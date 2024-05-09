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Праздничный салют в День Победы — красочное видео

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Город День Победы — 2024 в Новосибирске Праздничный фейерверк запустили над Новосибирском на День Победы — завораживающее видео

Праздничный фейерверк запустили над Новосибирском на День Победы — завораживающее видео

Новосибирцы остались в восторге

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21 комментарий
Очень красивый был фейерверк

В Новосибирске прогремел салют и окрасил небо в яркие краски праздничный фейерверк. Его эффектно запустили военные. Предлагаем вам полюбоваться на салют, который НГС снял на видео, а также посмотреть яркие фото.

На время запуска и для подготовки перекрыли Октябрьский мост. На Михайловской набережной собралась огромная толпа. Да такая, что яблоку негде было упасть!

Фейерверк на площади Ленина в этом году отменили, но полностью без него в итоге горожане не остались.

Артиллерийский залп салюта
Новосибирцы с восторгом смотрели в небо
И делали селфи
На месте запуска салют выглядел вот так
Многие снимали фейерверк на телефоны
Военные всё сделали аккуратно
Техника была подготовлена отлично

НГС сегодня весь день ведет онлайн-трансляцию, где рассказывает, как новосибирцы празднуют День Победы.

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День Победы - 2024 Фейерверк День Победы в Новосибирске
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