Мастерство акробатики показали уссурийские медвежата в Новосибирском зоопарке — забавное видео

Уссурийские медвежата в Новосибирском зоопарке показали гостям мастерство верхолазанья. Забавным видео поделилась постоянная посетительница Анна Новикова в своей группе «ЗооГородок54».
Сначала один из любопытных носов пытался дотянуться до камеры через прутья клетки, а затем оба медвежонка залезли на свои любимые горизонтальные брёвна.
Однако брату этой высоты показалось мало, поэтому он решил залезть под потолок клетки. Там мишка провисел несколько минут и начал неуклюже спускаться. В этот момент его сестренка тоже неловко спустилась вниз по брёвнам и подошла поближе посмотреть на зрителей.
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