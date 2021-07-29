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Бывшему топ-менеджеру Биотехнопарка Владимиру Кожевникову вынесли приговор за мошенничество

Защита намерена обжаловать решение суда

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Владимир Кожевников будет добиваться оправдательного приговора

Владимир Кожевников будет добиваться оправдательного приговора

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В Новосибирске суд вынес приговор бывшему топ-менеджеру Биотехнопарка

Сегодня, 29 июля, Железнодорожный суд Новосибирска приговорил к 3,5 года условно Владимира Кожевникова, бывшего топ-менеджера Биотехнопарка Кольцово. Его обвиняли в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ).

Владимира Кожевникова задержали в 2019 году. Тогда его подозревали в получении взятки в 2,6 млн рублей. В качестве посредника по делу проходил Павел Шелеметьев. Дело возбудили после явки с повинной директора ООО «Медхолдинггрупп» Татьяны Франк. Она говорила, что якобы передала деньги Кожевникову за попустительство по службе при приеме оборудования, которое поставили в Биотехнопарке.

В апреле 2020 года следствие прекратило преследование по статье о взятке, но завело дело о мошенничестве. Кожевникова и Шелеметьева обвиняли в том, что они похитили 9 млн рублей у Татьяны Франк путем обмана.

— В отношении Франк уголовное преследование прекратили, а Кожевникова и Шелеметьева посадили под стражу. Через 8 месяцев, не получив признаний обвиняемых, следствие вынуждено было признать, что взятки не было и их освободили. Кожевников и Шелеметьев, по мнению следствия и опять со слов Франк, теперь уже совершили мошенничество с использованием служебного положения, похитив заем у организации, принадлежащей той же Франк. Так из дела пропал Биотехнопарк, появилось ООО «Медхолдинггрупп», — рассказал НГС Александр Балян, председатель Новосибирской городской коллегии адвокатов, адвокат Владимира Кожевникова.

Сегодня состоялось судебное заседание. Суд приговорил Кожевникова к 3,5 года лишения свободы условно, а Александра Шелеметьева — к 3 годам. По словам адвоката, прокурор отказался от упоминания служебного положения Кожевникова, также слова о займе в 9 млн рублей оказались неправдой.

— Это долгий путь и сегодняшний приговор — не первый шаг на этом пути. С каждым следующим у нас «слетают» всякие обвинения в тяжких и особо тяжких преступлениях. Постепенно доходим до сути. Мы рассчитываем, что система правосудия отработает, и мы получим оправдательный приговор. На этой стадии будем считать важным, что Кожевников и Шелеметьев остались на свободе и гражданский иск якобы потерпевшего-доносчика оставлен уголовным судом без рассмотрения. Ребята были готовы обжаловать любой приговор, кроме оправдательного, пришли в зал суда с тюремными мешками, — добавил Александр Балян.

Приговор в силу не вступил, защита намерена его обжаловать.

Татьяна Франк в разговоре с корреспондентом НГС отказалась комментировать ситуацию.

В конце июня суд оштрафовал за взятку директора похоронного бюро ООО «Ритуальное хозяйство» Виталия Калюжина. Обвинение просило отправить его в колонию на 8 лет.

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