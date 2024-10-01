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Страна и мир «Не сыпь мне соль на рану»: умер композитор Вячеслав Добрынин

«Не сыпь мне соль на рану»: умер композитор Вячеслав Добрынин

Он долго не появлялся на публике

1 480
9 комментариев

Добрынин писал хиты для многих российских артистов

В Москве на 79-м году жизни скончался певец и композитор Вячеслав Добрынин. Об этом рассказала РБК вдова артиста.

Добрынин давно не появлялся на сцене, а неделю назад стало известно, что он попал в больницу с инсультом. По предварительным данным, это заболевание и стало причиной смерти.

За последние несколько лет назад Добрынин перенес два инсульта. Ему стало тяжело ходить и говорить.

О том где и когда пройдет прощание с артистом пока не известно.

Вячеслав Добрынин получил известность благодаря песням «Не сыпь мне соль на рану», «Все, что в жизни есть у меня», «На теплоходе музыка играет», «Синий туман». Также он писал музыку для Льва Лещенко, Михаила Боярского, Михаила Шуфутинского, а также Аллы Пугачевой.

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Комментарии
10
Гость
19 минут
Светлая память, дорогой композитор!
Гость
10 минут
Уходит эпоха...
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