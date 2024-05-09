Дети строят из плитки замки в сквере, взрослые поют: как Новосибирск отмечает День Победы — онлайн

Новосибирск продолжает праздновать День Победы, а мы продолжаем показывать, как именно. В первой части вы сможете посмотреть на парад Победы в Новосибирске и Москве, а также на возложение цветов на Монументе Славы. В этой части мы больше сосредоточимся на вечерних мероприятиях. Ждем от вас фото и видео!