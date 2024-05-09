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Город День Победы — 2024 в Новосибирске онлайн-трансляция День Победы празднует Новосибирск: как горожане отмечают 9 Мая — онлайн-трансляция

День Победы празднует Новосибирск: как горожане отмечают 9 Мая — онлайн-трансляция

Собираем фото и видео с масштабного праздника

1 009
5 комментариев

Сегодня вся страна празднует День Победы! И, конечно, Новосибирск не остается в стороне. Весь день мы будем вести онлайн-трансляцию, как именно горожане отмечают 9 Мая. Присылайте свои фото и видео! Военный парад начнется в 10:00.

Александра Бруня

Напоминаем всем, кто спешит на парад, что уже закрыты входы и выходы на станции «Площадь Ленина» до 12:00. Военный парад должен начаться в 10:00.

Александра Бруня

Дополнительный транспорт 

В Новосибирске запустят дополнительный общественный транспорт 9 мая, чтобы развозить горожан после праздничных мероприятий. Список опубликован мэрией Новосибирска.

Мы распределили весь транспорт по времени и месту. Ищите в карточках наиболее удобный для вас вариант.

В этом году запустят не только дополнительные автобусы и троллейбусы, но и электрички.

Александра Бруня

Накануне в Новосибирске прошла региональная акция «Свеча памяти». Сотни новосибирцев собрались вечером 8 мая, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне.

Мы побывали на акции.

Александра Бруня

Мы ждем истории ваших родственников, которые выковали великую Победу!

Присылайте фото и рассказ о вашем родственнике, который воевал в Великую Отечественную войну. Обязательно пишите его Ф. И. О.! В течение дня мы с удовольствием будем публиковать ваши рассказы.
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
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Александра Бруня

Перекрытия дорог на 9 Мая в Новосибирске

Улицы Новосибирска уже перекрыли для празднования. Ориентируйтесь по нашей карте.

Александра Бруня

Программа празднования 9 Мая в Новосибирске

Программа праздничных мероприятий.

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