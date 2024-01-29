95 троллейбусов и 6 трамваев приехали в Новосибирск — когда привезут еще

В Новосибирск приедут новые троллейбусы и трамваи, некоторые из них уже на месте. Об этом сообщил врио мэра Олег Клемешов на оперативном совещании при губернаторе региона.



По словам Олега Клемешова, в Новосибирск уже поступили 95 троллейбусов из 120 троллейбусов. По поручению губернатора Андрея Травникова, мэрия организовала командировку в Минск для переговоров по поставкам общественного транспорта.