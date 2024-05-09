Марш военных, самолеты, ракетный комплекс Ярс и советский танк: как прошел парад Победы в Новосибирске — фоторепортаж

Парад традиционно начался в 10:00, впервые в городе он прошел 59 лет назад Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Утром 9 мая в Новосибирске состоялся парад Победы, по Красному проспекту прошли более двух тысяч военнослужащих и проехали 32 единицы боевой техники. Горожане начали собираться у ограждения вдоль улицы за час до начала, выстраивались в несколько рядов и поднимали детей на плечи, чтобы самые маленькие смогли увидеть торжество. Журналисты НГС также побывали на мероприятии: смотрите в материале, как прошел парад в этом году.

Примерно за 30 минут до начала праздничного события на площади выстроили коробки з участников. В 10:00 парад открыла знаменная группа с флагами Российской Федерации, знаменем Победы и вооруженных сил России под музыку из песни «Священная война». Честь открывать парад Победы предоставили курсантам роты почетного караула Новосибирского высшего военного командного ордена Жукова училище.

Открыли парад в 10:00, на Красный проспект вынесли знамя Победы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Принимал парад командир 39 гвардейской ракетной дивизии генерал-майор Данил Фиофанов. Командовал заместитель начальника Новосибирского высшего военного командного училища, полковник Роман Титов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Спустя 20 минут после начала прошел торжественный марш, порядка 25 парадных расчетов прошли по Красному проспекту, среди них четыре расчета Юнармии, впервые участие приняли ребята из движения молодая гвардия из Луганской народной республики и женское подразделение МЧС региона.

Прошел по проспекту и парадный расчет Сибирского округа войск национальной гвардии, в составе были 44 участника специальной военной операции Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В параде впервые приняло участие женское подразделение МЧС региона Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











39-я гвардейская ракетная дивизия торжественно прошла по площади Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В строю прошли офицеры и курсанты, которые принимали участие в контртеррористической операции на территории Северного Кавказа, военной операции в Сирии и в СВО Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











По Красному проспекту прошли более двух тысяч военнослужащих, следом за ними 32 единицы боевой военной техники. Парад в Новосибирске — один из самых зрелищных в стране, первый прошел в городе 59 лет назад.



Традиционно первым по площади проехал символ победы — советский танк Т-34. Технику восстановили и специально подготовили к параду. Именно он впечатляет детей, наблюдающих за парадом Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Горожане восторженно наблюдали за парадом, людей собралось много, поэтому пришлось стоять в несколько рядов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Следом прошла колонна современных бронетранспортеров БТР-82АМ, они оснащены новейшими видами вооружения, предназначены для доставки пехоты на поле боя и огневой поддержки. БТР называют истребителем танков Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мобильная пусковая установка ракетного комплекса Ярс также была на параде, его называют ядерным щитом России Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В небе чуть позже пролетели самолеты Сибирского института авиации: легкий многоцелевой самолет «Легенда-570», за ним — легенда истребительной авиации ИЛ-16. Пилотировали самолеты летчики-испытатели СибНИА Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Завершился парад вынесением знамен, в том числе «Города трудовой доблести», после объявили минуту молчания. Город буквально замер на время Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сразу после мероприятия горожане разбрелись по центру города, пели военные песни Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Бессмертный полк в этот раз проходит в онлайн-формате, но некоторые решили принести портреты своих родственников с собой в центр города Источник: Александр Ощепков / NGS.RU









