Попрощались с зелеными: на еще один маршрут в Новосибирске вышли стильные бело-голубые троллейбусы

Зеленые троллейбусы заменили на бело-голубые Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











В Ленинском троллейбусном депо Новосибирска попрощались со старыми зелеными троллейбусами. С 1 октября на маршрут №24 вышли новые бело-голубые машины модели «Горожанин».

— С сегодняшнего дня, с 1 октября, на маршруте троллейбуса №24 запустили новые модели «Горожанин». Вчера с зелеными троллейбусами, образно говоря попрощались, — объяснили редакции НГС в «ГЭТ».

Вчера мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил, что на маршруте №24 стало больше единиц транспорта, количество увеличили с 21 до 34 троллейбусов. Маршрут №24 едет с левого берега на правый от остановки «Станиславский жилмассив» до остановки «Учительская».