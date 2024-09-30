Белые медведицы устроили водные процедуры в Новосибирском зоопарке — кадры прыжков в бассейн

В Новосибирском зоопарке белые медвежата Белка и Стрелка решили искупаться в бассейне. Несмотря на то, что температурах воздуха днем в среднем держится на 8–10 градусах тепла, это ничуть не пугает медведиц. Белоснежные красавицы с азартом ныряют в искусственный водоем.
Забавное видео с медведицами опубликовал постоянный посетитель зоопарка Сергей Ильтяков. Любуемся забавными кадрами с животными.
На видео можно заметить, как одна из сестер плавает в бассейне, а вторая ходит по берегу и боится окунуться в воду. Однако позже медведица всё же решается прыгнуть в водоем.
Сейчас белым медведицам Белке и Стрелке уже полтора года. На свет они появились 16 декабря 2022 года. Однако о пополнении в семье Кая и Герды сообщили лишь в феврале 2023 года. Имена для них выбирали жители города. Результаты голосования озвучила космонавт Анна Кикина.
Отметим, что Новосибирский зоопарк с 16 сентября изменил время работы из-за уменьшения продолжительности светового дня. Теперь зоопарк открывается в 08:00 и заканчивает работу в 20:00.