НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+6°

ясная погода, без осадков

ощущается как +4

1 м/c,

ю-з.

 758мм 47%
Подробнее
1 Пробки
USD 91,78
EUR 98,03
Реклама

СРОЧНО

На Большевистской установят камеры за 20 милилонов

Голосуем на Народной премии
Заработала на бантах для собак
С госстроек — в СИЗО
Лайфхаки для работодателей
Стройка вместо банка
Что производят в Сибири
Как живут на Лесоперевалке
Идет жара — куда бежать
Война с крысами
НГС в Telegram
Происшествия Продавила дорогу: под Новосибирском фура провалилась в асфальт — видео

Продавила дорогу: под Новосибирском фура провалилась в асфальт — видео

Инцидент произошел рядом агрокомплексом «Сады гиганта»

133
Написать комментарий
Фура увязла задними правыми колесами примерно на полметра

Неподалеку от поселка Кольцово фура марки Shacman провалилась двумя колесами в асфальт. Информация о происшествии опубликована в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Как сообщили очевидцы, инцидент произошел днем в субботу, 27 апреля, на дороге рядом с агрокомплексом «Сады гиганта».

— Колесо фуры продавило под собой дорожное покрытие, — сообщили очевидцы в паблике.

Также сообщается, что инцидент мог произойти из-за перегруза автомобиля. Местные жители утверждают, что дорога, где произошло ЧС, находится в плачевном состоянии, на ней встречаются многочисленные «кратеры». В один из таких и попал водитель фуры.

Ранее у одной из многоэтажек на улице Фабричной появилась большая круглая яма. В управляющей компании дома назвали причину внезапного провала.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Фура Провал асфальта Провал автомобиля
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Буду таскать с собой табуретку»: журналистка НГС — о том, как с больными ногами гулять по Новосибирску, если нет скамеек
Анастасия Бичакова
Корреспондент
Мнение
Как в Париже: журналистка НГС много лет живет рядом с крысиной помойкой — почему она не боится грызунов и не верит в яды
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Водолеям — расставание, Ракам — удача во всем: как «розовое» полнолуние скажется на знаках Зодиака
Анастасия Першина
Рекомендуем
Знакомства

Андрей Байбородин,  31

Екатерина,  38

Лилит,  46

OTCTYIIHUK,  40

Олеся,  43

Анна,  26

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Качественные москитные сетки на окна за 1 день!

800 ₽

Добавить объявление