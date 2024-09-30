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Животные Белые медведицы устроили водные процедуры в Новосибирском зоопарке — кадры прыжков в бассейн

Белые медведицы устроили водные процедуры в Новосибирском зоопарке — кадры прыжков в бассейн

Несмотря на прохладную погоду сестры азартом ныряют в воде

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4 комментария

Одна из медведиц долго не решалась окунуться

В Новосибирском зоопарке белые медвежата Белка и Стрелка решили искупаться в бассейне. Несмотря на то, что температурах воздуха днем в среднем держится на 8–10 градусах тепла, это ничуть не пугает медведиц. Белоснежные красавицы с азартом ныряют в искусственный водоем.

Забавное видео с медведицами опубликовал постоянный посетитель зоопарка Сергей Ильтяков. Любуемся забавными кадрами с животными.

На видео можно заметить, как одна из сестер плавает в бассейне, а вторая ходит по берегу и боится окунуться в воду. Однако позже медведица всё же решается прыгнуть в водоем.

Сейчас белым медведицам Белке и Стрелке уже полтора года. На свет они появились 16 декабря 2022 года. Однако о пополнении в семье Кая и Герды сообщили лишь в феврале 2023 года. Имена для них выбирали жители города. Результаты голосования озвучила космонавт Анна Кикина.

Отметим, что Новосибирский зоопарк с 16 сентября изменил время работы из-за уменьшения продолжительности светового дня. Теперь зоопарк открывается в 08:00 и заканчивает работу в 20:00.

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Комментарии
4
Гость
33 минуты
Еще 4 года назад народ массово стал вирусологами, сейчас стали военными экспертами, и скоро черед за специалистами по гамма-излучению. Правда особо долго эти специалисты не будут дискутировать - поэтому господам телезрителям лучше начинать перепрофилироваться уже сейчас.
Гость
29 минут
Согражданам надо делать запасы йода. Ибо они пойдут на радость лулубме. Будут светиться в темноте, а лулумба будет счастлив от этого. Такова их судьба, таков план.
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