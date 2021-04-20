Глэм-Академ: возле Академгородка начали строить модное жилье от зарубежных архитекторов

В Нижней зоне Академгородка вариантов больше, но новостроек почти нет и там, заметил агент-эксперт «Квадротеки» Иван Смирнов, поэтому на них сегодня повышенный спрос.



— В чём проблема Академгородка: площади федеральные, если строить, то сносить бараки, а это очень проблематично для застройщика, туда никто не лезет, хотя метр квадратный стоит довольно прилично, — объяснил эксперт. — Каждый год в Академгородке выпускается много программистов и ученых, которым доходы позволяют покупать квартиру в Академгородке, а объемы увеличиваются всего на капельку, поэтому спрос всегда опережает предложение.



Ни один из застройщиков цены на квартиры пока не объявлял, но Иван Смирнов предполагает, что оба будут успешны, особенно если будут подходить под условия «сельской ипотеки». Средняя цена на жилье в Академгородке сегодня — от 90 тысяч рублей за кв. м . В панельных домах Каинской Заимки жилье относительно дешевое: «двушка» без отделки обойдется в 2,35 миллиона рублей, обжитая «трешка» — в 4,1 миллиона рублей.



В Ложке жилье дороже: в «Да Винчи» «двушку» площадью 79 кв. м в сданном доме продают за 5,35 миллиона рублей, более скромная, в 42 квадрата, в стройке обойдется в 3,15 миллиона рублей. В «Горках Академпарка» есть только «трешки» по 81–85 кв. м , которые стоят от 6,4 миллиона рублей.



По мнению Ивана Смирнова, Ложок больше заточен под Верхнюю зону Академгородка, а Каинская Заимка — под Нижнюю. Но Максим Марков утверждает, что среди желающих переехать в Academ Klubb уже сегодня есть как жители обеих зон Академгородка, так и просто его «адепты». При этом Каинская Заимка гораздо ближе к «цивилизации»: пешком дойти, конечно, проблематично, но можно доехать за 5 минут. Добираться из Ложка придется дольше.



При этом из обоих поселков к городу едут по одной не слишком широкой дороге. Но о пробках и местные жители, и эксперты говорят спокойно: они не «городские», поэтому улицы не стоят, а медленно движутся, да и то только в часы пик на выезде и въезде.



Гораздо хуже ситуация обстоит с качеством дорог: жители Ложка прислали в редакцию НГС сразу несколько жалоб на проезд из поселка к Академгородку. Они жалуются, что ездить по нему с приходом весны просто опасно: всё покрытие в разломах и глубоких ямах.

— Обращения в ГИБДД, мэрию не дают никаких результатов вот уже несколько лет, а дорога становится всё хуже, — жалуются жители. — Ямы засыпают до первого дождя — вот и весь ремонт. В ЖК «Да Винчи» и «Горки Академпарка» сдали новые дома, машин стало в десятки раз больше, водители жалобы пишут, а ответ один: в 2021 году финансирование не выделено, живите как хотите.

При этом конкуренцию Каинской Заимке и Ложку сегодня составляет еще и Кольцово, где с дорогами всё гораздо лучше — о наукограде с монополией одного застройщика и идеальными газонами НГС рассказывал несколько лет назад. В 2019 году на окраине поселка сдали необычные дома с динозаврами на детских площадках.