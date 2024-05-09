День Победы празднует Новосибирск: как горожане отмечают 9 Мая — онлайн-трансляция

Сегодня вся страна празднует День Победы! И, конечно, Новосибирск не остается в стороне. Весь день мы будем вести онлайн-трансляцию, как именно горожане отмечают 9 Мая. Присылайте свои фото и видео! Военный парад начнется в 10:00.
Напоминаем всем, кто спешит на парад, что уже закрыты входы и выходы на станции «Площадь Ленина» до 12:00. Военный парад должен начаться в 10:00.
Дополнительный транспорт
В Новосибирске запустят дополнительный общественный транспорт 9 мая, чтобы развозить горожан после праздничных мероприятий. Список опубликован мэрией Новосибирска.
Мы распределили весь транспорт по времени и месту. Ищите в карточках наиболее удобный для вас вариант.
В этом году запустят не только дополнительные автобусы и троллейбусы, но и электрички.
Накануне в Новосибирске прошла региональная акция «Свеча памяти». Сотни новосибирцев собрались вечером 8 мая, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне.
Мы ждем истории ваших родственников, которые выковали великую Победу!
Перекрытия дорог на 9 Мая в Новосибирске
Улицы Новосибирска уже перекрыли для празднования. Ориентируйтесь по нашей карте.
Программа празднования 9 Мая в Новосибирске
Программа праздничных мероприятий.