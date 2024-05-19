НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+19°

облачно, без осадков

ощущается как +18

2 м/c,

ю-в.

 742мм 45%
Подробнее
3 Пробки
USD 90,99
EUR 98,78
Реклама

СРОЧНО

Пару попугаев продают в Новосибирске за 250 тысяч

Выбираем лучший бизнес вместе
Что с выпускными
Новый мусорный полигон
Квартал Победы
Рынок из 90-х
Делают город круче
Самые старые кафе и рестораны
Врачи о главных проблемах
Инвалид-автохам
НГС в Telegram
Происшествия «Ревнивец караулил с "пневматом" и гранатой»: в Новосибирске в одном из дворов произошла стрельба — видео

«Ревнивец караулил с "пневматом" и гранатой»: в Новосибирске в одном из дворов произошла стрельба — видео

Полиция проводит проверку

384
3 комментария
Инцидент произошел возле одного из подъездов

В Новосибирске на улице 9-й Гвардейская дивизия, 15 сегодня, 19 мая, около 4 утра произошла стрельба. Как рассказали в группе «Инцидент Новосибирск», на место выехали скорая помощь и машина разминирования.

— Ревнивый бывший парень девушки караулил ее около дома с «пневматом» и гранатой в кармане. Кода в три часа ночи девушка подъехала на такси ревнивец устроил перестрелку. В ходе драки у него выпала граната из кармана. В результате потасовки таксист получил ранение в плечо. Гранату обезвредили, — процитировали в «Инциденте Новосибирск» очевидца.

На видео было слышно, как кто-то ругается и обзывает девушку. Нам пришлось это убрать из-за ненормативной лексики

Как рассказали НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, по сообщению жителей проводится проверка. На место выезжали сотрудники полиции. Все подробности выясняются.

Если вам что-то известно о стрельбе или участниках конфликта, свяжитесь с нами
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
Мы в соцсетях

В Новосибирске конфликт между двумя водителями на дороге перерос в разборки с оружием — один из участников потасовки выстрелил в другого.

ПО ТЕМЕ
Стрельба Новосибирск Двор Полиция
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Время ревности и вложений: Венера переходит в знак Тельца — новосибирский астролог дала советы на это время
Юлия Тарантина
Мнение
Смесь «бондианы» и Тарантино: в российский прокат вышел новый фильм Гая Ричи — почему смотреть его не обязательно
Екатерина Евстафьева
Журналист
Мнение
«Терпеть не могу, когда другие ноют». Как пенсионерка живет на 23 тысячи рублей и не экономит
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Виталий,  44

Анастасия,  30

Maxim,  55

Наталия,  39

Наташа,  35

Alex,  46

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление