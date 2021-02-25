Крупные застройщики из Новосибирска пойдут под суд за мошенничество на сумму более 730 миллионов рублей

Потенциальным клиентам демонстрировали слайды и фотографии будущих домов и планировки квартир. На официальном сайте застройщика были размещены отчетные ролики о начале строительных работ, которые в итоге оказались фиктивными. С дольщиками подписывали соглашения о беспроцентных займах. В результате набралось 188 дольщиков, которые передали мошенникам больше 313 миллионов рублей. Своих квартир они так и не получили, более того, дома оказались не построены.

Речь идет о ЖК «Деловой квартал» на улице Дуси Ковальчук. Застройщиком ЖК выступало ООО «Партнер-Инвест». Разрешение на строительство двух 28-этажных домов в составе ЖК было получено в августе 2016 года. При этом предприниматели активно продавали квартиры в третьем, несуществующем доме.