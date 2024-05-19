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Развлечения тест Тимура от Тимура отличите? Попробуйте угадать советский фильм по пионеру в кадре

Тимура от Тимура отличите? Попробуйте угадать советский фильм по пионеру в кадре

Тест в честь Дня пионерии

64
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В СССР пионеры могли легко сходить в кино на фильм про самих себя

Пионер в СССР был совсем не обделен вниманием. Одних только фильмов о школьниках в красных галстуках за те годы выпущено столько, что сейчас уже и не вспомнить все их названия. Или вы тот самый уникум, кто не просто угадает эти фильмы, а еще сделает это только по одному кадру? Давайте проверим, как вы запомнили кино про пионеров.

ТЕСТ
1 / 10
В каком фильме появлялся этот нахмуренный пионер?
  • «Кортик»
  • «По секрету всему свету»
  • «Тимур и его команда»
  • «Нахаленок»
2 / 10
Один из известнейших фильмов о пионерлагерях начинается с разговора пионера и вожатого
  • «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»
  • «Пассажир с "Экватора"»
  • «Засекреченный город»
  • «Сто дней после детства»
3 / 10
Из какой картины этот светловолосый харизматик?
  • «Та сторона, где ветер»
  • «Алые погоны»
  • «С кошки всё и началось»
  • «Тимур и его команда»
4 / 10
Какой живописный кадр? А название ленты вспомните?
  • «Будьте готовы, ваше высочество!»
  • «Старик Хоттабыч»
  • «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»
  • «Этот негодяй Сидоров»
5 / 10
Ну а этого пионера вы узнаете без труда
  • «Фантазеры»
  • «Приключения Электроника»
  • «Гостья из будущего»
  • «Уроки французского»
6 / 10
Еще один известный фильм, где все главные герои — пионеры
  • «Завтрак на траве»
  • «Здравствуйте, дети!»
  • «Бей, барабан!»
  • «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные»
7 / 10
Что это такое наряжает советский школьник? И главное — в каком фильме?
  • «Старик Хоттабыч»
  • «Человек идет за солнцем»
  • «Три веселые смены»
  • «Вот и лето прошло...»
8 / 10
Догадаетесь, что за картина?
  • «Завтрак на траве»
  • «Тимур и его команда»
  • «Марка страны Гонделупы»
  • «Бронзовая птица»
9 / 10
А это кто еще такой?
  • «Засекреченный город»
  • «Тимур и его команда»
  • «Алые погоны»
  • «Пятерка за лето»
10 / 10
Про пионеров снимали даже научную фантастику. Например, этот фильм
  • «Москва — Кассиопея»
  • «Тайна третьей планеты»
  • «Гостья из будущего»
  • «Планета бурь»

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Тест Кино СССР Пионеры Фильмы Советские фильмы
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