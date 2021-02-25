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Крупные застройщики из Новосибирска пойдут под суд за мошенничество на сумму более 730 миллионов рублей

Отец и сын продавали квартиры в несуществующих домах

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Совладельцы «ПТК-30» Антон (на фото) и его отец Владимир Коноваловы так и не построили обещанные людям квартиры

Совладельцы «ПТК-30» Антон (на фото) и его отец Владимир Коноваловы так и не построили обещанные людям квартиры

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На новосибирских застройщиков заведено уголовное дело по статье «Мошенничество»

Следователи завершили расследовать уголовное дело в отношении руководителей крупных строительных компаний по части 4 статьи 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.

С января 2015 по декабрь 2017 года 65-летний Владимир Коновалов со своим 42-летним сыном Антоном и общим знакомым (все трое руководили строительными организациями, входящими в состав холдинга «ПТК-30») развернули широкую рекламную кампанию о строительстве двух многоквартирных жилых домов в Заельцовском районе Новосибирска.

Потенциальным клиентам демонстрировали слайды и фотографии будущих домов и планировки квартир. На официальном сайте застройщика были размещены отчетные ролики о начале строительных работ, которые в итоге оказались фиктивными. С дольщиками подписывали соглашения о беспроцентных займах. В результате набралось 188 дольщиков, которые передали мошенникам больше 313 миллионов рублей. Своих квартир они так и не получили, более того, дома оказались не построены.

Речь идет о ЖК «Деловой квартал» на улице Дуси Ковальчук. Застройщиком ЖК выступало ООО «Партнер-Инвест». Разрешение на строительство двух 28-этажных домов в составе ЖК было получено в августе 2016 года. При этом предприниматели активно продавали квартиры в третьем, несуществующем доме.

Так в представлении застройщика должен был выглядеть ЖК «Деловой квартал». Но по документам домов было всего два

Так в представлении застройщика должен был выглядеть ЖК «Деловой квартал». Но по документам домов было всего два

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Помимо этого, с февраля 2014 года по август 2017-го отец и сын под залог этих домов построили еще пять — два в Ленинском районе и три — в Октябрьском. Застройщики продали эти квартиры, но полностью Сбербанку долг не вернули, лишь частично погасили задолженность. В результате покупатели квартир не могут зарегистрировать на них право собственности. Среди пострадавших — 200 человек. Суммарный ущерб составил больше 420 миллионов рублей.

Но и это еще не всё. Фигуранты взяли в аренду землю площадью 1975 квадратных метров якобы под строительство многоквартирного дома. На участке они организовали автостоянку, а затем, используя то, что на участке возведено капитальное строение, оформили на него право собственности. В результате ущерб городскому бюджету составил более 4 миллионов рублей. Общий ущерб по уголовному делу превысил 730 миллионов рублей.

Коновалов-отец находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, на сына наложили «запрет отдельных действий». В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передадут в суд для рассмотрения по существу. В отношении третьего фигуранта уголовное дело выделено в отдельное производство. Его рассматривают в Железнодорожном районном суде Новосибирска.

Семью Коноваловых отправили в СИЗО в сентябре 2018 года, а затем посадили под домашний арест. Сбербанк подал иск к «ПТК-30» на 239,2 миллиона рублей в середине марта 2019 года. В августе 2019 года соучредителя «ПТК-30» Антона Коновалова признали банкротом.

Сегодня стало известно, что правительство НСО включило многоквартирный дом на улице Дуси Ковальчук, 378/1 в ходатайство в адрес ППК «Фонд» (Москва). Также в список вошли два долгостроя микрорайона «Новомарусино».

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ПТК-30дольщикимошенничествосудАнтон Коновалов
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