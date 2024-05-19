Любитель футбола и многодетный отец: как разбогател Роман Абрамович и что его связывает с Кузбассом

По некоторым данным, олигарх пытался избавиться от активов в Кемеровской области, однако в этом деле не преуспел Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











«ЗапСиб» (Западно-Сибирский металлургический комбинат) — градообразующее предприятие Новокузнецка. Основным владельцем, возможно, выступает самый известный российский миллиардер — 57-летний Роман Абрамович, чье имя стало нарицательным. NGS42.RU рассказывает, как он стал миллионером, на что тратил и сколько денег у него сейчас.

Король игрушек

Роман Абрамович родился 24 октября 1966 года в Саратове. Он рано лишился родителей — когда был год, умерла мама, в четыре потерял отца. Воспитанием занимались бабушка и двоюродные родственники.



В 1974-м году Абрамович переехал в Москву к дяде. Окончил в столице школу № 232, а затем уехал в Коми, где одно время работали его родители, и поступил там в Ухтинский технический институт (УГТУ), лесотехнический факультет.

Проучился там Роман недолго, поскольку уже на втором курсе его призвали в армию. О том, получил ли будущий олигарх диплом, точно неизвестно. В 2001 году Абрамович заочно окончил Московский юридический университет имени Кутафина (МГЮА).

Карьера началась с ничем не примечательной должности механика треста «Мосспецмонтаж». В этой роли он проработал два года, с 1987-го по 1989-й. В конце 80-х стал пробовать себя в малом бизнесе. Выступал посредником в сделках, скупал действующие организации и открывал новые.

Первой собственной компанией Абрамовича часто называют кооператив «Уют», который изготовлял игрушки. Руководил им предприниматель вместе с будущими многолетними бизнес-партнерами Евгением Швидлером и Валерием Ойфом.

Все хотят получше узнать Абрамовича, даже на переговорах, но он упорно избегает любой публичности Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В первой половине 90-х Абрамович возглавил малое предприятие «АВК» и стал заниматься перепродажей нефтепродуктов. Дела шли успешно, круг знакомств пополнился игроками большого российского бизнес-рынка. В их числе оказались Михаил Фридман и Борис Березовский.

При содействии последнего, говорят, Абрамович познакомился с экс-президентом России Борисом Ельциным и вошел в его ближний круг.

Откуда взялись миллиарды

В 1995 году первый пакет акций государственной нефтяной компании «Сибнефть» выставили на залоговый аукцион. И Абрамович с Березовским относительно дешево его приобрели. Заплатили около 100 миллионов долларов, хотя рыночная стоимость предприятия составляла, как утверждалось, около 2,7 миллиарда долларов.

Впоследствии Абрамович стал фактически основным владельцем «Сибнефти». Он выкупил в ней в том числе и долю Березовского и тем самым довел свой пакет акций до 75,7%. В том же 2005 году он осуществил главную сделку в своей жизни — продал свою часть «Сибнефти» «Газпрому» за 13,1 миллиарда долларов. Абрамович тут же и надолго получил статус самого богатого предпринимателя России, а полученная сумма составила основу его состояния на годы вперед.

В 2007 году Березовский обратился в лондонский суд, где подал иск к Абрамовичу. В числе прочего он обвинил бывшего партнера в том, что тот вынудил его продать акции «Сибнефти» по заниженной цене. Березовский оценил ущерб в несколько миллиардов фунтов стерлингов и потребовал его возместить. Однако Абрамович выиграл суд.

В первой половине 2000-х Роман владел долями в «Аэрофлоте», «Русском алюминии», «ИркутскЭнерго» и других компаниях.

Чиновник на Чукотке

На российской политической арене Абрамович появился в 1999 году, когда стал депутатом Госдумы от Чукотского автономного округа. В 2000-м он пошел дальше и избрался губернатором того же субъекта РФ.

На посту главы региона проработал восемь лет, а затем еще пять был председателем окружного заксобрания. Местные издания писали, что он вкладывал в развитие Чукотки в том числе личные средства, что приносило некоторые результаты.

Чукотский автономный округ за те восемь лет, что им руководил Абрамович, увеличил валовый региональный продукт почти в восемь раз. Кроме того, стал единственным регионом Дальнего Востока, не нуждавшимся в дотациях от центра.

Говорят, у Абрамовича тесные связи с российским президентом Владимиром Путиным Источник: Kremlin.ru











Миллионы на футбол

В 2003 году Роман Абрамович приобрел лондонский футбольный клуб «Челси», находившийся в сложном финансовом положении. Новый владелец погасил все долги и выделил деньги на усиление состава команды.

Под руководством Абрамовича «Челси» вошел в число лидеров не только английского, но и всего европейского футбола. В последующие годы клуб побеждал в чемпионате и кубке страны, Лиге чемпионов, Лиге Европы и других престижных соревнованиях. За преображение команды Абрамович заслужил в основном позитивное отношение лондонских болельщиков.

Успел предприниматель вложить деньги и в российский футбол. В частности, основал фонд «Национальная академия футбола», через который инвестировал в строительство футбольных полей и организацию детских сборов и соревнований в России. Кроме того, Абрамович оплачивал работу Гуса Хиддинка на посту главного тренера сборной РФ, и с голландцем команда добивалась результатов многие годы. В том числе на Евро-2008, где завоевала бронзу.

Оставил ли ЕВРАЗ

В 2006 году Роман Абрамович частично выкупил доли во владении металлургическим гигантом, компанией ЕВРАЗ, у основных собственников Александра Абрамова и Александра Фролова. Сумма сделки не разглашалась. По неофициальным данным, она могла составить около 3 миллиардов долларов.

По состоянию на конец 2021 года Абрамовичу принадлежало 28,64% акций ЕВРАЗ, Абрамову и Фролову — по 19,32 и 9,65% соответственно. В число предприятий ЕВРАЗа входит в том числе «ЗапСиб», а также несколько горнодобывающих предприятий Кузбасса.

Некоторые зарубежные СМИ писали, что в 2022 году Абрамович пытался продать долю в ЕВРАЗе, однако якобы не смог найти покупателей. Сам бизнесмен или его представители публично эту информацию не подтверждали.

Всё еще владения Абрамовича или уже нет? Источник: Игорь Епифанцев / NGS42.RU











Санкции

В 2022 году после начала российской спецоперации на Украине на Абрамовича и его активы наложили санкции Великобритания, Канада, Австралия и другие страны. Такое решение государства объясняли давними связями миллиардера с президентом РФ Владимиром Путиным и значимостью подконтрольных ему компаний для российской экономики. От ограничений бизнесмена не уберег даже факт участия в переговорах между Россией и Украиной и помощь в решении некоторых вопросов, в том числе обмен военнопленными.

Одним из наиболее чувствительных последствий введения санкций для самого Абрамовича стала необходимость продажи футбольного клуба «Челси», в развитие которого он вкладывался почти 20 лет. Клуб за 2,5 миллиарда фунтов стерлингов приобрела группа инвесторов во главе с американским бизнесменом Тоддом Боули.

Примечательно, что сам Абрамович от продажи клуба не получил ничего. По условиям, на которых настаивали британские власти, все деньги пойдут на гуманитарную помощь пострадавшим в ходе СВО со стороны Украины.

Три брака, семь детей и две яхты

По данным Forbes, на пике, в 2008 году, Абрамович владел 23,5 миллиарда долларов. В 2024-м его активы оцениваются в 9,7 миллиарда. Кроме акций ЕВРАЗа, предприниматель имеет доли в «Норильском никеле», «Яндексе», «Ренессанс страховании» и других организациях. У него большое количество недвижимости в разных странах, а также как минимум две яхты, несколько самолетов и парк элитных авто.

Помимо российского, Абрамович имеет гражданства Португалии и Израиля. По данным зарубежных СМИ, после введения британских санкций он перестал постоянно находиться в Англии и выбрал основным местом пребывания Турцию.

Абрамович трижды был женат: он пытался построить семью с Ольгой Лысовой, Ириной Маландиной и Дарьей Жуковой. От второго брака у бизнесмена пятеро детей, от третьего — двое.