Праздничный фейерверк запустили над Новосибирском на День Победы — завораживающее видео

В Новосибирске прогремел салют и окрасил небо в яркие краски праздничный фейерверк. Его эффектно запустили военные. Предлагаем вам полюбоваться на салют, который НГС снял на видео, а также посмотреть яркие фото.
На время запуска и для подготовки перекрыли Октябрьский мост. На Михайловской набережной собралась огромная толпа. Да такая, что яблоку негде было упасть!
Фейерверк на площади Ленина в этом году отменили, но полностью без него в итоге горожане не остались.
НГС сегодня весь день ведет онлайн-трансляцию, где рассказывает, как новосибирцы празднуют День Победы.