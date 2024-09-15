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Животные Карантин и стресс: стало известно, с чем сталкивается Новосибирский зоопарк при покупке животных

Карантин и стресс: стало известно, с чем сталкивается Новосибирский зоопарк при покупке животных

Обитатели зоопарка проходят через карантин дважды

738
4 комментария

При транспортировке животные испытывают сильный стресс

Покупка и транспортировка животных — это очень сложный процесс, который требует много времени и затрат. Об этом НГС рассказали в Новосибирском зоопарке.

В учреждении НГС объяснили, что самый первый шаг в этом деле – это поиск животного. Далее процесс становится все сложнее и сложнее.

После тщательного поиска животных с учетом различных факторов, таких как вид, пол, возраст, состояние здоровья и генетическая предрасположенность, заключается договор. После этого животные проходят карантин на месте их содержания перед отправкой. Как только карантин завершается, их транспортировка начинается, что может вызывать у них стресс.

— После поступления, животные вновь находятся на карантине, адаптируются к новым условиям содержания, рациону, сотрудникам, — рассказали НГС в Новосибирском зоопарке.

В учреждении также отметили, что один из вариантов получения животных – обмен с другими зоопарками. Таким образом поддерживается устойчивая генетическая популяция животных в неволе.

Ранее НГС писал о том, как котёнок дальневосточных леопардов вышел на прогулку.

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Комментарии
4
Гость
15 сентября 2024, 16:21
Необычное животное в киеве есть. Везите сюда.
Гость
15 сентября 2024, 17:00
главное все эти животные проходят бюрократическиоткатную систему приобретения
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