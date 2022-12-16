«Спустя пять лет попал на шоу»: житель Новосибирской области принял участие в программе «Поле чудес»

Как рассказал Сергей журналисту НГС, он стал участником второй тройки игроков — вместе с ним участие в игре приняли жители Домодедова и Тулы.



— В подарок Леониду Якубовичу я привез диск со своей музыкой, я сам пишу песни. Альбом состоит из 15 песен. Еще привез сувениры из Сибири и мед. Также во время передачи я исполнил одну из своих песен, мы ее спели вместе с моим отцом, который приехал на передачу в качестве зрителя, — пояснил Сергей.

