Суд в Новосибирске оштрафовал директора похоронного бюро за взятку — для него просили 8 лет колонии

Суд вынес приговор директору ООО «Ритуальное хозяйство» Виталию Калюжину, которого обвиняли в даче взяток. Как пояснила корреспонденту НГС помощник прокурора Заельцовского района Нина Лисицына, суд назначил ему штраф в размере 1 млн рублей, но с учетом содержания под стражей в период предварительного следствия сумма была снижена до 700 тыс. рублей.



Гособвинение при этом требовало для Виталия Калюжина более жесткого наказания — лишения свободы на срок 8 лет в колонии строгого режима и штрафа в размере 8 млн 910 тыс. рублей.

