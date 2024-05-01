Разрушенные, грязные или исчезнувшие: как выглядят тротуары в Новосибирске — грустная подборка

С тротуарами в Новосибирске происходит разное — где-то они просто разрушаются, где-то покрыты слоем грязи. В некоторых местах плитку чинят и кладут новую, но она абсолютно не сочетается с той, что была изначально. И такое происходит во всем городе. Читатели НГС прислали в редакцию фотографии с разных уголков города и рассказали, что им не нравится.
Как рассказала читательница НГС, её ребенок любит играть в «кораблики» на тротуаре на Достоевского. Суть игры в том, чтобы перепрыгивать с зыбкой плитки на плитку, стараясь удержаться и не наступить в песок.
А где-то основная проблема — грязь. Читатели просят навести порядок на улицах: Новосибирская, Пархоменко, Пермская. Там уже месяц лежит грязь и отсев на тротуарах и дорогах.
— Хочу обратить внимание в какой грязи живет Новосибирск, а конкретно улица авиастроителей в Дзержинском районе. Тротуар с огромным слоем грязи, на проезжей части просто слой земли, который поливают видно водой, но из года в год не убирают и этот слой растет, — рассказала читательница НГС.
На прошлой неделе неподалеку от поселка Кольцово фура марки Shacman провалилась двумя колесами в асфальт.