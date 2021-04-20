Глэм-Академ: возле Академгородка начали строить модное жилье от зарубежных архитекторов

В поселках возле Академгородка начали строить новое жилье
В этом году возле Академгородка запускаются сразу два новых жилых проекта: один появится в поселке Каинская Заимка, другой — в уже несколько лет развивающемся поселке Ложок. Эксперты считают, что это даст возможность тем, кто работает в научных институтах и в Технопарке, купить жилье дешевле и остаться жить сравнительно недалеко от работы. Каким оно будет и с какими проблемами придется столкнуться будущим жителям, узнала Лиза Пичугина.
Экоквартал у озера
В начале 2021 года ГК «ЁЛКА Девелопмент» начала строить первые дома своего проекта Academ Klubb. Они появятся на берегу Серебряного озера возле панельных домов одноименного жилого комплекса.
Общая площадь нового ЖК — 6 га. Застройку разделили на три очереди и уже начали возводить первые 4 дома. Всего их будет 13, с подземными и эстакадными парковками и отдельно стоящим комьюнити-центром. Когда комплекс через 3–4 года достроят, в 542 квартирах здесь будут жить, по оценке «ЁЛКИ Девелопмент», 1,4 тысячи человек. Проект обойдется в 2 миллиарда рублей.
Дома планируют относительно невысокими — 6–8 этажей. Концепцию разработало шведское архитектурное бюро Semrén & Månsson. По словам директора проектов «ЁЛКИ Девелопмент» Максима Маркова, одной из задач для архитекторов было получение международной архитектурной премии, а шведы такую за российский проект получили сравнительно недавно — за концепцию столичного жилого комплекса Foriver на Симоновской набережной.
— Дома по структуре разные: в первой очереди — одни, во второй и третьей очередях — другие: там появятся дома с открытыми мансардами, — рассказал Максим Марков. — Нам предложили поиграть с материалами фасадов: как говорит главный архитектор проекта, они будут красиво стареть.
В планировках домов будут квартиры с террасами на первых этажах, на последних — пентхаусы с каминами, мансардами и балконами в скатах крыш.
Застройщик обещает, что число квартир будет равно числу мест на парковках — их построят вместе с первыми домами. 150 мест будут подземными и платными, все остальные предусмотрели на территории комплекса — в эстакадах.
— Половина первого этажа парковки будет заглубляться, на уровне двух метров будет эстакада для машин. Условно говоря, машины будут заезжать в цоколь и на крышу, — пояснил Максим Марков. — Это будут проветриваемые неотапливаемые парковки, они будут бесплатными.
Вместе с домами «ЁЛКА Девелопмент» планирует благоустроить берег Серебряного озера: часть набережной построят вместе с первыми домами, полностью благоустройство закончат во второй очереди строительства. Местные жители опасаются, что жилой комплекс закроет проход к воде, но Максим Марков заверил, что это невозможно.
— Доступ к озеру мы по закону Российской Федерации не можем ограничивать, — заметил он. — Мы прогулочную зону должны будем оставить общей территорией, но там будут охрана, правила и режим пользования.
Стройку начинают на пустыре рядом с ЖК «Серебряное озеро» — когда-то это была единая территория, но в 2014 году ЗАО «Сибакадемстрой» признали банкротом, а через два года его руководитель Дмитрий Лыков был осужден за растрату, но в 2017 году вышел по УДО. Два начатых дома так и остались на уровне котлованов — в прошлом году пайщики выставляли их на продажу за 42,5 миллиона рублей.
До начала строительства на пустыре были фундамент и пара стен недостроенного детского сада. На вопрос, будет ли в Academ Klubb построен детский сад взамен этого недостроя, в «ЁЛКЕ Девелопмент» говорят, что по планам властей на эту территорию детского сада здесь быть не должно. Тем не менее в проект его заложили — на 45 мест.
— Во второй очереди мы введем в эксплуатацию встроенно-пристроенный детский сад, это будут два этажа в одном из домов, — рассказал Максим Марков.
По его словам, сейчас застройщик ведет переговоры с одной из школ Академгородка, которая планирует открыть дошкольное отделение.
Сегодня в Каинской Заимке нет ни школ, ни детских садов. Ближайшая школа —
— У меня ребенок пойдет в школу Академгородка только потому, что старший там учится, — говорит жительница ЖК «Серебряное озеро», не пожелавшая представиться.
При этом прямых маршрутов из поселка в Барышево нет. В Каинскую Заимку ходит всего два маршрута: автобус и маршрутка. Но с ними, говорит еще одна местная жительница Елена Валерьевна, вообще сложно.
— Транспорт ходит ужасно, в обед уехать невозможно: последний автобус отсюда уходит в 13, обратно — только в 15:30, — пожаловалась она. — Маршрутка безобразно ходит, ее постоянно не бывает. В выходные вообще не уедешь ни на чём. Тут практически вынуждены все, даже если у людей нет денег, покупать личный транспорт, потому что бесполезно тут иначе.
Дорога при этом примерно в таком же состоянии, как и транспортная инфраструктура. По информации Максима Маркова, дорога, которая ведет из Нижней зоны Академгородка в поселок, формально разделена на зоны ответственности между Барышевским сельсоветом, Новосибирским районом и Новосибирской областью. Фактически за нее не отвечает никто, говорят местные жители: чистят плохо, тротуаров нет. Совещание по поводу этой дороги в региональном правительстве было в прошлом году, и все распоряжения насчет нее уже раздали.
— Сейчас есть необходимость объединить куда-то эту дорогу, внести в единую административную ответственность, потому что по ней уже даже есть письма в прокуратуру и ГИБДД о том, что она не соответствует стандарту, а ее еще нужно ремонтировать, — говорит Максим Марков. — А отремонтировать не могут, потому что она в разрозненном подчинении находится. Ее сейчас приведут в соответствие, чтобы можно было из областного бюджета профинансировать ее реконструкцию.
«ЁЛКА Девелопмент», добавил он, уже запланировала перенести остановку ближе к жилым домам и построить рядом с ней комьюнити-центр с магазином — он будет в этом районе первым и единственным.
Жилье для Академа вне Академа
Academ Klubb — не единственный новый проект, рассчитанный на тех, кто хочет жить в Академгородке, но не может найти там вариант. Еще один проект в этом году реанимирует группа «Мета» в поселке Ложок — Tesla Park на улице Тесла. Компания анонсировала жилой комплекс еще в 2019 году, но выход на площадку затянулся.
— Мы делаем подход к этой территории не в первый раз, но сейчас наши намерения весьма конкретны, — рассказал директор по маркетингу группы «Мета» Тимофей Колоколов, представляя новые проекты застройщика в конце февраля. — Мы считаем, что эта локация набрала уверенности для выхода туда с хорошим проектом.
За время, прошедшее с первого анонса комплекса, его концепция немного изменилась. Застройщик планирует построить здесь 4-этажные кирпичные дома повышенной комфортности с лифтами, высокими, 3,1 метра, потолками и деревянными окнами. И если изначально компания планировала довести проект до уровня бизнес-класса, то за два года снизила планку до «комфорта».
— Мы сделали апгрейд в сторону комфорткласса: мы объективно не нащупали там достаточного интереса по бизнес-классу, — признался корреспонденту НГС гендиректор «Меты» Владимир Мартыненков.
Пока подробностей о проекте нет — детали еще находятся в процессе разработки, а строить его начнут летом.
В том же Ложке сегодня строят малоэтажный комплекс «Да Винчи», продолжают возводить многоквартирные дома в «Горках Академпарка». По словам Владимира Мартыненкова, развитие поселка — заслуга Академгородка, в котором жить негде и дорого.
— В Академгородке многим жить нравится, но жить там негде, вопрос улучшения жилищных условий там сложный, — объяснил он. — В Верхней зоне переехать либо физически некуда, либо по деньгам это неадекватно.
В Нижней зоне Академгородка вариантов больше, но новостроек почти нет и там, заметил агент-эксперт «Квадротеки» Иван Смирнов, поэтому на них сегодня повышенный спрос.
— В чём проблема Академгородка: площади федеральные, если строить, то сносить бараки, а это очень проблематично для застройщика, туда никто не лезет, хотя метр квадратный стоит довольно прилично, — объяснил эксперт. — Каждый год в Академгородке выпускается много программистов и ученых, которым доходы позволяют покупать квартиру в Академгородке, а объемы увеличиваются всего на капельку, поэтому спрос всегда опережает предложение.
Ни один из застройщиков цены на квартиры пока не объявлял, но Иван Смирнов предполагает, что оба будут успешны, особенно если будут подходить под условия «сельской ипотеки». Средняя цена на жилье в Академгородке сегодня — от 90 тысяч рублей за
В Ложке жилье дороже: в «Да Винчи» «двушку» площадью
По мнению Ивана Смирнова, Ложок больше заточен под Верхнюю зону Академгородка, а Каинская Заимка — под Нижнюю. Но Максим Марков утверждает, что среди желающих переехать в Academ Klubb уже сегодня есть как жители обеих зон Академгородка, так и просто его «адепты». При этом Каинская Заимка гораздо ближе к «цивилизации»: пешком дойти, конечно, проблематично, но можно доехать за 5 минут. Добираться из Ложка придется дольше.
При этом из обоих поселков к городу едут по одной не слишком широкой дороге. Но о пробках и местные жители, и эксперты говорят спокойно: они не «городские», поэтому улицы не стоят, а медленно движутся, да и то только в часы пик на выезде и въезде.
Гораздо хуже ситуация обстоит с качеством дорог: жители Ложка прислали в редакцию НГС сразу несколько жалоб на проезд из поселка к Академгородку. Они жалуются, что ездить по нему с приходом весны просто опасно: всё покрытие в разломах и глубоких ямах.
— Обращения в ГИБДД, мэрию не дают никаких результатов вот уже несколько лет, а дорога становится всё хуже, — жалуются жители. — Ямы засыпают до первого дождя — вот и весь ремонт. В ЖК «Да Винчи» и «Горки Академпарка» сдали новые дома, машин стало в десятки раз больше, водители жалобы пишут, а ответ один: в 2021 году финансирование не выделено, живите как хотите.
При этом конкуренцию Каинской Заимке и Ложку сегодня составляет еще и Кольцово, где с дорогами всё гораздо лучше — о наукограде с монополией одного застройщика и идеальными газонами НГС рассказывал несколько лет назад. В 2019 году на окраине поселка сдали необычные дома с динозаврами на детских площадках.