«Мама троих детей»: домохозяйка из Бердска попала на «Поле чудес» — что она выиграла

Елена Иськова живет в Бердске, она является матерью троих детей Источник: «Поле чудес», Первый канал/rutube











Домохозяйка из Новосибирской области Елена Иськова попала на шоу «Поле чудес» (16+), которое транслирует Первый канал. Сибирячке достался сектор приз, из-за чего ей пришлось выбирать между деньгами и скрытым предметом в ящике.

Елена Иськова живет в Бердске, она является матерью троих детей. Женщина вошла во вторую тройку игроков, и вместе с другими участниками программы пыталась разгадать слово по заданию ведущего.

— Когда заканчивались сенокосные работы, у крестьян был обычай устраивать угощение. Как назывался мед и другие лакомства, которые подавали на стол? — спросил у игроков ведущий шоу Леонид Якубович.

Ответ состоял из 11 букв, и сибирячка назвала несколько из них, благодаря чему ей выдали две шкатулки. Позже жительнице Новосибирска выпал сектор приз — в студию к зрителям и участникам программы вынесли черный ящик.

— Я с женщинами не торгуюсь, это знают все. Мне главное, как всегда, чтобы у вас было хорошее настроение. Хотите что-нибудь купить детям — пожалуйста. Не открываем этот ящик, — обратился к сибирячке Леонид Якубович.

Ведущий предложил участнице 300 тысяч рублей, если она откажется от приза, который лежал в ящике. Она согласилась, добавив, что у нее нет водительских прав.

— Леонид Аркадьевич, дело в том, что мне сейчас нужны деньги — я иду в очередной поход в горы, — сказала сибирячка. — Я занимаюсь туризмом, люблю спорт. Воздух, солнце, вода — это моя стихия.

Леонид Якубович сказал, что скрытый предмет для гор не подходит, и вновь поинтересовался, какое решение приняла Елена Иськова. Затем ведущий открыл черный ящик — внутри него оказались ключи от машины.

— Пусть останутся, Леонид Аркадьевич. Пусть останутся следующим игрокам, — сказала сибирячка.