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Дороги и транспорт В Новосибирске остался только один старый зеленый троллейбус — на каком маршруте он ездит

В Новосибирске остался только один старый зеленый троллейбус — на каком маршруте он ездит

Почти весь транспорт заменили на модель «Горожанин»

1 154
15 комментариев

Скоро последний старый троллейбус перестанет ездить по городу

В Новосибирске остался всего один старый зеленый троллейбус, остальной транспорт уже заменили на новые модели, в том числе, «Горожанин». Старый троллейбус катается по городу последний месяц. Об этом НГС рассказали в пресс-центре мэрии.

По данным пресс-центра мэрии, в этом и прошлом годах парк обновили. Устаревшие модели ЗиУ-682 заменили на новые бело-голубые «Горожанины». По состоянию на 3 октября в городе остался лишь один старый троллейбус.

— Троллейбус работает на маршруте №22 «Улица Лазурная — Улица Учительская». Сейчас производится замена подвижного состава на маршруте, троллейбус будет отставлен от работы с пассажирами в октябре 2024 года, ориентировочно — во второй декаде, — рассказали НГС в пресс-центре мэрии.

Кстати, транспорт, который списывают, утилизируют. «Горэлектротранспорт» планирует сохранить несколько старых троллейбусов в качестве музейных экспонатов.

Модель «Горожанин» оснащен автономным ходом (дальностью 20–30 км), кондиционером и валидаторами.

Недавно власти обновили троллейбусы в Ленинском парке, сотрудники попрощались с зеленым транспортом. Теперь троллейбусы №7 и №24 — новые, протяженность маршрута также увеличилась из-за автономного хода. С выходом нового транспорта с валидаторами, кондукторы остались без работы. Одни уходят работать контроллерами, другие остаются в резерве.

Будете ли вы скучать по старым троллейбусам?

Да, ушла эпоха
Нет, давно пора было их заменить
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Комментарии
16
Марла Зингер
28 минут
Вы смеетесь? Почти весь состав троллейбуса номер 2 зеленые, ржавые-прержавые, ездили еще в моем детстве, а мне 43)))
337154
37 минут
тягачи закупите, зимой таскать с Родников до Учительской
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