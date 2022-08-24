Заброшенные дома возле Инюшенского бора начали достраивать — прежнего застройщика судят за мошенничество

В Новосибирске начали работы в долгостроях на улице Вилюйской недалеко от Инюшенского бора. Об этом в редакцию сообщил читатель НГС:

— Тут два дома. Один построен и даже почти был застеклен. А второй — каркас на уровне 5-х этажей, — написала в редакцию читательница.

Она также прислала видео, на котором видно строительную технику и людей около дома.