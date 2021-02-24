Новосибирские власти попросили Москву помочь достроить два долгостроя в микрорайоне «Новомарусино»

Долгострои в «Новомарусино» введут в эксплуатацию с помощью ППК «Фонд»
Правительство Новосибирской области подготовило ходатайство в адрес ППК «Фонд» (Москва) о двух долгостроях микрорайона «Новомарусино» — домах
В конце прошлого года власти говорили, что ЖК планируют достраивать поэтапно, но у застройщика (ООО «Доступное жилье Новосибирск»), который уже признан банкротом, есть задолженность перед «Промсвязьбанком» под залог земельного участка. Это не дает конкурсному управляющему начать процедуру межевания земельных участков.
Также в ходатайство власти включили многоквартирный дом на улице Дуси
20 марта 2020 года между правительством Новосибирской области и ППК «Фонд» было подписано соглашение о предоставлении субсидии в размере
О борьбе обманутых дольщиков ЖК «Новомарусино» (их около 800) мы писали ранее. Они выходили с одиночными пикетами к зданию правительства НСО, а также объявляли голодовку. Одной из участниц стало плохо, и ей потребовалась помощь медиков. Губернатор Андрей Травников сообщил тогда, что в регионе нет денег на достройку проблемных домов.