Елки-палки, арестовали! Как контракт с государством привел крупного новосибирского застройщика за решетку

Правоохранительные органы крайне немногословны в ответах на просьбу прокомментировать обстоятельства дела. Помощник прокурора Центрального района Оксана Толстых подтвердила, что Ивантеева и Захарьяна объединяет уголовное дело о мошенничестве «с помещениями», в котором «фигурирует сумма в 37 миллионов рублей».



Кто такие Ивантеев и Захарьян?

Кирилл Ивантеев — председатель совета директоров группы компаний «Елка», которая, по данным пресс-службы организации, входит в топ-25 крупнейших застройщиков Новосибирска по объему ввода жилья.

