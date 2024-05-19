«Ревнивец караулил с "пневматом" и гранатой»: в Новосибирске в одном из дворов произошла стрельба — видео

В Новосибирске на улице 9-й Гвардейская дивизия, 15 сегодня, 19 мая, около 4 утра произошла стрельба. Как рассказали в группе «Инцидент Новосибирск», на место выехали скорая помощь и машина разминирования.
— Ревнивый бывший парень девушки караулил ее около дома с «пневматом» и гранатой в кармане. Кода в три часа ночи девушка подъехала на такси ревнивец устроил перестрелку. В ходе драки у него выпала граната из кармана. В результате потасовки таксист получил ранение в плечо. Гранату обезвредили, — процитировали в «Инциденте Новосибирск» очевидца.
Как рассказали НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, по сообщению жителей проводится проверка. На место выезжали сотрудники полиции. Все подробности выясняются.
В Новосибирске конфликт между двумя водителями на дороге перерос в разборки с оружием — один из участников потасовки выстрелил в другого.