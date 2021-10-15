Заложники канализации: во дворе дорогих домов в Новосибирске забил зловонный фонтан

Вечером 12 октября из канализационного люка посреди благоустроенной территории ЖК «Белые росы» начал бить дурно пахнущий фонтан. Мутная вода быстро образовала целый поток, который по дренажному каналу направился прямиком к беседке и дальше — в пруд, к рыбам и уткам.



Местные жители говорят, что канализационная система в комплексе дает сбои постоянно: только с начала 2021 года это уже четвертая авария. Добиться ее исправления они не могут: выяснилось, что местная КНС, к которой подключены 8 многоквартирных домов и два коттеджных поселка — «Белые росы» и «Белые росы Hi-tech» — никем не обслуживается.

