Мастерство акробатики показали уссурийские медвежата в Новосибирском зоопарке — забавное видео

Сначала один из любопытных носов пытался дотянуться до камеры через прутья клетки, а затем оба медвежонка залезли на свои любимые горизонтальные брёвна.

Однако брату этой высоты показалось мало, поэтому он решил залезть под потолок клетки. Там мишка провисел несколько минут и начал неуклюже спускаться. В этот момент его сестренка тоже неловко спустилась вниз по брёвнам и подошла поближе посмотреть на зрителей.