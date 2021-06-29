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Суд в Новосибирске оштрафовал директора похоронного бюро за взятку — для него просили 8 лет колонии

Мужчину обвиняли в том, что он платил патологоанатому за рекомендации его ритуального агентства

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Виталий Калюжин находился в СИЗО в течение трех месяцев — со 2 октября 2019 года по 30 декабря 2019 года

Виталий Калюжин находился в СИЗО в течение трех месяцев — со 2 октября 2019 года по 30 декабря 2019 года

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Суд в Новосибирске оштрафовал директора похоронного бюро за взятку

Суд вынес приговор директору ООО «Ритуальное хозяйство» Виталию Калюжину, которого обвиняли в даче взяток. Как пояснила корреспонденту НГС помощник прокурора Заельцовского района Нина Лисицына, суд назначил ему штраф в размере 1 млн рублей, но с учетом содержания под стражей в период предварительного следствия сумма была снижена до 700 тыс. рублей.

Гособвинение при этом требовало для Виталия Калюжина более жесткого наказания — лишения свободы на срок 8 лет в колонии строгого режима и штрафа в размере 8 млн 910 тыс. рублей.

— Суд счел недоказанным тот размер взятки, который установил орган предварительного следствия. И счел доказанным меньший размер, — объяснила Нина Лисицына. — Более конкретно я сказать не могу, так как еще сама приговор не видела. Когда получим приговор, тогда прокуратура примет решение по обжалованию.

Напомним, Виталия Калюжина обвиняли в даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) в размере 294 тыс. рублей заведующему патологоанатомическим отделением ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1» Михаилу Козяеву. Эти средства, по версии следствия, медик получил от Калюжина за рекомендации родственникам умерших обращаться именно в его похоронное бюро.

Приговор патологоанатому был вынесен в мае прошлого года — ему назначили штраф в размере 4,5 млн рублей и лишили права занимать руководящие должности на 12 лет.

Ранее гендиректор ритуальной компании «Некрополь» и сын основателя Новосибирского крематория Борис Якушин заявил, что дело о взятках в отношении Михаила Козяева — результат передела рынка.

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взяткасудпохоронное агентство
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