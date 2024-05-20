Рухнул вертолет с президентом Ирана, центр города в России попал под обстрел. Новости 19 мая

Одно из последних фото президента Ирана перед аварией Источник: president.ir











В течение дня появляется так много новостей, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире. Сегодня рассказываем о событиях 19 мая.



Вертолет с президентом Ирана попал в аварию

Вертолет с президентом Ирана попал в аварию. Также на борту находился министр иностранных дел страны.



Ибрагим Раиси и Хосейн Амир Абдулахиян возвращались домой после визита в Азербайджан. Предположительно, ЧП случилось, когда они пролетали над востоком страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гостелеканал IRIB.



Одни издания называют случившееся «аварией», другие — «жесткой посадкой». В каком состоянии люди, находившиеся на борту, пока неизвестно. Вертолет ищут более 40 спасательных групп, однако сильный туман мешает поискам. Он же, предположительно, и стал причиной жесткой посадки.

В официальных соцсетях президента вышла просьба молиться за него. В одной из иранских мечетей уже началась общая молитва за его здравие.

Правительство Ирана созвало экстренное заседание комитета по кризисному управлению страной. Об этом пишет The New York Times.

При этом два других вертолета из президентского кортежа благополучно долетели до Ирана. В аварию попал только третий, с президентом и главой МИД.

Самолет сбил человека

В екатеринбургском аэропорту Кольцово самолет сбил человека. Утром Airbus A320 готовился к вылету в Бишкек, который был назначен на 06:15 местного времени.



Пассажиры зашли на борт, самолет был готов ко взлету. Но когда он начал движение, шасси наехало на техника по выпуску.



— Во время выруливания со стоянки самолета выпускающий техник получил травму ноги. На место вызвали бригаду скорой помощи, обстоятельства выясняются, — рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний», с самолетом которых случился этот инцидент.



Свою проверку начала Уральская транспортная прокуратура.

Атака по Кубани

Нефтеперерабатывающий завод в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края приостановил работу после атаки беспилотников. На территории предприятия упали шесть летательных аппаратов, сообщил глава района Роман Синяговский.



Директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев в комментарии «Интерфаксу» рассказал, что по территории завода были прилеты, после чего он приостановил работу на время работы силовых ведомств и для подсчета ущерба. Атаковавшие завод БПЛА несли заряды с поражающими элементами в виде стальных шариков, добавили в компании.



Минобороны РФ отчитывалось, что за минувшую ночь в Краснодарском крае средствами ПВО перехватили и уничтожили 57 украинских беспилотников.



Атаки по Белгородской области

Белгород попал под очередную атаку украинских беспилотников.

Беспилотник влетел в окно одной из квартир многоквартирного дома. В результате взрыва от падения осколков пострадала 11-летняя девочка, которая в этот момент играла на детской площадке. Ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу. Медики оценивают состояние пострадавшей как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается, — сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Также он сообщил, что ВСУ обстреляли центр города Шебекино из РСЗО. По предварительной информации, одиннадцать человек пострадали, среди них — трое детей.

— У 15-летнего парня осколочное ранение нижней конечности, у 12-летнего мальчика — контузия. Бригадами скорой они доставлены в медицинские учреждения, где получают необходимую медицинскую помощь. У 17-летнего парня слепое осколочное ранение плеча, — отчитался Гладков.

Еще два человека пострадали при обстреле белгородского села Ржевка.

Мужчина умер во время соревнований силачей в Тюмени

Сотрудник МЧС скончался на спортивном мероприятии в Тюмени. Мужчина был в отличной физической форме и никогда не жаловался на здоровье.

Трагедия произошла накануне на соревнованиях «Тюмень сильная». Мужчина несколько раз поднял большой вес, а затем отошел в сторону и рухнул на землю. Дежурившие на мероприятии медики пытались реанимировать спортсмена, но безуспешно.



Источник 72.RU отметил, что мужчина был сотрудником МЧС и на различных соревнованиях представлял именно это ведомство. Он был здоров и никогда не выказывал никаких жалоб. По неподтвержденным данным, причиной смерти могла стать остановка сердца.

