 многоквартирных домов и два коттеджных поселка — «Белые росы» и «Белые росы Hi-tech» — никем не обслуживается.
— Мы боремся с момента, как сдали наши дома, — говорит Светлана, жительница одной из
Дома построила компания «ИнтерСтрой» — они были частью амбициозного проекта с нетипичной для Новосибирска середины
Изначально домами управляла аффилированная с застройщиком УК «ИнтерСтрой-Комфорт», но весной 2021 года фактически бездействующую компанию местным жителям удалось заменить, и сегодня она уже ликвидирована. На смену ей пришла УК «Краснообск». Но действующие канализационные станции, к которым дома подключены, в ее управление не входят, говорит директор УК «Краснообск» Евгений Головин.
— Застройщик «ИнтерСтрой», когда сдавал «Белые росы», построил две канализационные станции, которые перекачивают канализационные стоки дальше в городской коллектор. Эти станции не относятся к домам, это отдельные объекты, отдельное имущество, они не входят в зону нашего обслуживания — в нашем договоре этого нет, — объяснил Евгений Головин в разговоре с журналистом НГС. — Я не могу себе позволить такую наглость, это чревато наказанием со стороны прокуратуры и ГЖИ. Я не могу лишние деньги с людей брать за то, что не обусловлено нашим договором. Такие вещи в принципе УК не обслуживают — их обслуживают специализированные организации, которые имеют спецтехнику, например «Горводоканал». Передают их, как правило, безвозмездно.
В случае с «Белыми росами» вышло по-другому. К моменту сдачи домов, по информации Евгения Головина, инженерные сети закончены не были, и дома приняли в эксплуатацию «под честное слово» застройщика — гарантийное письмо, по которому он обязуется их достроить и далее обслуживать самостоятельно. Но гарантий своих застройщик так и не исполнил.
Еще в апреле, после одной из первых аварий в этом году, в управляющей компании полагали, что сети можно будет передать городу как бесхозные, но выяснилось, что владелец у них всё еще есть — тот самый неактивный «ИнтерСтрой». Но директор компании Каролина Кашкарова это отрицает, подчеркивая, что бывший застройщик — не владелец, а балансодержатель аварийной канализации, а сама она вообще не оформлена.
— «ИнтерСтрой» является балансодержателем — это означает, что КНС числится на организации по бухгалтерским документам, но на кадастровый учет она не ставилась. Ее в данный момент ставят на кадастровый учет, чтобы признать право собственности, — сказала Каролина Кашкарова журналисту НГС, добавив, что всю эту процедуру затеяли, чтобы передать канализацию муниципалитету, на обслуживание «Горводоканала».
По словам Каролины Кашкаровой, заявку в «Горводоканал» «ИнтерСтрой» отправил еще в мае, но ответ потерялся. На то, чтобы восстановить документы, дождаться рассмотрения и сделать топосъемку, ушло всё лето. Сейчас топосъемка находится на утверждении, а компания готовит весь пакет документов, чтобы зарегистрировать злополучную канализацию и передать ее городу. Подавать документы «ИнтерСтрой» собирается после 20 октября, сколько времени пройдет до завершения всей процедуры, директор компании не знает.
Всё это время ни у кого нет формального права обслуживать аварийную систему. Каролина Кашкарова рассказала, что «ИнтерСтрой» как балансодержатель предлагал УК «Краснообск» оформить аренду или заключить трехстроннее соглашение, которое позволило бы управляющей компании эксплуатировать КНС и сети. Управляющая компания отказалась.
— Это же абракадабра! — возмущается в ответ Евгений Головин. — То есть они хотят, чтобы за мой счет их имущество [обслуживалось]. Я говорю: «У вас автомобиль есть? Он ломается? Вы хотите, чтобы я и автомобиль ваш обслуживал?» — «Нет». — «А это то же самое: имущество ваше, а вы хотите, чтобы я его обслуживал бесплатно. Это как-то неправильно, наверное». На этом у нас всё закончилось.
Пока компании пытаются поделить зону ответственности, местным жителям приходится жить с то и дело вытекающей во дворы канализацией. Однажды местным жителям пришлось в буквальном смысле собирать по квартирам наличные для ликвидации подобной аварии, ещё пару раз работы за свой счет проводила УК «Краснообск».
— Каждый раз платить по 50 тысяч, чтобы приезжали машины, у нас на эти деньги есть что отремонтировать, — говорит жительница «Белых рос» Светлана.
Вечером 13 октября очередную аварию, по словам председателя совета одного из домов Михаила Абросимова, приехали ликвидировать уже сотрудники «Горводоканала». Журналист НГС направила в организацию запрос с просьбой уточнить, за чей счет проводили работы и планируют ли взыскивать их стоимость, но ответ к моменту публикации материала не поступил. В мэрии на вопрос о том, могут ли власти изъять необслуживаемые сети принудительно, тоже не ответили.
В этом году микрорайон «Белые росы» захлестнула волна проблем. Сначала местным жителям пришлось отвоевывать парковку, на которой уже собирались построить гостиницу. А в конце лета они пожаловались на пришедший в запустение парк, который им не дают обустроить официально.