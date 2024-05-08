Город Новосибирцы зажгли свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне — 10 трогательных кадров
Новосибирцы зажгли свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне — 10 трогательных кадров
В городе прошла акция «Свеча памяти»
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В Новосибирске прошла региональная акция «Свеча памяти». Сотни новосибирцев собрались вечером 8 мая, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне.
Акция стартовала в 22:00 на мемориальном ансамбле «Монумент Славы». В рамках акции любой желающий мог зажечь свечу и поставить ее к Вечному огню. Фотокорреспондент НГС Андрей Бортко побывал на мероприятии и запечатлел самые трогательные моменты вечера.