Закрывается раньше: зоопарк Новосибирска поменял время работы

Новосибирский зоопарк с сегодняшнего дня, 16 сентября, изменил время работы из-за уменьшения продолжительности светового дня. Теперь зоопарк открывается в 8:00 и заканчивает время работы в 20:00.
Кассы зоопарка теперь работают до 19:00. После закрытия касс зоопарк работает только на выход.
Билеты можно купить в кассах и на сайте зоопарка. Взрослый стоит 500 рублей, а льготный — 250 рублей.
В зоопарке постоянно появляются новые животные. Но их покупка и транспортировка — это очень сложный процесс, который требует много времени и затрат. Об этом НГС рассказали в Новосибирском зоопарке.