Разрушенные, грязные или исчезнувшие: как выглядят тротуары в Новосибирске — грустная подборка

Так выглядит плитка на Достоевского Источник: Читательница НГС











С тротуарами в Новосибирске происходит разное — где-то они просто разрушаются, где-то покрыты слоем грязи. В некоторых местах плитку чинят и кладут новую, но она абсолютно не сочетается с той, что была изначально. И такое происходит во всем городе. Читатели НГС прислали в редакцию фотографии с разных уголков города и рассказали, что им не нравится.

Как рассказала читательница НГС, её ребенок любит играть в «кораблики» на тротуаре на Достоевского. Суть игры в том, чтобы перепрыгивать с зыбкой плитки на плитку, стараясь удержаться и не наступить в песок.

А вот так выглядит тротуар на Гоголя, 38. Как рассказывает читатель, такой вид можно наблюдать уже второй год Источник: Читатель НГС











Тротуар на Советской, конечно, не идеальный, но выглядит не так плохо, как предыдущие Источник: Читатель НГС











На Фрунзе в мэрии решили сделать необычный дизайн и объединили сразу четыре вида плиток Источник: Читатель НГС











И еще немного тротуаров с Советской. В этот раз напротив дома №42 Источник: Читатель НГС











Где-то грязь стала основной проблемой Источник: Читатель НГС











А где-то основная проблема — грязь. Читатели просят навести порядок на улицах: Новосибирская, Пархоменко, Пермская. Там уже месяц лежит грязь и отсев на тротуарах и дорогах.

Грязевые полосы можно найти и на Авиастроителей Источник: Читатель НГС











— Хочу обратить внимание в какой грязи живет Новосибирск, а конкретно улица авиастроителей в Дзержинском районе. Тротуар с огромным слоем грязи, на проезжей части просто слой земли, который поливают видно водой, но из года в год не убирают и этот слой растет, — рассказала читательница НГС.

Разрушился тротуар на улице Богдана Хмельницкого рядом с Павловским сквером Источник: Читатель НГС











А где-то тротуаров нет совсем. Как, например, на Трикотажной, 37 Источник: Читатель НГС









