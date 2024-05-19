«Кто-то из постоянных умер, кто-то — на даче»: чем живет рынок из 90-х в Дзержинке — здесь есть и колбаса, и косметика из Кореи

Павильоны выглядят довольно старомодно Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











На перекрестке проспекта Дзержинского и улицы Королева в Новосибирске в двух узких и длинных павильонах существует небольшой рынок, которому, к слову, уже около 30 лет. Когда-то торговать тут начинали на железных лотках и палатках или вовсе на принесенных табуретках. Сейчас здесь можно купить, по словам местных, практически всё — от рассады и овощей до одежды. Большинство продавцов утверждают — покупатели это место знают и ценят за ассортимент и невысокие цены. Корреспонденты НГС прогулялись по рядам мини-рынка и выяснили, чем он живет, какие испытывает трудности и почему многие до сих пор предпочитают его модным супермаркетам.



«Жесть и страх божий»

Павильоны-близнецы — незамысловатые постройки из сомнительных материалов, но с пафосными треугольниками-башенками на вершинах несомненно отсылают эти архитектурные шедевры к началу 2000-х.



— Да это еще что… Раньше через дорогу еще один был. Вот там была жесть и страх божий. Павильон стоял с 90-х, наверно, годов. Там продавали только телефоны б/у, да игровые автоматы работали. Хорошо, что его снесли, — говорит местный житель Антон. Детство парня прошло в этом районе.



Еще одна местная жительница Наталья тоже хорошо знает здешние места — у женщины в этом районе жила бабушка, и она хорошо помнит, что торговали тут люди с давних пор.



— Ему точно больше 25 лет. Раньше тут просто лотки железные стояли, и люди из них торговали. А кто-то прямо с табуретками или коробками приходил, и так торговал. Хорошо помню, что было много бабушек — одни торговали вязаными носками и варежками, другие семечки продавали. Стаканчиком отмеряли и в кульки ссыпали. Рядом были книжный магазин и продуктовый, но все всё равно шли сюда. Потом рынок крытым сделали, и это хорошо, людям больше не пришлось стоять на морозе, — рассуждает Наталья.

Раньше люди торговали на улице, теперь — в крытом павильоне Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Наталья с теплотой вспоминает времена, когда гостила у своей бабушки, которая обожала ходить на местный рынок. По словам сибирячки, тут все всех знали. Наталья уверяет — почти ничего не изменилось и сейчас.



— Это Дзержинка. Это как отдельное государство. Тут продавцы знают всех покупателей, покупатели — всех продавцов. Купить на рынке можно всё — и еду, и вещи какие-то. Продавцы тоже все знакомы, друг с другом не конфликтуют. Наоборот, если покупатель что-то спрашивает у продавца, а у него этого товара нет, еще и посоветует, куда пройти, чтобы гарантированно найти нужное, — улыбается женщина.

Покупатели тут в основном постоянные Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Наталья привела пример многолетней дружбы. Когда у женщины умерла бабушка, она пошла заказывать для памятника фотографию тут же, среди местных торговых точек.



— Продавец мне говорит: я знаю эту бабушку, она часто была в нашем магазине, — вспоминает женщина.



Под № 1

Идем к первому от нас павильону. Над входом вывеска «Павильон № 1», на двери — табличка «Мы открылись! Добро пожаловать». Внутри нас встречает улыбчивый торговец фруктами, овощами, специями и приправами, а еще сладостями — Фархат. Мужчина рассказал, что у его лавки отдельный вход, но внутри павильона есть и общие ряды.



На стене в отделе висит благодарственное письмо — Фархат поясняет: помогали, отправляли гуманитарную помощь. Переходя на разговор о торговле, мужчина заметно хмурится.

У Фархата в основном берут фрукты и овощи Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— Торговля сейчас слабая. Дорого всё, ничего не берут. Овощи-фрукты еще более-менее, остальное не очень. В этом году так стало, — вздыхает торговец, и добродушно прощается.

На видное место собственник повесил благодарственное письмо Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Еще один отдел с собственным входом занимает одежда. Светлана Ивановна — и собственница, и продавец тут. Работает много лет. На покупателей женщина не жалуется — как шли, говорит она, так и идут.



— Сейчас начался сезон, берут всё лучше. Люди начали одеваться, переодеваться, из зимнего в летнее. У нас ассортимент такой, что и дачникам есть, что выбрать, и домашняя одежда широко представлена, и нижнее белье, и носки, и кофточки, и брючки. Также люди еще у нас вяжут, бабушки и дедушки, поэтому у нас покупают пряжу. Игрушки собственного производства вязаные продаем. Ассортимент большой, и цены очень демократичные — многие из-за них и идут. Ну и, опять же, вещи не ширпотреб, более-менее качественные, — говорит Светлана Ивановна.

Одежду у сибирячки берут охотно Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Как бы в подтверждение слов владелицы точки одна женщина настойчиво интересуется резиновыми тапками за 300 рублей, но нет нужного размера — 36-е разобрали. В примерочной еще одна покупательница что-то старательно примеряет. Через какое-то время женщина выходит к нам и вклинивается в разговор.



— Я сюда много лет хожу, и мне очень всё нравится. Я сюда захожу с душой, уже лет пять. Хорошо знаю продавца — она же и хозяйка. Всегда всё подскажет, поможет, — говорит постоянная покупательница точки, стройная брюнетка Ирина.

Пенсионеры хорошо покупают пряжу Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Светлана Ивановна делится: беспокоилась, что в городе появилось много точек маркетплейсов, думала, продажи упадут. Но, уверена женщина, людям они уже надоели — в магазинах не приходится заказывать кота в мешке, всё можно потрогать и померить.



«Мы все живем хорошо»

Проходим в «общие ряды», которые находятся уже во втором павильоне. Внимание привлекает просторный отдел, где торгуют косметикой, канцелярией, детскими игрушками, аксессуарами для волос и другими мелочами. Продавец Валентина работает тут довольно давно — по ее словам, трудиться тут — безопасно, да и начальство лояльное.



— Мы все живем хорошо. У нас слишком много товаров, разнообразие продукции. Поэтому не одно берут, так другое. А вообще, всё помаленьку берут. Покупателей знаем в лицо, ходят одни и те же. Есть камеры, поэтому воришек нет, а чужие здесь не ходят. Работаем тут давно. Сначала вообще стояли у дверей, потом сюда расширились. Постоянные покупатели у нас — все подряд. И молодые, и девчонки, и постарше, и бабульки, и мужчины, и женщины. Зайдут с ребенком — берут игрушки, парфюмерию берут, корейская косметика спросом пользуется, — перечисляет Валентина.

Отдел, в котором работает Валентина, расширился со временем Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Также в отделе действует так называемый «стол заказов» — если покупатели просят пополнить ассортимент на тот или иной товар, продавцы записывают пожелания в тетрадку, а хозяйка отдела закупает требуемое. Также, уверена женщина, в павильонах конкурировать не сложно.



— На «Золотой Ниве» один на одном киоски стоят, повторяются, цены разные. А у нас, мне кажется, хорошо, — заключила продавец.



«Буквально живем в павильонах»

Заглядываем в колбасный киоск. Продавщица сразу по-простому, но деловито переходит на «ты» и начинает интересоваться — мяса или колбасы мне хочется. От запахов копченостей, разумеется, чего-нибудь, да хочется, но сдерживаюсь и прошу поделиться мнением — как работается и живется на рынке.



— Шикарно живем — работаем и буквально живем в этих павильонах и киосках. Продукция у нас, значит, смотри, Криводановка, Белоруссия, Кудряши, собственное производство. Люди берут мясо и колбасы в зависимости от праздников — если есть праздники, лучше берут, нет — хуже. Еще бывают «колбасные», а бывают «мясные» дни, когда целый день большинство берут или одно, или другое. Вот сегодня Радоница, поэтому еще вчера люди побежали. А сегодня они все уехали на кладбище, и мы стоим с пустым рынком, народа нет, — объясняет тонкости Мария.

Колбасу и мясо люди берут хорошо накануне праздников Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Женщина работает на территории мини-рынка с начала его открытия. Начинала торговать еще в палатках. За много лет уверенно делится наблюдениями: народ лучше всего идет перед Новым годом, 8 Марта и когда пенсию дают.



— Тут ведь, видишь, очень много сетевых магазинов. Они все у нас на проспекте выстроены. Так что потихоньку выживаем, но уже только на своих покупателях. Они уже конкретно идут, и мы уже даже не спрашиваем, что им надо — отрезаем, взвешиваем, посчитали, и они дальше пошли. Хотелось бы говорить, что идут люди стабильно, но уже нет. А сейчас еще лето началось, дача. Народу будет намного меньше, — вздыхает Мария.



Покупатели, по мнению Марии, верны отделу, потому, что тут никогда не купить залежалого товара. За 30 лет торговли им стали доверять.



Направляемся к точке в стиле ларька из 90-х. Там есть всё — и хлеб, и сладости, и крупы, и напитки, и приправы — проще перечислить, чего там нет. Серьезная женщина смотрит что-то в планшете. На мои приветствия опасливо говорит, что ей ничего не нужно, а затем неохотно, но включается в разговор.



— Нам отвратительно живется, народу нет никого. Целыми днями смотрю телевизор. С годами так стало постепенно, а в этом году вообще отвратительно. Кто-то умер, кто-то уехал на дачу из постоянных. За день наторговываю три тысячи рублей. А раньше для сравнения 10 тысяч делала, — приводит пример недовольная ситуацией Вера, пару раз невольно переходя на мат.



Женщина с 15-летнего возраста в торговле, проработала в этой сфере всю жизнь. Здесь она трудится уже семь лет, и с каждым годом, отмечает она, людей всё меньше. От размера выручки зависит и зарплата Веры.



— Пенсия у меня — всего 13 тысяч. Да тут я за неделю «пятерку» получаю. Поэтому без выходных пашу. Раньше хоть зарплата выше была… Да и с покупателями поговоришь, а сейчас очень мало народу. Вот купила планшет, смотрю его целыми сутками. Бабульки все померли в этот коронавирус, — вздыхает женщина.

Часто отсутствие покупателей продавцы рынка связывают с обилием супермаркетов Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Отсутствие покупателей Вера связывает всё с теми же супермаркетами. По мнению женщины, они сами управляют ценами, сначала заманивая клиентов скидками, а затем повышая стоимость товаров.



— Их же обворовывают постоянно. Поэтому сначала делают скидки, а потом удорожание во время учета, чтобы баланс свести. Как в советское время учитывались потери, которые списывали на «забывчивость покупателя», — говорит женщина.



Вежливо прощаемся с эмоциональным продавцом и надеемся, что продажи у Веры наладятся.



— Да чего уж там, — Вера вымученно улыбается и вздыхает. Становится грустно и хочется, чтобы такое душевное, пусть и устаревшее, и простенькое, местечко пожило еще.



Ранее НГС писал о том, как новосибирцы выбирают любимый супермаркет. Горожане поделились с корреспондентом, что они там покупают и сколько тратят.

