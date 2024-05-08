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Дороги и транспорт В Новосибирске на День Победы впервые запустят дополнительные электрички — расписание

В Новосибирске на День Победы впервые запустят дополнительные электрички — расписание

Они будут в вечернее время

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Все остановки по пути сохранены

В Новосибирске в этом году запустят не только дополнительные автобусы и троллейбусы на День Победы, но и электрички. Об этом сообщили в РЖД.

На левый берег пойдет дополнительный электропоезд № 7305 сообщением Новосибирск — Пригородный простор. Отправление со станции Новосибирск-Главный — в 22:27, с остановочного пункта Правая Обь — в 22:35, прибытие на конечную станцию — в 22:58.

Для жителей Октябрьского и Первомайского районов назначается электропоезд № 6529 сообщением Новосибирск — Издревая. Отправление со станции Новосибирск-Главный — в 22:40, с остановочного пункта Центр — в 22:47, с остановочного пункта Речной вокзал — в 22:53, прибытие на конечную станцию — в 23:28.

Для пассажиров, отправляющихся в Академгородок, Бердск, Искитим увеличивается время стоянки вечернего электропоезда № 6631 Новосибирск — Искитим на остановочных платформах Центр и Речной вокзал. Отправление со станции Новосибирск-Главный — в 22:28 (по расписанию), с остановочного пункта Центр — в 22:35 (на 2 минуты позже), с остановочного пункта Речной вокзал — в 22:41 (на 4 минуты позже), прибытие на станцию Искитим — в 23:53 (на 4 минуты позже).

Все остановки по пути сохранены.

В Новосибирске 9 Мая парад начнется в 10 утра, а в 22:00 запланирован артиллерийский салют на Михайловской набережной. В День Победы в городе запланировано много мероприятий. НГС собрал самые основные в одной картинке.

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