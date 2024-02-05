В Новосибирске в марте запустят новые троллейбусы — по каким маршрутам пойдет транспорт

В Новосибирск в марте приедут новые троллейбусы и трамваи. НГС узнал по какому маршруту пустят новый транспорт.
Как сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, с 1 марта троллейбусы с увеличенным автономным ходом запустят по маршруту № 5 по измененной схеме «Микрорайон Стрижи» — «Улица Ленинградская». В будущем также планируется укомплектовать маршрут № 10 по схеме «Улица Амбулаторная» — «Вокзал «Новосибирск-Главный»».
Кроме того, модернизированные на российско-белорусском предприятии ООО «БКМ Сибирь» трамваи, которые поступят до марта 2024 года, пустят по маршрутам левого берега.
— Трамвайные вагоны, запланированные к изготовлению в 2024 году, будут направлены на усиление обслуживания трамвайных маршрутов правобережной части города, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии.
Ранее стало известно, что власти ищут подрядчика для перевозок по троллейбусному маршруту до микрорайона Стрижи. Начальная цена контракта составляет более 90 миллионов рублей. Всего в город приедут 120 троллейбусов и 10 трамваев.