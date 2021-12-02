Конфликт между новосибирскими застройщиками закончился уголовным делом — в нем фигурирует подкуп в 8 миллионов

— В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий Ермаков был задержан в офисе заявителя в Дзержинском районе Новосибирска во время передачи части вознаграждения — 4 миллионов наличными.

Однако по прошествии 8 месяцев Ермакову поменяли уголовную статью с «Мошенничества» на «Коммерческий подкуп». Санкция новой статьи предусматривает штраф до 5 миллионов рублей, тогда как по прежней ему грозило до 10 лет колонии.

В СУ СК РФ по Новосибирской области подтвердили информацию о переквалификации дела.

Попавший под следствие Андрей Ермаков не согласен с выдвинутыми в его адрес обвинениями и считает, что уголовное дело было сфабриковано. В спланированной акции против него якобы участвовали как сотрудники следственных органов, так и конкурент в лице директора строительной компании «Румер». По словам собеседника, уголовное преследование связано с полуторогодовалым конфликтом между застройщиками «Каинская Заимка» и «Румер».