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Животные Котенок леопардов устроил охоту на мамин хвост — милое видео из Новосибирского зоопарка

Котенок леопардов устроил охоту на мамин хвост — милое видео из Новосибирского зоопарка

Малышка пыталась схватить «добычу» зубами

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Недавно маленькой хищнице исполнилось 2 месяца

Котенок дальневосточных леопардов в Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило снова порадовала посетителей своими играми. На этот раз малышка охотилась на хвост мамы. Забавными кадрами поделился постоянный посетитель зоопарка Сергей Ильтяков.

Сначала маленькая хищница начала прыгать на мамин хвост, а потом перешла и к более решительным действиям: начала хватать добычу лапами и зубами. Один раз котенок даже потерпел поражение — хвост скинул его вниз с каменного возвышения. Однако малышку это не остановило. Она вернулась и покрепче вцепилась зубами в «игрушку».

Терпению мамы-хищницы можно только позавидовать. Хиллари ни разу не рыкнула на проказницу и просто ждала, пока та наиграется.

Ранее на видео попали забавы белых медведиц Белки и Стрелки. Они прыгали в бассейн с высоких бортов.

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