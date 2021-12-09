В Новосибирске ищут компанию, которая за 438 миллионов достроит один из домов «Закаменского»

Итоги закупки подведут 14 января 2022 года, в течение года после заключения договора с победителем он должен будет завершить строительно-монтажные работы на долгострое. Перед строительством ему, согласно документации закупки, предстоит расчистить территорию и обеспечить ее необходимыми для строительства инженерными сетями, а также обустроить временные проезды.

В техзадании для генподрядчика также отмечена необходимость оборудования помещения для оперативных совещаний для 15 человек.



— Генподрядчик организовывает и проводит оперативные совещания не реже 1 раза в неделю, с привлечением всех заинтересованных лиц, а также по первому требованию технического заказчика или застройщика, — указано в документе.

