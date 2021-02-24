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Новосибирские власти попросили Москву помочь достроить два долгостроя в микрорайоне «Новомарусино»

Речь идет о домах № 1 и 5 на Большой улице

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Стройка может быть продолжена уже <nobr class="_">в 2021 году</nobr>

Стройка может быть продолжена уже в 2021 году

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Долгострои в «Новомарусино» введут в эксплуатацию с помощью ППК «Фонд»

Правительство Новосибирской области подготовило ходатайство в адрес ППК «Фонд» (Москва) о двух долгостроях микрорайона «Новомарусино» — домах № 1 и 5 на Большой улице, сообщает пресс-служба правительства региона.

В конце прошлого года власти говорили, что ЖК планируют достраивать поэтапно, но у застройщика (ООО «Доступное жилье Новосибирск»), который уже признан банкротом, есть задолженность перед «Промсвязьбанком» под залог земельного участка. Это не дает конкурсному управляющему начать процедуру межевания земельных участков.

Также в ходатайство власти включили многоквартирный дом на улице Дуси Ковальчук, 378/1 (застройщик ООО «Партнер-Инвест») и дома на улице Печатников, 12 (ЖСК «Дом на Печатников»). Достраивать эти дома планировали в 2021 году, а ввод в эксплуатацию — в 2022–2023 годах. Это позволит решить проблемы еще более 1300 дольщиков.

20 марта 2020 года между правительством Новосибирской области и ППК «Фонд» было подписано соглашение о предоставлении субсидии в размере 1,3 миллиарда рублей на завершение строительства проблемных многоквартирных домов. В первую очередь эти деньги пойдут на семь долгостроев региона: дома № 11, 12 и 13 в микрорайоне «Закаменский» (застройщик ООО «Неоград»), дом в Оби («ОбьСтрой»), дома № 5 и 6 на улице Вилюйской (ПТК-30) и дом в рабочем поселке Краснообск (ООО «Дирекция заказчика»). При строительстве этих объектов задействованы финансы 1500 дольщиков.

О борьбе обманутых дольщиков ЖК «Новомарусино» (их около 800) мы писали ранее. Они выходили с одиночными пикетами к зданию правительства НСО, а также объявляли голодовку. Одной из участниц стало плохо, и ей потребовалась помощь медиков. Губернатор Андрей Травников сообщил тогда, что в регионе нет денег на достройку проблемных домов.

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долгостройЖК «Новомарусино»
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