Марш военных, самолеты, ракетный комплекс Ярс и советский танк: как прошел парад Победы в Новосибирске — фоторепортаж
Новосибирцы наблюдали за парадом в несколько рядов
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Утром 9 мая в Новосибирске состоялся парад Победы, по Красному проспекту прошли более двух тысяч военнослужащих и проехали 32 единицы боевой техники. Горожане начали собираться у ограждения вдоль улицы за час до начала, выстраивались в несколько рядов и поднимали детей на плечи, чтобы самые маленькие смогли увидеть торжество. Журналисты НГС также побывали на мероприятии: смотрите в материале, как прошел парад в этом году.
Примерно за 30 минут до начала праздничного события на площади выстроили коробки з участников. В 10:00 парад открыла знаменная группа с флагами Российской Федерации, знаменем Победы и вооруженных сил России под музыку из песни «Священная война». Честь открывать парад Победы предоставили курсантам роты почетного караула Новосибирского высшего военного командного ордена Жукова училище.
Спустя 20 минут после начала прошел торжественный марш, порядка 25 парадных расчетов прошли по Красному проспекту, среди них четыре расчета Юнармии, впервые участие приняли ребята из движения молодая гвардия из Луганской народной республики и женское подразделение МЧС региона.
По Красному проспекту прошли более двух тысяч военнослужащих, следом за ними 32 единицы боевой военной техники. Парад в Новосибирске — один из самых зрелищных в стране, первый прошел в городе 59 лет назад.
Сегодня НГС целый день ведет прямую онлайн-трансляцию, смотрите, как проходит 9 Мая в 2024 году в материале и присылайте свои фотографии.