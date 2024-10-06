В Новосибирске остался только один старый зеленый троллейбус — на каком маршруте он ездит

Скоро последний старый троллейбус перестанет ездить по городу Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











В Новосибирске остался всего один старый зеленый троллейбус, остальной транспорт уже заменили на новые модели, в том числе, «Горожанин». Старый троллейбус катается по городу последний месяц. Об этом НГС рассказали в пресс-центре мэрии.

По данным пресс-центра мэрии, в этом и прошлом годах парк обновили. Устаревшие модели ЗиУ-682 заменили на новые бело-голубые «Горожанины». По состоянию на 3 октября в городе остался лишь один старый троллейбус.

— Троллейбус работает на маршруте №22 «Улица Лазурная — Улица Учительская». Сейчас производится замена подвижного состава на маршруте, троллейбус будет отставлен от работы с пассажирами в октябре 2024 года, ориентировочно — во второй декаде, — рассказали НГС в пресс-центре мэрии.

Кстати, транспорт, который списывают, утилизируют. «Горэлектротранспорт» планирует сохранить несколько старых троллейбусов в качестве музейных экспонатов.

Модель «Горожанин» оснащен автономным ходом (дальностью 20–30 км), кондиционером и валидаторами.

Недавно власти обновили троллейбусы в Ленинском парке, сотрудники попрощались с зеленым транспортом. Теперь троллейбусы №7 и №24 — новые, протяженность маршрута также увеличилась из-за автономного хода. С выходом нового транспорта с валидаторами, кондукторы остались без работы. Одни уходят работать контроллерами, другие остаются в резерве.