Тимура от Тимура отличите? Попробуйте угадать советский фильм по пионеру в кадре

Пионер в СССР был совсем не обделен вниманием. Одних только фильмов о школьниках в красных галстуках за те годы выпущено столько, что сейчас уже и не вспомнить все их названия. Или вы тот самый уникум, кто не просто угадает эти фильмы, а еще сделает это только по одному кадру? Давайте проверим, как вы запомнили кино про пионеров.