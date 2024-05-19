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Страна и мир Вертолет с президентом Ирана попал в аварию. Спасатели пытаются добраться до него

Вертолет с президентом Ирана попал в аварию. Спасатели пытаются добраться до него

Также на борту находился министр иностранных дел страны

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21 комментарий
Вертолет ищут в районе города Верзеган

19 мая вертолет с президентом Ирана попал в аварию. Также на борту находился министр иностранных дел страны.

Ибрагим Раиси и Хосейн Амир Абдулахиян возвращались домой после визита в Азербайджан. Предположительно, ЧП случилось, когда они пролетали над востоком страны. Спасатели пытаются добраться до места происшествия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гостелеканал IRIB.

Одни издания называют случившееся «аварией», другие — «жесткой посадкой». В каком состоянии люди, находившиеся на борту, пока неизвестно.

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Иран Президент Вертолет Авария Спасатели МИД
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