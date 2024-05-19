Вертолет с президентом Ирана попал в аварию. Спасатели пытаются добраться до него

19 мая вертолет с президентом Ирана попал в аварию. Также на борту находился министр иностранных дел страны.
Ибрагим Раиси и Хосейн Амир Абдулахиян возвращались домой после визита в Азербайджан. Предположительно, ЧП случилось, когда они пролетали над востоком страны. Спасатели пытаются добраться до места происшествия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гостелеканал IRIB.
Одни издания называют случившееся «аварией», другие — «жесткой посадкой». В каком состоянии люди, находившиеся на борту, пока неизвестно.