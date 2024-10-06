«Купи себе покой»: новосибирец брал десятки миллионов на развитие бизнеса на Ozon и WB — теперь с ним судятся по всей России

Лишь в один проект новосибирца инвесторы вложили больше 300 миллионов рублей Источник: dlrow_wb / vk.com, Артём Устюжанин / MSK1.RU











Житель Новосибирска Евгений Кошелев решил зарабатывать на помощи бизнесменам, которые открывают свои магазины на маркетплейсах. План был простой: клиенты дают деньги, а Евгений на них поднимает прибыль на 120 %. Но те, кто пользовался услугами бизнесмена, свою часть сделки выполняли, а сам он — нет. За последние два года к сибиряку в разных регионах России подали исков почти на 100 миллионов рублей. Как новосибирец хотел стать миллиардером, а превратился в должника, — в материале НГС.

План надёжный, как швейцарские часы

В начале прошлого года Андрей П. из Йошкар-Олы (Республика Марий Эл) решил вложиться в магазины на маркетплейсе Ozon. У предпринимателя был опыт в инвестициях — стартовый капитал он собрал, торгуя на бирже.

Андрей вложил по 1 миллиону рублей в развитие нескольких магазинов, бизнес оформили на супругу. Одним из агентов стал новосибирский предприниматель Евгений Кошелев и его компания Dlrow. 300 тысяч рублей ушло на открытие магазина: запуск и оформление карточек.

— Я им объяснил, что мне без разницы, что продавать. Я выступал в качестве инвестора, меня интересовал конечный результат, то есть прибыль какая-то. Они заявляли про сто процентов. Меня, может быть, в какой-то степени должно было это напугать. Но учитывая, что я имею опыт торговли акциями на бирже, я просто в текущих условиях хотел часть средств вывести оттуда в реальный бизнес, — объясняет Андрей.

Подозрения у инвестора появились, когда агенты закупили товар на 400 тысяч рублей, хотя по договору должны были вложить весь миллион.

— 600 тысяч слетело непонятно куда — это сразу было красным флагом. Следующие полгода они создавали видимость торговли, то есть отвечали в магазине на сообщения, на отзывы. Я понимаю, что товар на полную сумму не куплен, как в договоре прописано, начинаю выяснять, почему. Меня начали кормить завтраками, — продолжает собеседник.

Андрей требовал докупить товар на оставшиеся 600 тысяч рублей, чтобы распродать его и «выйти в ноль», но получал только отговорки. Инвестор зафиксировал убыток в 1,2 миллиона рублей и обратился в суд. Арбитражный суд Новосибирской области обязал компанию Евгения Кошелева выплатить 1 миллион инвестиций, а также 1,2 миллиона упущенной прибыли, которую он обещал в договоре.

— По суду, естественно, мне ничего не выплатили, потому что юрлица голые, у них ничего нет. На этом вся история заканчивается, — заключил собеседник.

Андрей работал с ООО «Это так просто», зарегистрированной в Калмыкии на Евгения Кошелева в конце 2022 года. В прошлом году выручка фирмы составила 12 миллионов рублей, чистая прибыль — 258 тысяч. При этом за последние несколько месяцев у «Это так просто» образовалась задолженность в 6,5 миллиона рублей.

Андрей П. — не единственный пострадавший от действий новосибирского бизнесмена. По словам собеседника, несколько инвесторов из разных регионов страны написали заявление в полицию — следователи вызывали Андрея на допрос в Новосибирск, но он не смог приехать. НГС направил запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области, чтобы узнать правовой статус Евгения Кошелева.

Это не так просто

Компания «Это так просто» — не основной актив бизнесмена. За год до её основания, в конце 2021 года Евгений Кошелев зарегистрировал в Москве компанию «Это так», на которую оформлен товарный знак Dlrow (по задумке автора, это слово World наоборот). Большинство договоров на продвижение магазинов на маркетплейсах клиенты заключали именно с этой фирмой.

Выручка компании в прошлом году составила 48 миллионов рублей, чистая прибыль — чуть больше 3 миллионов. За последние несколько месяцев у неё накопилась задолженность в 10 миллионов рублей по девяти производствам. С апреля кредиторы трижды намеревались обратиться в суд с заявлением о банкротстве.

На странице Евгения в соцсети много мотивационных постов Источник: vk.com/koshelev001











В соцсетях Евгений Кошелев рассказывал, как основал Dlrow. По словам предпринимателя, толчком стали многомиллионные долги: бизнесмен утверждал, что его обманул партнёр. Евгений называет Dlrow компанией с оборотом в 1 миллиард рублей.

Приблизиться к желаемому показателю он пока не смог: суммарная выручка четырёх компаний, где он указан гендиректором, за прошлый год составила 66 миллионов рублей, а прибыль — 6 миллионов. Финансовое положение окажется ещё более шатким, если учесть общий долг на 17 миллионов и сумму исков в 93 миллиона рублей.

«Это так» выступает ответчиком в 38 арбитражных делах на сумму 74 миллиона рублей. Большинство процессов связаны с неисполнением обязательств по договору. Схема в таких делах одна и та же: компания Евгения Кошелева брала деньги на открытие магазина, налаживание процессов, продвижение, но в итоге бизнес приносил лишь убытки. Клиенты, в свою очередь, отдавали средства ради чистой прибыли от 100 %, которую им обещали. В результате этот пункт договора подвёл бизнесмена — кроме вложений, суды взыскивают и упущенную прибыль.

Например, предпринимательница из Новокузнецка Оксана П. заключила договор на ведение магазина на Wildberries. Сибирячка взяла кредит на 3,1 миллиона, из которых 1,5 миллиона перевела на расчётный счёт «Это так». Согласно договору, компания обещала годовую прибыль в 120 % от суммы, затраченной на товар для магазина. Но с июля по ноябрь 2023 года прибыль составила около 97 тысяч. Суд взыскал с компании Евгения Кошелева около 3 миллионов рублей.

При этом долги новосибирца могут быть больше, чем заявлено в исковых требованиях. В общей таблице инвесторов, которые вложились в проекты Евгения Кошелева (есть в распоряжении НГС), числятся 185 человек. Суммы варьируются от 100 тысяч до 24 миллионов рублей, а общая сумма составила 347 миллионов. При этом в таблице указаны далеко не все инвесторы, утверждает один из собеседников НГС.

Мастер на все руки

Евгений Кошелев — серийный предприниматель. Официально сибиряк занимается бизнесом с 2015 года, когда зарегистрировал ООО «БСР» — оно предоставляло услуги в области права. С 2018 по 2021 годы он искал инвесторов сразу для нескольких проектов. Например, для экспорта растительного масла привлекал вложения от 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей.

В том же году Евгений привлекал инвесторов в поставку и грузоперевозки битума. Из объявления на одном из популярных сайтов следует, что предпринимателю удалось привлечь больше 30 миллионов рублей. При этом у него нет компаний, род деятельности которых подходил бы под торговлю строительными материалами.

Ещё раньше, в 2018 году, бизнесмен продавал автокомплекс кузовного ремонта на Ядринцевской за 7 миллионов рублей и оптом торговал потрошённой форелью. В середине 2021 года предприниматель привлекал инвестиции в строительство коттеджного посёлка недалеко от села Бурмистрово в Искитимском районе.

Пару лет назад у Dlrow был офис в центре Новосибирска Источник: vk.com/dlrow_wb











Корреспонденту НГС удалось связаться с Евгением Кошелевым и спросить, почему не удалось выполнить условия договоров с клиентами. По словам собеседника, помешал слишком стремительный рост его компании: за два с половиной года открылось 220 магазинов. Также, считает Евгений, ему не хватило опыта управления крупным бизнесом и специалистов.

— [Повлияли] не выстроенные процессы. Это также относится к изменению модели: вследствие увеличения бизнеса должны быть другие процессы и выстроенная организационная структура. [Помешала] динамически меняющаяся модель маркетплейсов: с 2021 года в три раза увеличилась комиссия, в пять раз увеличилась цена логистики, в десять раз увеличилась цена хранения товара. Ранее можно было делать более 20 % прибыли в месяц, а далее 5% или держаться в 0. Все эти пункты привели к убытку в компании и к исковым заявлениям со стороны клиентов, — объясняет собеседник.

Евгений подтвердил, что на него поступали заявления в правоохранительные органы, силовики проводят проверку — по словам бизнесмена, он активно с ними сотрудничает. Возбуждено ли уголовное дело, он не уточнил. Также в отношении основной компании Евгения Кошелева начали процедуру банкротства.

— На данный момент исков подано на более чем 30 миллионов рублей, клиенты подали исполнительные листы приставам, вследствие этого счета и деятельность компании заблокированы. Также клиенты подали заявление о признании компании банкротом, сейчас идут заседания. Будет назначен арбитражный управляющий, которому я представлю план оздоровления компании. Надеюсь, что он мой план одобрит, — добавил собеседник.

По словам Евгения Кошелева, он работает «над смежной деятельностью» и каждую неделю отчитывается о своих действиях перед кредиторами. Предприниматель планирует выплачивать 50 % дохода в сумму долга каждый месяц и заверил, что не покидал Россию.