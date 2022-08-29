Елки-палки, арестовали! Как контракт с государством привел крупного новосибирского застройщика за решетку
Расследуется дело о сдаче помещений в аренду бюджетной организации на десятки миллионов рублей
В начале августа в Новосибирске арестовали председателя совета директоров корпорации «Елка» Кирилла Ивантеева и бывшего руководителя медико-социальной экспертизы Александра Захарьяна. Оба проходят по уголовному делу о мошенничестве. На фоне абсолютного молчания силовиков о деталях расследования журналистам НГС удалось выяснить некоторые подробности: какая сделка легла в основу уголовного дела, почему адвокаты Ивантеева находятся в полном недоумении и как преследование новосибирского застройщика может быть связано с коррупцией.
Аресты без подробностей
5 августа на сайте Центрального районного суда Новосибирска появились два сообщения: первое об аресте бывшего главы бюро медико-социальной экспертизы Александра Захарьяна, спустя несколько минут — аналогичное об аресте главы корпорации «Елка» Кирилла Ивантеева. Мужчин отправили в следственный изолятор на 1 месяц 28 суток — на время пока ведется расследование.
В обоих случаях представители суда не уточнили обстоятельства дела, которые способствовали помещению вполне известных новосибирцев за решетку. В настоящее время в сообщениях не указаны даже статьи уголовного кодекса, по которым их обвиняют, хотя 5 августа было отмечено, что Захарьян проходит по делу о мошенничестве с использованием служебного положения, «а равно в крупном размере» (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
Правоохранительные органы крайне немногословны в ответах на просьбу прокомментировать обстоятельства дела. Помощник прокурора Центрального района Оксана Толстых подтвердила, что Ивантеева и Захарьяна объединяет уголовное дело о мошенничестве «с помещениями», в котором «фигурирует сумма в 37 миллионов рублей».
Кто такие Ивантеев и Захарьян?
Кирилл Ивантеев — председатель совета директоров группы компаний «Елка», которая, по данным пресс-службы организации, входит в топ-25 крупнейших застройщиков Новосибирска по объему ввода жилья.
Осенью 2021 года в эксплуатацию был введен ЖК «Новые снегири» (два
В декабре 2021 года имя Кирилла Ивантеева звучало в контексте скандала вокруг специализированного застройщика «Каинская заимка». Представитель организации Андрей Ермаков заявлял НГС, что по заявлению Ивантеева в отношении него было сфабриковано уголовное дело о коммерческом подкупе. По его словам, преследование связано с конкурентной борьбой между «Каинской заимкой» и компанией «Румер» (входит в ГК «Елка»), которая возводит в Каинской Заимке экоквартал Akadem Klubb.
Александр Захарьян родился в Новосибирске, окончил медицинский институт по специальности «лечебное дело». Затем в Санкт-Петербурге прошел курсы повышения квалификации врачей-экспертов по хирургии.
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Доктор медицинских наук, автор более 90 научных публикаций.
Дело давно минувших дней
Источник НГС из числа представителей ГК «Елка», знакомый с ситуацией, рассказал, что связывает Кирилла Ивантеева и Александра Захарьяна. По его словам, речь о контракте от 2014 года, по которому новосибирский бизнесмен (от имени компании «Департамент недвижимого имущества») подыскал и сдал в аренду помещение бюджетному учреждению по госконтракту.
— Это была личная просьба московских коллег Кирилла, чтобы нашли такое помещение. Нашли помещение, заключили госконтракт, контракт прошел, контракт закрыт. Ни у кого вопросов не было, все печати стоят, все подписи стоят, — отметил собеседник.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Департамент недвижимого имущества» основано в 2006 году. Учредители — Ивантеев Кирилл Сергеевич (50%) и Кузнецов Георгий Константинович (50%). Компания занимается предоставлением посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе. По итогам 2021 года выручка компании была зарегистрирована на уровне 1,5 млн рублей, чистая прибыль — 1,3 млн рублей.
Он уточнил, что перед оформлением сделка прошла «экспертизу госорганов о добросовестности заключения контракта», а выполнение обязательств по нему «были подтверждены федеральными министерствами». Захарьян, по его словам, также имел право поставить в документах свою подпись только после многочисленных согласований с контролирующими органами.
— В настоящее время работают адвокаты, которые находятся в некотором непонимании, что же хотят следователи. Для наших юристов в этом деле очень много загадок, — отметил собеседник.
Он предположил, что уголовное преследование Ивантеева и Захарьяна может быть связано с «московскими делами о коррупции», в которых дело застройщика и экс-главы бюро медико-социальной экспертизы может стать отправной точкой для громких скандалов федерального уровня.
«Государство — привлекательный партнер, но рисковый»
Главный редактор и директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» («ЦДЖ») Андрей Кузнецов полагает, что арест Ивантеева не имеет политической подоплеки или признаков конкуренции. По его мнению, ГК «Елка» «не участвует в проектах, за которые идет настолько жесткая борьба, что стороны апеллируют к силовикам».
— Непонятно, что могло случиться для пробуждения 8 лет спустя интереса следствия к давнишней истории. Либо речь о вновь открывшихся обстоятельствах, либо эти обстоятельства давно были известны, да не было интереса к фигурантам, — рассуждает Кузнецов.
Он добавил, что в настоящее время риски коммерческих контрактов с госструктурами очень велики. При этом дело Ивантеева наглядно показывает, что претензии со стороны правоохранительных органов могут «прилететь даже из довольно далекого прошлого». Эксперт уверен, что уголовное преследование известного новосибирского застройщика не повлияет на взаимоотношения власти и предпринимателей.
— В условиях нестабильной экономики государство остается для частного бизнеса привлекательным партнером, несмотря на угрозу повышенного внимания со стороны правоохранительных органов, — заявил Кузнецов.
По его мнению, масштабные проекты, реализуемые ГК «Елка», не будут поставлены на паузу, если партнеры Ивантеева «смогут его полноценно заменить», пока он находится под стражей и не имеет возможности принимать участие в управлении.
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