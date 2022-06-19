В Новосибирске объявили торги на завершение долгостроя на Вилюйской — работы оценили в 389 миллионов
Разрешение на достройку мэрия Новосибирска выдала «Фонду защиты прав дольщиков»
«Фонд защиты прав дольщиков» объявил торги на завершение долгостроя на улице Вилюйской — извещение появилось на сайте «РТС тендер» 17 июня.
Начальная цена контракта — 389,8 миллиона рублей, заявки будут принимать до 4 июля. Согласно опубликованному проекту договора, после его подписания у победителя торгов будет чуть больше года на то, чтобы завершить все работы.
Разрешение на завершение долгостроя фонд получил 14 июня. Общая площадь 12-этажного дома — 7,3 тысячи кв. м, в нём по проекту будет 90 квартир и 7 нежилых помещений. В разрешении на строительство также указана сметная стоимость строительства, рассчитанная в 1 квартале 2022 года, — 399,4 миллиона рублей.
ППК «Фонд» учрежден правительством Новосибирской области для завершения долгостроев. Компанией руководит Дмитрий Богомолов. Согласно информации «Контур.Фокуса», он также совладеет юридической компанией «Квадрат».
После завершения долгостроя, его территорию объединят с другими домами комплекса на Вилюйской — все они были построены компанией ПТК «Стройинвест», которая входила в группу «ПТК-30». В 2017 году она остановила все стройки в Новосибирске, а рабочие залезали на стрелы кранов, требуя выплатить им зарплату. В 2018 — получила несколько исков о банкротстве, сегодня, по информации «Контур.Фокус», процесс находится на стадии конкурсного производства.
Кроме того, совладельцы и руководители группы Владимир и Антон Коноваловы фигурируют в деле о мошенничестве. В 2018 году в офисе «ПТК-30» прошли обыски, а прокуратура нашла нарушения на стройках. В начале 2021 года стало известно, что общая сумма по делу о мошенничестве составляет более 730 миллионов рублей.
В портфеле «Фонда защиты прав дольщиков», помимо дома на Вилюйской также долгострои микрорайона «Закаменский» — в декабре прошлого года завершение одного из них оценили в 438 миллионов рублей.