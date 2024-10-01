«Не сыпь мне соль на рану»: умер композитор Вячеслав Добрынин

Добрынин писал хиты для многих российских артистов Источник: Фото Бориса Кавашкина /ИТАР-ТАСС











В Москве на 79-м году жизни скончался певец и композитор Вячеслав Добрынин. Об этом рассказала РБК вдова артиста.

Добрынин давно не появлялся на сцене, а неделю назад стало известно, что он попал в больницу с инсультом. По предварительным данным, это заболевание и стало причиной смерти.

За последние несколько лет назад Добрынин перенес два инсульта. Ему стало тяжело ходить и говорить.

О том где и когда пройдет прощание с артистом пока не известно.