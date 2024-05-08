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Город Новосибирцы зажгли свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне — 10 трогательных кадров

Новосибирцы зажгли свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне — 10 трогательных кадров

В городе прошла акция «Свеча памяти»

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Акция «Свеча памяти» проходит дважды в год — перед Днем Победы и накануне 22 июня

В Новосибирске прошла региональная акция «Свеча памяти». Сотни новосибирцев собрались вечером 8 мая, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне.

Акция стартовала в 22:00 на мемориальном ансамбле «Монумент Славы». В рамках акции любой желающий мог зажечь свечу и поставить ее к Вечному огню. Фотокорреспондент НГС Андрей Бортко побывал на мероприятии и запечатлел самые трогательные моменты вечера.

Территорию, где проходила акция, охраняли полицейские
Вечером 8 мая сотни новосибирцев собрались на Монументе Славы, чтобы отдать дань уважения погибшим в Великой Отечественной войне
Акция началась с марша почетного караула
Почтить память погибших в ВОВ пришли губернатор региона Андрей Травников и мэр Новосибирска Максим Кудрявцев
Также акцию на Монументе Славы посетила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова
Одна из главных музыкальных композиций, которой подпевали новосибирцы, стала песня «Журавли»
На акцию также пришли участники студенческих отрядов
Акция «Свеча памяти» проходит в Новосибирске с 2011 года — тогда в ней приняли участие около 500 человек
Несмотря на поздний вечер, почтить память тех, кто сражался за Родину, пришли сотни новосибирцев: ветераны, взрослые и дети
Мероприятие проходило под музыкальное и световое сопровождение. На пилоны монумента транслировали кадры военной эпохи

О том, как прошла акция «Свеча памяти» в 2023 году, читайте в материале по ссылке.

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Акция Свеча памяти Новосибирск Монумент Славы
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