До микрорайона Стрижи завтра запустят новый троллейбусный маршрут — автобуса больше не будет

В Новосибирске завтра,1 марта, запустят новые троллейбусы до «Стрижей», но отменят автобус. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.
По информации городской администрации, доехать до «Стрижей» можно будет на новом троллейбусе по измененному маршруту №5 «Городской аэропорт» — «Улица Ленинградская». При этом автобус №15, который шел от остановки «Вокзал Новосибирск-Главный» до «Микрорайон Стрижи» отменили.
— Путь следования троллейбуса продлен от остановки «Городской аэропорт» по 1-му Мочищенскому шоссе, улице Кедровой, улице Кубовой до остановки «Микрорайон Стрижи», — объяснили в мэрии.
Обслуживать маршрут №5 будут троллейбусы с увеличенной дальностью автономного хода, единиц транспорта также должно стать больше — до 25 штук.
В будущем также планируется укомплектовать маршрут № 10 по схеме «Улица Амбулаторная» — «Вокзал Новосибирск-Главный».
Мэрия Новосибирска в конце прошлого года опубликовала постановление, в котором указано, что с 2024 года по 2028 год ряд маршрутов отменят, чтобы сократить дублирование, исключить экономически неэффективный и невостребованный общественный транспорт. Взамен власти предлагают модернизировать существующую транспортную сеть: изменить и продлить старые маршруты, увеличить на них количество транспорта и создать новые схемы движения. По плану, за 4 года уберут примерно 57 маршрутов, добавят 8 новых и продлят некоторые существующие.
Позже в мэрии объяснили, что оптимизация маршрутов проводится в рамках развития транспорта — эти меры предусматривают «формирование каркаса сети с переходом на муниципальные контракты». Таким образом власти решили, в частности, поэтапно заместить маршруты с транспортными средствами малой вместимости на более вместительные. Грубо говоря, убрать маршрутки, заменив частных перевозчиков муниципальными.
НГС также писал о том, что перевозчики бьют тревогу из-за нехватки водителей общественного транспорта. Проблема коснулась и частных, и муниципальных маршрутов. Жители города жалуются на долгое ожидание, а мэрия говорит, что сотрудников нет.