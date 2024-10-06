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Telegram готовит запуск аналога YouTube

Команда мессенджера объявила конкурс среди разработчиков

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21 комментарий

Пока неизвестно, будут ли рекомендательные системы в будущем плеере Telegram. В таком случае он сможет составить конкуренцию YouTube

Команда Telegram объявила конкурс среди iOS-разработчиков на создание плеера с нуля, который превратит мессенджер в видеохостинг. Об это сообщается в телеграм-канале разработчиков.

Новый плеер должен появиться уже в следующем году сначала в приложении на iOS, а потом и для Android и ПК. Известно, что он будет работать на iOS 12 и более поздних версиях ОС, а также сможет автоматически подстраивать качество видео под скорость интернета (такую задачу поставили разработчикам).

Также известно, что видеоплеер будет функционировать внутри самого Telegram, без стороннего браузера.

Предложить свои варианты может любой разработчик, заявки принимаются до 25 октября включительно. Победителя планируют выбрать в ноябре, он получит 50 тысяч долларов и возможность сотрудничать с Теlegram в дальнейшем.

Ранее мы писали о масштабном сбое в работе мессенджера: пользователи со всей страны жаловались на проблемы с отправкой сообщений и загрузкой самого приложения. Наиболее сильно были заметны проблемы у жителей Санкт-Петербурга, Москвы, Тверской, Свердловской, Нижегородской и Новосибирской областей.

Позже в Telegram объяснили, что сбой случился из-за конфликта на Ближнем Востоке.

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Комментарии
21
bollo
43 минуты
Дуров поплыл
staleks
58 минут
так смешно всегда слышать про аналоги ютуба
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