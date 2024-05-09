Дети строят из плитки замки в сквере, взрослые поют: как Новосибирск отмечает День Победы — онлайн

Новосибирск продолжает праздновать День Победы, а мы продолжаем показывать, как именно. В первой части вы сможете посмотреть на парад Победы в Новосибирске и Москве, а также на возложение цветов на Монументе Славы. В этой части мы больше сосредоточимся на вечерних мероприятиях. Ждем от вас фото и видео!
- Мои прапрапра дедушки Дионис Афанасьевич и Август Афанасьевич, - прислала фото читательница НГС Эльмира
Читатели присылают нам фото своих близких, которые выковали Победу!
У новосибирцев сегодня отличное настроение!
Перекрытия дорог
В Новосибирске по-прежнему перекрыта часть дорог. Важно - станцию метро площадь Ленина вечером закрывать не будут.
В «Березовой роще» продают продукцию ИК-16.
Программа празднования Дня Победы
Напомним программу празднования 9 Мая в Новосибирске.
В Первомайском сквере дети растащили тротуарную плитку, которую рабочие должны были уложить на пешеходные дорожки. Брусчатку использовали для возведения башен, замков и крепостных стен.
— Это целый архитектурный ансамбль. Детям активно помогают родители. Кажется, что не осталось ни одной неиспользованной плитки, — прокомментировал ситуацию читатель НГС.
Как прошел парад Победы в Новосибирске
Утром 9 мая в Новосибирске состоялся парад Победы, по Красному проспекту прошли более двух тысяч военнослужащих и проехали 32 единицы боевой техники. Горожане начали собираться у ограждения вдоль улицы за час до начала, выстраивались в несколько рядов и поднимали детей на плечи, чтобы самые маленькие смогли увидеть торжество.
Журналисты НГС также побывали на мероприятии: смотрите в материале, как прошел парад в этом году.