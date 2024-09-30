На два популярных маршрута Новосибирска выпустили больше троллейбусов — кому повезло

На два популярных маршрута в Новосибирске выпустили дополнительный транспорт. Об этом рассказал мэр Максим Кудрявцев во время оперативного совещания при губернаторе Андрее Травникове.
— Увеличено количество троллейбусов на маршруте №10 с 12 до 16 единиц, на маршруте №24 с 21 до 34 единиц, — рассказал Максим Кудрявцев.
Маршрут №10 проезжает от остановки «Сад имени Дзержинского» до остановки «Институт горного дела» по правому берегу. Маршрут №24 едет с левого берега на правый от остановки «Станиславский жилмассив» до остановки «Учительская».
Заметили ли вы, что транспорта на маршрутах стало больше?
Недавно троллейбусы модели «Горожанин» запустили на маршрут №7 в Новосибирске, но с выходом нового транспорта с валидаторами, кондукторы остались без работы. Одни уходят работать контроллерами, другие остаются в резерве.