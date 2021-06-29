Суд в Новосибирске оштрафовал директора похоронного бюро за взятку — для него просили 8 лет колонии

Суд в Новосибирске оштрафовал директора похоронного бюро за взятку
Суд вынес приговор директору ООО «Ритуальное хозяйство» Виталию Калюжину, которого обвиняли в даче взяток. Как пояснила корреспонденту НГС помощник прокурора Заельцовского района Нина Лисицына, суд назначил ему штраф в размере 1 млн рублей, но с учетом содержания под стражей в период предварительного следствия сумма была снижена до 700 тыс. рублей.
Гособвинение при этом требовало для Виталия Калюжина более жесткого наказания — лишения свободы на срок 8 лет в колонии строгого режима и штрафа в размере 8 млн 910 тыс. рублей.
— Суд счел недоказанным тот размер взятки, который установил орган предварительного следствия. И счел доказанным меньший размер, — объяснила Нина Лисицына. — Более конкретно я сказать не могу, так как еще сама приговор не видела. Когда получим приговор, тогда прокуратура примет решение по обжалованию.
Напомним, Виталия Калюжина обвиняли в даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) в размере 294 тыс. рублей заведующему патологоанатомическим отделением ГБУЗ «Городская клиническая больница
Приговор патологоанатому был вынесен в мае прошлого года — ему назначили штраф в размере 4,5 млн рублей и лишили права занимать руководящие должности на 12 лет.
Ранее гендиректор ритуальной компании «Некрополь» и сын основателя Новосибирского крематория Борис Якушин заявил, что дело о взятках в отношении Михаила Козяева — результат передела рынка.