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В Новосибирске задержали топ-менеджера компании «Мираторг»

Главу новосибирского дивизиона Алексея Курдюкова подозревают в подкупе

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Алексея Курдюкова подозревают в коррупции

Алексея Курдюкова подозревают в коррупции

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Главу новосибирского дивизиона компании ООО «ТК Мираторг» Алексея Курдюкова задержали и отправили под стражу — его подозревают в коммерческом подкупе (ч. 8 ст. 204 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

— Согласно имеющейся информации на данный момент, Курдюков, используя свое служебное положение, вымогал денежные средства с логистических фирм за увеличение объемов перевозок. Руководителям указанных предприятий Курдюков предлагал передавать ему суммы в 3% от месячного оборота в качестве незаконного денежного вознаграждения, — говорится в сообщении пресс-службы компании «Мираторг».

Алексея Курдюкова задержали служба безопасности компании «Мираторг» и сотрудники Управления экономической безопасности и противодействию коррупции по Новосибирску. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 8 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»).

В следственном управлении СК РФ по НСО уточнили, что преступления, в которых подозревают топ-менеджера произошли в период с июля 2020 года по май 2021 года. Предполагается, что он получил свыше 1,5 миллиона рублей.

— Компания придерживается политики нетерпимости к воровству, коррупции, злоупотреблениям служебным положением и по отношению к своим сотрудникам, и к представителям компаний-контрагентов. Для сотрудников любого уровня компании категорически неприемлемо лоббирование чьих-либо коммерческих интересов, что является стандартным правилом как в российской бизнес-практике, так и в международной, — прокомментировали в пресс-службе «Мираторга».

По данным «Контур.Фокуса», ООО «ТК "Мираторг"» является крупнейшим агрохолдингом в России, самым крупным производителем свинины и одним из крупнейших — говядины.

В конце июля бывшему топ-менеджеру Биотехнопарка Владимиру Кожевникову вынесли приговор за мошенничество

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«Мираторг»арестзадержание
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