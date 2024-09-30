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Дороги и транспорт На два популярных маршрута Новосибирска выпустили больше троллейбусов — кому повезло

На два популярных маршрута Новосибирска выпустили больше троллейбусов — кому повезло

Всего стало больше на 17 машин

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1 комментарий

На одном из маршрутов количество троллейбусов выросло с 21 до 34

На два популярных маршрута в Новосибирске выпустили дополнительный транспорт. Об этом рассказал мэр Максим Кудрявцев во время оперативного совещания при губернаторе Андрее Травникове.

— Увеличено количество троллейбусов на маршруте №10 с 12 до 16 единиц, на маршруте №24 с 21 до 34 единиц, — рассказал Максим Кудрявцев.

Маршрут №10 проезжает от остановки «Сад имени Дзержинского» до остановки «Институт горного дела» по правому берегу. Маршрут №24 едет с левого берега на правый от остановки «Станиславский жилмассив» до остановки «Учительская».

Заметили ли вы, что транспорта на маршрутах стало больше?

Да, троллейбус №24 ходит чаще
Да, троллейбус №10 ходит чаще
Нет, не заметил, что троллейбусов №24 стало больше
Нет, не заметил, что троллейбусов №10 стало больше

Недавно троллейбусы модели «Горожанин» запустили на маршрут №7 в Новосибирске, но с выходом нового транспорта с валидаторами, кондукторы остались без работы. Одни уходят работать контроллерами, другие остаются в резерве.

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Комментарии
1
Гость
9 минут
Долго будет этот идиотизм с отключениями э/энергии в Заельцовском районе продолжаться? А? Максим Кудрявцев??? Детей на дистант перевели - электричество кончилось! Замечательно!!!
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