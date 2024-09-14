Потягивается и зевает: котенок дальневосточных леопардов вышел на прогулку — кадры из Новосибирского зоопарка

Детеныш осваивается в вольере Источник: Анна Новикова/YouTube











В Новосибирском зоопарке котенок дальневосточных леопардов вышел на прогулку. Видео, как детеныш осматривает вольер, опубликовала постоянная посетительница учреждения Анна Новикова.

Судя по кадрам, за котенком следит его мама Источник: Анна Новикова/YouTube

На кадрах можно заметить, как котенок ходит за матерью рядом с прутьями вольера, а затем останавливается. Маленькая хищника потянулась, после чего решила оглянуться и лечь.

На следующих кадрах видно, как детеныш дальневосточных леопардов изучает окрестности, обратив внимание на растения в вольере. Гостья учреждения также сняла на видео, как котенок зевает, смотря по сторонам. После он решил отвернуться от объектива камеры.

Судя по кадрам, за котенком следит его мать. Взрослая хищница находится вблизи потомства.