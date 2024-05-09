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Дети строят из плитки замки в сквере, взрослые поют: как Новосибирск отмечает День Победы — онлайн

Продолжаем следить за праздником

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Новосибирск продолжает праздновать День Победы, а мы продолжаем показывать, как именно. В первой части вы сможете посмотреть на парад Победы в Новосибирске и Москве, а также на возложение цветов на Монументе Славы. В этой части мы больше сосредоточимся на вечерних мероприятиях. Ждем от вас фото и видео!

Александра Бруня
Дионис и Август Ушаковы

- Мои прапрапра дедушки Дионис Афанасьевич и Август Афанасьевич, - прислала фото читательница НГС Эльмира

Чумов Михаил Семенович. Служил с 1939 по 1946 год
Александра Бруня

Читатели присылают нам фото своих близких, которые выковали Победу!

Могильный Михаил Фёдорович (1925-1984 гг)
Неудахина Альбина Васильевна (1924-2020 гг). Труженик тыла
Александра Бруня

У новосибирцев сегодня отличное настроение!

Александра Бруня

Перекрытия дорог 

В Новосибирске по-прежнему перекрыта часть дорог. Важно - станцию метро площадь Ленина вечером закрывать не будут.

Александра Бруня

В «Березовой роще» продают продукцию ИК-16.

Александра Бруня

Программа празднования Дня Победы

Напомним программу празднования 9 Мая в Новосибирске.

Александра Бруня

В Первомайском сквере дети растащили тротуарную плитку, которую рабочие должны были уложить на пешеходные дорожки. Брусчатку использовали для возведения башен, замков и крепостных стен.

— Это целый архитектурный ансамбль. Детям активно помогают родители. Кажется, что не осталось ни одной неиспользованной плитки, — прокомментировал ситуацию читатель НГС.

Александра Бруня

Как прошел парад Победы в Новосибирске

Утром 9 мая в Новосибирске состоялся парад Победы, по Красному проспекту прошли более двух тысяч военнослужащих и проехали 32 единицы боевой техники. Горожане начали собираться у ограждения вдоль улицы за час до начала, выстраивались в несколько рядов и поднимали детей на плечи, чтобы самые маленькие смогли увидеть торжество.

Журналисты НГС также побывали на мероприятии: смотрите в материале, как прошел парад в этом году.

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