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Животные Потягивается и зевает: котенок дальневосточных леопардов вышел на прогулку — кадры из Новосибирского зоопарка

Потягивается и зевает: котенок дальневосточных леопардов вышел на прогулку — кадры из Новосибирского зоопарка

Детеныш появился на свет в конце июля

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Детеныш осваивается в вольере

В Новосибирском зоопарке котенок дальневосточных леопардов вышел на прогулку. Видео, как детеныш осматривает вольер, опубликовала постоянная посетительница учреждения Анна Новикова.

Судя по кадрам, за котенком следит его мама

На кадрах можно заметить, как котенок ходит за матерью рядом с прутьями вольера, а затем останавливается. Маленькая хищника потянулась, после чего решила оглянуться и лечь.

На следующих кадрах видно, как детеныш дальневосточных леопардов изучает окрестности, обратив внимание на растения в вольере. Гостья учреждения также сняла на видео, как котенок зевает, смотря по сторонам. После он решил отвернуться от объектива камеры.

Судя по кадрам, за котенком следит его мать. Взрослая хищница находится вблизи потомства.

Детеныш родился у дальневосточных леопардов Хиллари и Давы, известно, что он появился на свет 25 июля. Малышка — первый детеныш пары.

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