СЕЙЧАС +18°С
Пробки 4/10
usd 60.09
eur 59.88
Тема дня170 тысяч в месяц. Нашел себя в такси
Все новости
Все новости
Подробности

Елки-палки, арестовали! Как контракт с государством привел крупного новосибирского застройщика за решетку

Расследуется дело о сдаче помещений в аренду бюджетной организации на десятки миллионов рублей

4 215

Уголовное дело связало главу ГК «Елка» Кирилла Ивантеева (слева) и бывшего руководителя бюджетного бюро Александра Захарьяна (справа)

Поделиться

В начале августа в Новосибирске арестовали председателя совета директоров корпорации «Елка» Кирилла Ивантеева и бывшего руководителя медико-социальной экспертизы Александра Захарьяна. Оба проходят по уголовному делу о мошенничестве. На фоне абсолютного молчания силовиков о деталях расследования журналистам НГС удалось выяснить некоторые подробности: какая сделка легла в основу уголовного дела, почему адвокаты Ивантеева находятся в полном недоумении и как преследование новосибирского застройщика может быть связано с коррупцией.

Аресты без подробностей


5 августа на сайте Центрального районного суда Новосибирска появились два сообщения: первое об аресте бывшего главы бюро медико-социальной экспертизы Александра Захарьяна, спустя несколько минут — аналогичное об аресте главы корпорации «Елка» Кирилла Ивантеева. Мужчин отправили в следственный изолятор на 1 месяц 28 суток — на время пока ведется расследование.

В суде не пояснили, за что были задержаны Ивантеев и Захарьян

В суде не пояснили, за что были задержаны Ивантеев и Захарьян

Поделиться

В обоих случаях представители суда не уточнили обстоятельства дела, которые способствовали помещению вполне известных новосибирцев за решетку. В настоящее время в сообщениях не указаны даже статьи уголовного кодекса, по которым их обвиняют, хотя 5 августа было отмечено, что Захарьян проходит по делу о мошенничестве с использованием служебного положения, «а равно в крупном размере» (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Правоохранительные органы крайне немногословны в ответах на просьбу прокомментировать обстоятельства дела. Помощник прокурора Центрального района Оксана Толстых подтвердила, что Ивантеева и Захарьяна объединяет уголовное дело о мошенничестве «с помещениями», в котором «фигурирует сумма в 37 миллионов рублей».

Кто такие Ивантеев и Захарьян?


Кирилл Ивантеев — председатель совета директоров группы компаний «Елка», которая, по данным пресс-службы организации, входит в топ-25 крупнейших застройщиков Новосибирска по объему ввода жилья.

Осенью 2021 года в эксплуатацию был введен ЖК «Новые снегири» (два 17-этажных дома на улице Курчатова). В настоящее время группа компаний занимается строительством ЖК «Никитина 128» (19-этажный дом комфорткласса на 188 квартир), экоквартала Akadem Klubb (ЖК из двенадцати 6–8-этажных домов на берегу озера в Академгородке), а также клубного дома «Наследие» (8-этажный жилой дом премиум-класса на 116 квартир в непосредственной близости от площади Калинина).

На День города Ивантеев передал сертификат на однокомнатную студию нуждающейся новосибирской семье

На День города Ивантеев передал сертификат на однокомнатную студию нуждающейся новосибирской семье

Поделиться

В декабре 2021 года имя Кирилла Ивантеева звучало в контексте скандала вокруг специализированного застройщика «Каинская заимка». Представитель организации Андрей Ермаков заявлял НГС, что по заявлению Ивантеева в отношении него было сфабриковано уголовное дело о коммерческом подкупе. По его словам, преследование связано с конкурентной борьбой между «Каинской заимкой» и компанией «Румер» (входит в ГК «Елка»), которая возводит в Каинской Заимке экоквартал Akadem Klubb.

Александр Захарьян родился в Новосибирске, окончил медицинский институт по специальности «лечебное дело». Затем в Санкт-Петербурге прошел курсы повышения квалификации врачей-экспертов по хирургии.

Более 10 лет Захарьян возглавлял бюро медико-социальной экспертизы

Более 10 лет Захарьян возглавлял бюро медико-социальной экспертизы

Поделиться

В 90-х годах являлся председателем онкологической врачебно-трудовой экспертной комиссии Главного бюро МСЭ. В 2009 году исполнял обязанности руководителя бюро. С 2010 года руководил ФГУ «Главного бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области».

Доктор медицинских наук, автор более 90 научных публикаций.

Дело давно минувших дней


Источник НГС из числа представителей ГК «Елка», знакомый с ситуацией, рассказал, что связывает Кирилла Ивантеева и Александра Захарьяна. По его словам, речь о контракте от 2014 года, по которому новосибирский бизнесмен (от имени компании «Департамент недвижимого имущества») подыскал и сдал в аренду помещение бюджетному учреждению по госконтракту.

— Это была личная просьба московских коллег Кирилла, чтобы нашли такое помещение. Нашли помещение, заключили госконтракт, контракт прошел, контракт закрыт. Ни у кого вопросов не было, все печати стоят, все подписи стоят, — отметил собеседник.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Департамент недвижимого имущества» основано в 2006 году. Учредители — Ивантеев Кирилл Сергеевич (50%) и Кузнецов Георгий Константинович (50%). Компания занимается предоставлением посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе. По итогам 2021 года выручка компании была зарегистрирована на уровне 1,5 млн рублей, чистая прибыль — 1,3 млн рублей.

Он уточнил, что перед оформлением сделка прошла «экспертизу госорганов о добросовестности заключения контракта», а выполнение обязательств по нему «были подтверждены федеральными министерствами». Захарьян, по его словам, также имел право поставить в документах свою подпись только после многочисленных согласований с контролирующими органами.

— В настоящее время работают адвокаты, которые находятся в некотором непонимании, что же хотят следователи. Для наших юристов в этом деле очень много загадок, — отметил собеседник.

Он предположил, что уголовное преследование Ивантеева и Захарьяна может быть связано с «московскими делами о коррупции», в которых дело застройщика и экс-главы бюро медико-социальной экспертизы может стать отправной точкой для громких скандалов федерального уровня.

«Государство — привлекательный партнер, но рисковый»

Главный редактор и директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» («ЦДЖ») Андрей Кузнецов полагает, что арест Ивантеева не имеет политической подоплеки или признаков конкуренции. По его мнению, ГК «Елка» «не участвует в проектах, за которые идет настолько жесткая борьба, что стороны апеллируют к силовикам».

— Непонятно, что могло случиться для пробуждения 8 лет спустя интереса следствия к давнишней истории. Либо речь о вновь открывшихся обстоятельствах, либо эти обстоятельства давно были известны, да не было интереса к фигурантам, — рассуждает Кузнецов.

Он добавил, что в настоящее время риски коммерческих контрактов с госструктурами очень велики. При этом дело Ивантеева наглядно показывает, что претензии со стороны правоохранительных органов могут «прилететь даже из довольно далекого прошлого». Эксперт уверен, что уголовное преследование известного новосибирского застройщика не повлияет на взаимоотношения власти и предпринимателей.

Эксперты считают, что ГК «Елка» может сохранить темпы реализации амбициозных проектов, пока глава находится под следствием

Эксперты считают, что ГК «Елка» может сохранить темпы реализации амбициозных проектов, пока глава находится под следствием

Поделиться

— В условиях нестабильной экономики государство остается для частного бизнеса привлекательным партнером, несмотря на угрозу повышенного внимания со стороны правоохранительных органов, — заявил Кузнецов.

По его мнению, масштабные проекты, реализуемые ГК «Елка», не будут поставлены на паузу, если партнеры Ивантеева «смогут его полноценно заменить», пока он находится под стражей и не имеет возможности принимать участие в управлении.

Несколько дней назад читатель НГС сообщил о том, что долгострои на улице Вилюйской около Инюшенского бора начали достраивать. Изначально возведением жилых многоэтажек занималась компания, входившая в группу «ПТК-30», владельцев которой судили за мошенничество.

По теме

АрестЗастройщикМошенничество
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2