Тимура от Тимура отличите? Попробуйте угадать советский фильм по пионеру в кадре

Пионер в СССР был совсем не обделен вниманием. Одних только фильмов о школьниках в красных галстуках за те годы выпущено столько, что сейчас уже и не вспомнить все их названия. Или вы тот самый уникум, кто не просто угадает эти фильмы, а еще сделает это только по одному кадру? Давайте проверим, как вы запомнили кино про пионеров.
- «Кортик»
- «По секрету всему свету»
- «Тимур и его команда»
- «Нахаленок»
- «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»
- «Пассажир с "Экватора"»
- «Засекреченный город»
- «Сто дней после детства»
- «Та сторона, где ветер»
- «Алые погоны»
- «С кошки всё и началось»
- «Тимур и его команда»
- «Будьте готовы, ваше высочество!»
- «Старик Хоттабыч»
- «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»
- «Этот негодяй Сидоров»
- «Фантазеры»
- «Приключения Электроника»
- «Гостья из будущего»
- «Уроки французского»
- «Завтрак на траве»
- «Здравствуйте, дети!»
- «Бей, барабан!»
- «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные»
- «Старик Хоттабыч»
- «Человек идет за солнцем»
- «Три веселые смены»
- «Вот и лето прошло...»
- «Завтрак на траве»
- «Тимур и его команда»
- «Марка страны Гонделупы»
- «Бронзовая птица»
- «Засекреченный город»
- «Тимур и его команда»
- «Алые погоны»
- «Пятерка за лето»
- «Москва — Кассиопея»
- «Тайна третьей планеты»
- «Гостья из будущего»
- «Планета бурь»