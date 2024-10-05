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Животные Мастерство акробатики показали уссурийские медвежата в Новосибирском зоопарке — забавное видео

Мастерство акробатики показали уссурийские медвежата в Новосибирском зоопарке — забавное видео

Любопытные медвежата залазят под потолок клетки

586
5 комментариев

Любопытные медвежата вплотную подходят к посетителям зоопарка

Уссурийские медвежата в Новосибирском зоопарке показали гостям мастерство верхолазанья. Забавным видео поделилась постоянная посетительница Анна Новикова в своей группе «ЗооГородок54».

Сначала один из любопытных носов пытался дотянуться до камеры через прутья клетки, а затем оба медвежонка залезли на свои любимые горизонтальные брёвна.

Однако брату этой высоты показалось мало, поэтому он решил залезть под потолок клетки. Там мишка провисел несколько минут и начал неуклюже спускаться. В этот момент его сестренка тоже неловко спустилась вниз по брёвнам и подошла поближе посмотреть на зрителей.

Ранее в зоопарке котенок дальневосточных леопардов устроил охоту на мамин хвост.

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Комментарии
5
Директор Завода (Ржака)
9 минут
Бедные животные уже не знают что делать, вся жизнь за решеткой. Наступит время и зоопарки все ликвидируют.
Гость
1 час
Заманала уже отстойная реклама Новосибирского зоопарка, приватизированного его бездарным про-украинским руководством 😠 Новосибирцы, голосуйте рублем и помогите скорейшему закрытию этого сомнительного заведения ❗
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