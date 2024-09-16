«Якубович — мировой дядька»: жительница Новосибирска стала победительницей шоу «Поле чудес» — какие призы она выиграла

Девушка давно мечтала попасть на шоу Источник: предоставлено Марией Черниковой











Жительница Новосибирска Мария Черникова стала победительницей шоу «Поле чудес». Как рассказала НГС девушка, в гости к Леониду Якубовичу она ездила вместе с мужем.

Мария отметила, что еще несколько лет назад задумалась над участием в шоу. Это произошло после того, как она в шутку сказала подругам «поеду на „Поле чудес“», однако тогда из-за эпидемии COVID-19 осуществить идею было достаточно сложно.

— На этот раз после заявки на сайте нас с мужем пригласили – меня как участницу, его – как зрителя. Нас приглашали на съемки весной как раз в день нашей свадьбы, но из-за торжества мы отказались и поехали летом, как в свадебное путешествие, — рассказывает девушка.

Супруги должны были поехать на шоу еще весной, но из-за свадьбы перенесли поездку на лето Источник: предоставлено Марией Черниковой











Съемки, по словам Марии, длились практически полдня. С собой в качестве подарков жительница Новосибирска привезла мёд, валенки, алтайские травы, а также косметику, которую сделала собственноручно.

Если говорить о ведущем шоу Леониде Якубовиче, то о нём у Марии остались только положительные впечатления.

— Якубович — мировой дядька, с ним вообще не испытываешь неловкости в общении, как будто с семьей на кухне сидишь, — вспоминает сибирячка.

Мария отмечает, что совсем неожиданно выиграла первый тур, а затем и финал. В качестве подарков сибирячка получила аэрогриль, ноутбук, паровую станцию и весы, а также две книги с автографом Леонида Аркадьевича Якубовича.

Сибирячка стала победительницей шоу благодаря тому, что отгадала не самое простое слово — Плехан. Этим словом обозначают лысого человека.