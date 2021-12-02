Конфликт между новосибирскими застройщиками закончился уголовным делом — в нем фигурирует подкуп в 8 миллионов

Управляющего новосибирской компании-застройщика обвиняют в коммерческом подкупе.
— Андрею Ермакову, управляющему ООО Специализированный застройщик «Каинская заимка», предъявлено обвинение по части 8 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере), — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.
В конце марта Ермаков стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По информации источника, близкого к следствию, представитель застройщика получил незаконный презент в 8 миллионов рублей от директора другой стройфирмы за отзыв искового заявления из Арбитражного суда на признание недействительным разрешения на строительство малоэтажных многоквартирных домов на территории Барышевского сельсовета. Разрешение было связано с нарушением строительных норм.
— В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий Ермаков был задержан в офисе заявителя в Дзержинском районе Новосибирска во время передачи части вознаграждения — 4 миллионов наличными.
Однако по прошествии 8 месяцев Ермакову поменяли уголовную статью с «Мошенничества» на «Коммерческий подкуп». Санкция новой статьи предусматривает штраф до 5 миллионов рублей, тогда как по прежней ему грозило до 10 лет колонии.
В СУ СК РФ по Новосибирской области подтвердили информацию о переквалификации дела.
Попавший под следствие Андрей Ермаков не согласен с выдвинутыми в его адрес обвинениями и считает, что уголовное дело было сфабриковано. В спланированной акции против него якобы участвовали как сотрудники следственных органов, так и конкурент в лице директора строительной компании «Румер». По словам собеседника, уголовное преследование связано с полуторогодовалым конфликтом между застройщиками «Каинская Заимка» и «Румер».
— Я в марте сразу после возбуждения дела по статье «Мошенничество» подал заявление о его незаконности. Но мое заявление рассматривать не стали, мне отказали без объяснения причины. Сначала мне пытались «приклеить» ст. 159 УК РФ, но доказательной базы у них не оказалось. В связи с этим следователи были вынуждены переквалифицировать статью на
При этом до меня доносили простой момент: «Откажись от своих гражданских правовых исков, связанных с застройкой». Заявление, которое было изначально написано Ивантеевым (Кириллом Ивантеевым, представителем «Румера». — Прим. ред.), оно и подразумевало признаки коммерческого подкупа, но сходу эта статья у СК не пошла, поэтому они быстренько квалифицировали ст. 159 УК РФ. Но и тут у них не получилось собрать доказательства, — рассказал Андрей Ермаков.
Мужчина не собирается сдаваться и намерен доказать свою невиновность. Он даже написал на имя главы СК России жалобу на действия сотрудников новосибирского СК, в которой изложил свою версию происходящего (письмо имеется в распоряжении редакции НГС). Он просит провести проверку обстоятельствам возбуждения дела в отношении него и разобраться в ситуации, а также прекратить уголовное преследование.
Представитель ООО СЗ «Румер» Кирилл Ивантеев отказался комментировать ситуацию по телефону и предложил корреспонденту приехать и пообщаться с ним лично.
Согласно данным «Контур.Фокус», ООО Специализированный застройщик «Каинская Заимка» образовано в ноябре 2020 года двумя ЖСК: «Каинская Заимка 1» и «Каинская Заимка 4». Оба ЖСК сформированы обманутыми дольщиками ЖК «Серебряное озеро» возле Академгородка. Дома комплекса строило ЗАО «Сибакадемстрой», часть квартир в них для своих сотрудников купило СО РАН. В 2014 году компания, не завершив комплекс на 12 домов, была признана банкротом, а спустя два года ее руководителя Дмитрия Лыкова осудили за растрату. Осенью 2017 года он вышел на свободу по УДО.
В прошлом году пайщики кооперативов «Каинская Заимка 1» и «Каинская Заимка 4» выставили на продажу принадлежащий им земельный участок с двумя недостроенными домами — имущество тогда оценили в 42,5 миллиона рублей.
Между тем специализированный застройщик «Румер» строит жилой комплекс Akadem Klubb в Каинской заимке, территория которого как раз прилегает к жилым домам ЖК «Серебряное озеро». Компания входит в ГК «ЁЛКА девелопмент», которая построила ЖК «Новые Снегири» и сейчас возводит жилой комплекс на месте общежития на улице Перевозчикова, 4. «Румер» существует с мая 2019 года. Фирма принадлежит «Ёлке Инжиниринг» (также входит в ГК «ЁЛКА девелопмент»), компании «Фининвест» (ее владелец — Леонид Гольдорт, генеральный директор группы СДЭК) и компании «Ресурс Инвест Менеджмент».
В конце августа в Новосибирске задержали топ-менеджера компании «Мираторг» — главу новосибирского дивизиона Алексея Курдюкова подозревают в коммерческом подкупе.