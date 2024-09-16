Закрывается раньше: зоопарк Новосибирска поменял время работы

Летом зоопарк работает до 23:00 Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирский зоопарк с сегодняшнего дня, 16 сентября, изменил время работы из-за уменьшения продолжительности светового дня. Теперь зоопарк открывается в 8:00 и заканчивает время работы в 20:00.

Кассы зоопарка теперь работают до 19:00. После закрытия касс зоопарк работает только на выход.

Билеты можно купить в кассах и на сайте зоопарка. Взрослый стоит 500 рублей, а льготный — 250 рублей.