В Новосибирске на День Победы впервые запустят дополнительные электрички — расписание

Все остановки по пути сохранены Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











В Новосибирске в этом году запустят не только дополнительные автобусы и троллейбусы на День Победы, но и электрички. Об этом сообщили в РЖД.



На левый берег пойдет дополнительный электропоезд № 7305 сообщением Новосибирск — Пригородный простор. Отправление со станции Новосибирск-Главный — в 22:27, с остановочного пункта Правая Обь — в 22:35, прибытие на конечную станцию — в 22:58.



Для жителей Октябрьского и Первомайского районов назначается электропоезд № 6529 сообщением Новосибирск — Издревая. Отправление со станции Новосибирск-Главный — в 22:40, с остановочного пункта Центр — в 22:47, с остановочного пункта Речной вокзал — в 22:53, прибытие на конечную станцию — в 23:28.

Для пассажиров, отправляющихся в Академгородок, Бердск, Искитим увеличивается время стоянки вечернего электропоезда № 6631 Новосибирск — Искитим на остановочных платформах Центр и Речной вокзал. Отправление со станции Новосибирск-Главный — в 22:28 (по расписанию), с остановочного пункта Центр — в 22:35 (на 2 минуты позже), с остановочного пункта Речной вокзал — в 22:41 (на 4 минуты позже), прибытие на станцию Искитим — в 23:53 (на 4 минуты позже).

Все остановки по пути сохранены.