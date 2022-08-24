Заброшенные дома возле Инюшенского бора начали достраивать — прежнего застройщика судят за мошенничество
Владельца компании-застройщика судят за мошенничество
В Новосибирске начали работы в долгостроях на улице Вилюйской недалеко от Инюшенского бора. Об этом в редакцию сообщил читатель НГС:
— Тут два дома. Один построен и даже почти был застеклен. А второй — каркас на уровне 5-х этажей, — написала в редакцию читательница.
Она также прислала видео, на котором видно строительную технику и людей около дома.
Долгострои находятся по адресу Вилюйская, 5 и Вилюйская, 6.
Дом достраивает публично‑правовая компания «Фонд развития территорий». Как сообщала в июне пресс-служба правительства, два дома на Вилюйской должны достроить до конца 2023 года. В июне же фонд объявил конкурс на поиск подрядчика.
Начальная цена контракта составила 389,8 миллиона рублей. Разрешение на завершение долгостроя фонд получил 14 июня. Общая площадь 12-этажного дома — 7,3 тысячи кв. м, в нем по проекту будет 90 квартир и 7 нежилых помещений. В разрешении на строительство также указана сметная стоимость строительства, рассчитанная в 1-м квартале 2022 года, — 399,4 миллиона рублей.
ППК «Фонд» учрежден правительством Новосибирской области для завершения долгостроев. Компанией руководит Дмитрий Богомолов. Согласно информации «Контур.Фокуса», он также совладеет юридической компанией «Квадрат».
На сайте «Фонда» указано, что подрядчиком на строительстве стал ООО «СМРстрой». По данным «Контур.Фокуса», компания часто участвует в госзаказах. Например, строила детский сад на улице Тельмана в Первомайском районе и школу в Болотном. Всего за последние три года фирма заключила 28 госконтрактов на сумму 3,7 миллиарда рублей.
Долгострои вместе с другими домами комплекса на Вилюйской строила компания ПТК «Стройинвест», которая входила в группу «ПТК-30». В 2017 году она остановила все стройки в Новосибирске, а рабочие залезали на стрелы кранов, требуя выплатить им зарплату. В 2018-м — получила несколько исков о банкротстве, сегодня, по информации «Контур.Фокус», процесс находится на стадии конкурсного производства. Руководителей «ПТК-30» судили за мошенничество.