СЕЙЧАС +16°С
Пробки 1/10
usd 56.71
eur 59.33
Тема дняКрасивые платья выпускниц
Все новости
Все новости
Подробности

В Новосибирске объявили торги на завершение долгостроя на Вилюйской — работы оценили в 389 миллионов

Разрешение на достройку мэрия Новосибирска выдала «Фонду защиты прав дольщиков»

132
Долгострой на Вилюйской, по данным муниципального портала, начали строить в 2014 году

Долгострой на Вилюйской, по данным муниципального портала, начали строить в 2014 году

Поделиться

«Фонд защиты прав дольщиков» объявил торги на завершение долгостроя на улице Вилюйской — извещение появилось на сайте «РТС тендер» 17 июня.

Начальная цена контракта — 389,8 миллиона рублей, заявки будут принимать до 4 июля. Согласно опубликованному проекту договора, после его подписания у победителя торгов будет чуть больше года на то, чтобы завершить все работы.

Разрешение на завершение долгостроя фонд получил 14 июня. Общая площадь 12-этажного дома — 7,3 тысячи кв. м, в нём по проекту будет 90 квартир и 7 нежилых помещений. В разрешении на строительство также указана сметная стоимость строительства, рассчитанная в 1 квартале 2022 года, — 399,4 миллиона рублей.

ППК «Фонд» учрежден правительством Новосибирской области для завершения долгостроев. Компанией руководит Дмитрий Богомолов. Согласно информации «Контур.Фокуса», он также совладеет юридической компанией «Квадрат».

После завершения долгостроя, его территорию объединят с другими домами комплекса на Вилюйской — все они были построены компанией ПТК «Стройинвест», которая входила в группу «ПТК-30». В 2017 году она остановила все стройки в Новосибирске, а рабочие залезали на стрелы кранов, требуя выплатить им зарплату. В 2018 — получила несколько исков о банкротстве, сегодня, по информации «Контур.Фокус», процесс находится на стадии конкурсного производства.

Кроме того, совладельцы и руководители группы Владимир и Антон Коноваловы фигурируют в деле о мошенничестве. В 2018 году в офисе «ПТК-30» прошли обыски, а прокуратура нашла нарушения на стройках. В начале 2021 года стало известно, что общая сумма по делу о мошенничестве составляет более 730 миллионов рублей.

В портфеле «Фонда защиты прав дольщиков», помимо дома на Вилюйской также долгострои микрорайона «Закаменский» — в декабре прошлого года завершение одного из них оценили в 438 миллионов рублей.

По теме

ПТК-30долгостроиторгиППК «Фонд»вилюйская
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2