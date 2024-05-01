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Город Разрушенные, грязные или исчезнувшие: как выглядят тротуары в Новосибирске — грустная подборка

Разрушенные, грязные или исчезнувшие: как выглядят тротуары в Новосибирске — грустная подборка

Дети придумывают игры с разрушенной плиткой

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Так выглядит плитка на Достоевского

С тротуарами в Новосибирске происходит разное — где-то они просто разрушаются, где-то покрыты слоем грязи. В некоторых местах плитку чинят и кладут новую, но она абсолютно не сочетается с той, что была изначально. И такое происходит во всем городе. Читатели НГС прислали в редакцию фотографии с разных уголков города и рассказали, что им не нравится.

Как рассказала читательница НГС, её ребенок любит играть в «кораблики» на тротуаре на Достоевского. Суть игры в том, чтобы перепрыгивать с зыбкой плитки на плитку, стараясь удержаться и не наступить в песок.

А вот так выглядит тротуар на Гоголя, 38. Как рассказывает читатель, такой вид можно наблюдать уже второй год
Тротуар на Советской, конечно, не идеальный, но выглядит не так плохо, как предыдущие
На Фрунзе в мэрии решили сделать необычный дизайн и объединили сразу четыре вида плиток
И еще немного тротуаров с Советской. В этот раз напротив дома №42
Где-то грязь стала основной проблемой

А где-то основная проблема — грязь. Читатели просят навести порядок на улицах: Новосибирская, Пархоменко, Пермская. Там уже месяц лежит грязь и отсев на тротуарах и дорогах.

Грязевые полосы можно найти и на Авиастроителей

— Хочу обратить внимание в какой грязи живет Новосибирск, а конкретно улица авиастроителей в Дзержинском районе. Тротуар с огромным слоем грязи, на проезжей части просто слой земли, который поливают видно водой, но из года в год не убирают и этот слой растет, — рассказала читательница НГС.

Разрушился тротуар на улице Богдана Хмельницкого рядом с Павловским сквером
А где-то тротуаров нет совсем. Как, например, на Трикотажной, 37

На прошлой неделе неподалеку от поселка Кольцово фура марки Shacman провалилась двумя колесами в асфальт.

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Новосибирск Тротуары Город Пешеходы
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