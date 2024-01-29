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95 троллейбусов и 6 трамваев приехали в Новосибирск — когда привезут еще

Мэрия обновляет парк троллейбусов и трамваев

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В город приехали 95 троллейбусов

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В Новосибирск приедут новые троллейбусы и трамваи, некоторые из них уже на месте. Об этом сообщил врио мэра Олег Клемешов на оперативном совещании при губернаторе региона.

По словам Олега Клемешова, в Новосибирск уже поступили 95 троллейбусов из 120 троллейбусов. По поручению губернатора Андрея Травникова, мэрия организовала командировку в Минск для переговоров по поставкам общественного транспорта.

— МАЗ и БКМ свои обязательства будут выполнять. По трамваям сейчас получили шесть из десяти, один — в пути. Планируем завершить до марта эту поставку. Троллейбусы также — до марта, — рассказал врио мэра.

Ранее стало известно, что в городе ищут подрядчика для перевозок по троллейбусному маршруту до микрорайона Стрижи. Начальная цена контракта на выполнение работ составляет более 90 миллионов рублей.

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