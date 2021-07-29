Бывшему топ-менеджеру Биотехнопарка Владимиру Кожевникову вынесли приговор за мошенничество

Сегодня, 29 июля, Железнодорожный суд Новосибирска приговорил к 3,5 года условно Владимира Кожевникова, бывшего топ-менеджера Биотехнопарка Кольцово. Его обвиняли в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ).

Владимира Кожевникова задержали в 2019 году. Тогда его подозревали в получении взятки в 2,6 млн рублей. В качестве посредника по делу проходил Павел Шелеметьев. Дело возбудили после явки с повинной директора ООО «Медхолдинггрупп» Татьяны Франк. Она говорила, что якобы передала деньги Кожевникову за попустительство по службе при приеме оборудования, которое поставили в Биотехнопарке.