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Развлечения «Кто тебе сказал?»: сразу несколько новосибирцев выступили на шоу Андрея Малахова

«Кто тебе сказал?»: сразу несколько новосибирцев выступили на шоу Андрея Малахова

Музыканты исполнили песни Вячеслава Добрынина

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3 комментария

Анатолий Гальянов пел и играл на гармони

Сразу несколько новосибирцев спели песни композитора Вячеслава Добрынина в эфире шоу Андрей Малахова на телеканале «Россия 1».

Программа «Привет, Андрей», вышедшая в эфир 5 октября, была посвящена памяти Вячеслава Добрынина. Композитор скончался на 79-м году жизни 1 октября, за неделю до смерти он попал в больницу с инсультом. За последние несколько лет композитор перенес два инсульта.

Ведущий Андрей Малахов вместе с гостями передачи вспоминал композиции Вячеслава Добрынина. За свою жизнь он написал тысячи песен, и многие из них стали народным. Так композицию «Не забывайте друзей» исполнил музыкант и гармонист из Новосибирска Анатолий Гальянов.

Кроме Анатолия Гальянова выступил сарыбалыкский коллектив из Здвинского района «Веселые ребята». Музыканты исполнили песни «Кто тебе сказал?» и «Все, что в жизни есть у меня».

— У нас в Новосибирской области очень любят песни Вячеслава Григорьевича, большая утрата. Но не надо унывать, он любил жизнь, песни и чтобы все веселились, пели, — рассказала Нина Пинчукова.

«Веселые ребята» исполнили две композиции

Недавно жительница Новосибирска Мария Черникова стала победительницей шоу «Поле чудес».

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Комментарии
3
10436257
53 минуты
Это кто смотрит? Сибиряки?
Гость
36 минут
При капитализме все товар. Даже память о человеке.
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