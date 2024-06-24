С 1 июля в Новосибирске запустят новые бело-голубые троллейбусы — по какому маршруту они пойдут

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев на оперативном совещании при губернаторе Андрее Травникове рассказал, что в город поступило 35 новых троллейбусов из 49.
— С 1 июля планируется запустить маршрут №7, — рассказал мэр города.
Речь идет о бело-голубой модели «Горожанин», с увеличенным автономным ходом (дальностью 20–30 км). Это позволяет продлить протяженность маршрут без строительства контактной сети. Так маршрут №7 пройдет от остановки «жилмассив Станиславский» с продлением до остановки «Новосибирский автовокзал-Главный» на Гусинобродском шоссе.
Рассказывайте, ждете ли вы новые троллейбусы на маршруте №7?
С 1 марта в Новосибирске запустили новый троллейбусный маршрут до «Стрижей», но был отменен автобус. В будущем планируется укомплектовать маршрут № 10 «Улица Амбулаторная — Вокзал Новосибирск-Главный».
Новосибирцы часто жалуются на старые троллейбусы, например, на маршруте №4 нашли ржавый транспорт.
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