«Ревнивец караулил с "пневматом" и гранатой»: в Новосибирске в одном из дворов произошла стрельба — видео

В Новосибирске на улице 9-й Гвардейская дивизия, 15 сегодня, 19 мая, около 4 утра произошла стрельба. Как рассказали в группе «Инцидент Новосибирск», на место выехали скорая помощь и машина разминирования.

— Ревнивый бывший парень девушки караулил ее около дома с «пневматом» и гранатой в кармане. Кода в три часа ночи девушка подъехала на такси ревнивец устроил перестрелку. В ходе драки у него выпала граната из кармана. В результате потасовки таксист получил ранение в плечо. Гранату обезвредили, — процитировали в «Инциденте Новосибирск» очевидца.