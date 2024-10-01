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Дороги и транспорт Попрощались с зелеными: на еще один маршрут в Новосибирске вышли стильные бело-голубые троллейбусы

Попрощались с зелеными: на еще один маршрут в Новосибирске вышли стильные бело-голубые троллейбусы

Новый транспорт начал ездить по городу 1 октября

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3 комментария

Зеленые троллейбусы заменили на бело-голубые

В Ленинском троллейбусном депо Новосибирска попрощались со старыми зелеными троллейбусами. С 1 октября на маршрут №24 вышли новые бело-голубые машины модели «Горожанин».

— С сегодняшнего дня, с 1 октября, на маршруте троллейбуса №24 запустили новые модели «Горожанин». Вчера с зелеными троллейбусами, образно говоря попрощались, — объяснили редакции НГС в «ГЭТ».

Вчера мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил, что на маршруте №24 стало больше единиц транспорта, количество увеличили с 21 до 34 троллейбусов. Маршрут №24 едет с левого берега на правый от остановки «Станиславский жилмассив» до остановки «Учительская».

Недавно троллейбусы модели «Горожанин» запустили на маршрут №7 в Новосибирске, но с выходом нового транспорта с валидаторами, кондукторы остались без работы. Одни уходят работать контроллерами, другие остаются в резерве.

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Комментарии
6
142514821
10 минут
Урра! Надоел этот унылый зеленый, в который были выкрашены троллейбусы. Сколько разных цветов, но выбрали самый отвратительный. А когда-то, в детстве, все троллейбусы разноцветными были. И ходили по расписанию. Я помню - стоял на остановке и свой троллейбус по окраске издалека отличал..
Гость
10 минут
Модель "Вологжанин"
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