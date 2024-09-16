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Животные Закрывается раньше: зоопарк Новосибирска поменял время работы

Закрывается раньше: зоопарк Новосибирска поменял время работы

Обновление действует с 16 сентября

237
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Летом зоопарк работает до 23:00

Новосибирский зоопарк с сегодняшнего дня, 16 сентября, изменил время работы из-за уменьшения продолжительности светового дня. Теперь зоопарк открывается в 8:00 и заканчивает время работы в 20:00.

Кассы зоопарка теперь работают до 19:00. После закрытия касс зоопарк работает только на выход.

Билеты можно купить в кассах и на сайте зоопарка. Взрослый стоит 500 рублей, а льготный — 250 рублей.

В зоопарке постоянно появляются новые животные. Но их покупка и транспортировка — это очень сложный процесс, который требует много времени и затрат. Об этом НГС рассказали в Новосибирском зоопарке.

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Комментарии
1
Директор Завода (Ржака)
16 сентября 2024, 13:01
Самые дешёвые билеты в зоопарк - В Новосибирске.
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