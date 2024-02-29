До микрорайона Стрижи завтра запустят новый троллейбусный маршрут — автобуса больше не будет

В Новосибирске завтра,1 марта, запустят новые троллейбусы до «Стрижей», но отменят автобус. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.



По информации городской администрации, доехать до «Стрижей» можно будет на новом троллейбусе по измененному маршруту №5 «Городской аэропорт» — «Улица Ленинградская». При этом автобус №15, который шел от остановки «Вокзал Новосибирск-Главный» до «Микрорайон Стрижи» отменили.