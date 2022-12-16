«Спустя пять лет попал на шоу»: житель Новосибирской области принял участие в программе «Поле чудес»

В пятницу, 16 декабря, на Первом канале вышел выпуск шоу «Поле чудес», в котором принял участие житель Новосибирской области Сергей Рудов.
Как рассказал Сергей журналисту НГС, он стал участником второй тройки игроков — вместе с ним участие в игре приняли жители Домодедова и Тулы.
— В подарок Леониду Якубовичу я привез диск со своей музыкой, я сам пишу песни. Альбом состоит из 15 песен. Еще привез сувениры из Сибири и мед. Также во время передачи я исполнил одну из своих песен, мы ее спели вместе с моим отцом, который приехал на передачу в качестве зрителя, — пояснил Сергей.
Вопрос для игроков звучал так: «Как на Руси называли человека, который добровольно дал обет молчания». По словам мужчины, хотя ему и не удалось отгадать слово, он открыл 6 из 10 букв.
— Я пять лет подряд на сайте оставлял заявки на участие, и этой осенью буквально через пару дней после того, как я вновь подал заявку, мне позвонили с Первого канала и пригласили на передачу, — отметил мужчина.
Также во время передачи Сергею достались две шкатулки, из которых нужно было наугад определить, где деньги. Здесь удача улыбнулась мужчине, и он забрал 5 тысяч рублей.
В сентябре прошлого года сибирячка Ольга Шарыпова попала на «Поле чудес» и рассказала про закулисье шоу. Женщина не прошла в финал, но получила подарки и поцеловалась с Леонидом Якубовичем.