День Победы празднует Новосибирск: как горожане отмечают 9 Мая — онлайн-трансляция

Сегодня вся страна празднует День Победы! И, конечно, Новосибирск не остается в стороне. Весь день мы будем вести онлайн-трансляцию, как именно горожане отмечают 9 Мая. Присылайте свои фото и видео! Военный парад начнется в 10:00.