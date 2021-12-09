В Новосибирске ищут компанию, которая за 438 миллионов достроит один из домов «Закаменского»

Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Новосибирской области (ППК «Фонд») объявил закупку на завершение строительства одного из проблемных домов микрорайона «Закаменский».
Информация о поиске подрядчика на строительство дома в Закаменском микрорайоне, 12 стр. появилась на сайте госзакупок 8 декабря, максимальная стоимость контракта определена в 438 миллионов рублей. Победителю закупки предстоит построить 18-этажный дом, один из этажей должен быть подземным. По проекту в доме будет 350 квартир, их площадь составит 10,4 тысячи кв. м.
Итоги закупки подведут 14 января 2022 года, в течение года после заключения договора с победителем он должен будет завершить строительно-монтажные работы на долгострое. Перед строительством ему, согласно документации закупки, предстоит расчистить территорию и обеспечить ее необходимыми для строительства инженерными сетями, а также обустроить временные проезды.
В техзадании для генподрядчика также отмечена необходимость оборудования помещения для оперативных совещаний для 15 человек.
— Генподрядчик организовывает и проводит оперативные совещания не реже 1 раза в неделю, с привлечением всех заинтересованных лиц, а также по первому требованию технического заказчика или застройщика, — указано в документе.
Проект завершения долгостроя подготовлен также по госконтракту: его за 6,87 миллиона рублей (при максимальной начальной стоимости в 9,38 миллиона рублей) подготовила компания «РусСтрой-ВМ». Эта же компания получила госконтракт на 7,7 миллиона рублей на проектно-изыскательские работы по еще одному долгострою «Закаменского» — дома
По данным «Контур.Фокуса», компания принадлежит Владимиру Михалёву и не в первый раз участвует в госзакупках: на счету у нее 11 заключенных контрактов общей суммой 10 миллионов рублей. В частности, «РусСтрой-ВМ» вела строительный контроль при реконструкции Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории в 2020 году и проводила капремонт помещений ИЦиГ СО РАН на проспекте Академика Лаврентьева, 10/2.
В феврале 2020 года дольщики дома в Закаменском микрорайоне, 11 вышли на пикет, чтобы власти передали их долгострой «Фонду». Первоначально все дома недостроенного микрорайона планировали завершить с помощью вложений инвесторов через масштабные инвестиционные проекты.
В 2018 году суд приговорил топ-менеджеров группы «Неоград», которая начинала строить дома, к отбыванию наказания в колониях: оглашение приговора длилось несколько дней.
ППК «Фонд» учрежден правительством Новосибирской области для завершения долгостроев. Компанией руководит Дмитрий Богомолов. Согласно информации «Контур.Фокуса», он также совладеет юридической компанией «Квадрат». В феврале 2021 года региональные власти передали «Фонду», помимо домов «Закаменского», два долгостроя на Вилюйской, 5 и 6. Для проекта искали техзаказчика, но найти удалось только для домов на Вилюйской — контракт на 20,77 миллиона рублей заключили с компанией «Партнер». Данные о победителе не указаны, в Новосибирской области 123 компании с таким названием.
«Фонд» также выступает застройщиком дома на улице Калинина, 20 в городе Оби и дома
«Фонду» планируют передать и долгострои в микрорайоне «Новомарусино».