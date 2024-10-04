Котенок леопардов устроил охоту на мамин хвост — милое видео из Новосибирского зоопарка

Недавно маленькой хищнице исполнилось 2 месяца Источник: Сергей Ильтяков / Vk.com











Котенок дальневосточных леопардов в Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило снова порадовала посетителей своими играми. На этот раз малышка охотилась на хвост мамы. Забавными кадрами поделился постоянный посетитель зоопарка Сергей Ильтяков.

Сначала маленькая хищница начала прыгать на мамин хвост, а потом перешла и к более решительным действиям: начала хватать добычу лапами и зубами. Один раз котенок даже потерпел поражение — хвост скинул его вниз с каменного возвышения. Однако малышку это не остановило. Она вернулась и покрепче вцепилась зубами в «игрушку».

Источник: Сергей Ильтяков / Vk.com

Терпению мамы-хищницы можно только позавидовать. Хиллари ни разу не рыкнула на проказницу и просто ждала, пока та наиграется.