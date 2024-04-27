Продавила дорогу: под Новосибирском фура провалилась в асфальт — видео

Фура увязла задними правыми колесами примерно на полметра Источник: Telegram-канал «АСТ-54 Black»











Неподалеку от поселка Кольцово фура марки Shacman провалилась двумя колесами в асфальт. Информация о происшествии опубликована в Telegram-канале «АСТ-54 Black».



Как сообщили очевидцы, инцидент произошел днем в субботу, 27 апреля, на дороге рядом с агрокомплексом «Сады гиганта».

Источник: Telegram-канал «АСТ-54 Black»

— Колесо фуры продавило под собой дорожное покрытие, — сообщили очевидцы в паблике.



Также сообщается, что инцидент мог произойти из-за перегруза автомобиля. Местные жители утверждают, что дорога, где произошло ЧС, находится в плачевном состоянии, на ней встречаются многочисленные «кратеры». В один из таких и попал водитель фуры.

