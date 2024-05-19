«Ностальгия по березкам и ватрушкам наших звезд за границей не прокормит». Как выживают Орбайкате, Лобода, Земфира* на чужбине

Максим Галкин* и Алла Пугачева в компании Юрия Шевчука после концерта группы «ДДТ» в Лимасоле, где теперь живет чета артистов Источник: из соцсети Аллы Пугачевой @alla_orfey











Глава компании «Ру-концерт» Евгений Морозов уверен, что скоро артисты, у которых есть возможность вернуться, поедут назад: деньги кончатся, а инвесторы начнут бить им лица. Об этом он рассказал MSK1.RU, а еще о том, кто из наших звезд чувствует себя за границей лучше всех, а главное — востребованным.



Все рассказы про успех — вранье

В ближайшие дни 52-летняя Кристина Орбакайте начинает концертный тур по городам Израиля. Ни масштабом, ни количеством выступлений его, конечно, не сравнить с зимними гастролями певицы по городам Сибири и Дальнего Востока, которые под влиянием общественников пришлось отменить. Всего четыре израильских города, скромные залы, но большинство билетов на выступления уже проданы.



Афиши Варнавы Источник: соцсети Варнавы











Пробует свои чары на зарубежной публике и звезда Сomedy Woman Екатерина Варнава. В одном из отелей кипрского Лимасола 39-летняя артистка открывает собственную кабаре-программу «Королева драмы». В Москве у Екатерины был годичный опыт работы в кабаре Crave с моноспектаклем, теперь свой талант она предлагает жителям юга Европы по довольно солидной цене: билет за столиком кабаре стоит от 400 до 2000 евро.



Но помимо новых проектов, уже два года звезды российской сцены, не принявшие ситуацию в стране, пытаются построить свою карьеру заново в Объединенных Арабских Эмиратах, в Израиле, Париже, Риге, Риме, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и других городах мира. К сожалению, приблизиться к уровню доходов до отъезда пока не получается.



— Можете представить, что вьетнамские артисты приехали в Кострому, открыли там казино и весь город помчался на них смотреть? При всём уважении к вьетнамским артистам, для нас они неинтересны, непонятны и вообще не существуют в нашей культурной парадигме. То же самое и русские артисты для зарубежной публики — что-то сильно экзотическое, непонятное и ненужное, — не оставляет шансов глава компании «Ру-концерт» Евгений Морозов. — Я первым начал возить за рубеж наших артистов — не певцов для ресторана на Брайтон-бич, а большие шоу-программы — и быстро убедился, что иностранцы на наших звезд ходить не будут. Местные жители покупают лишь 3–4 процента билетов. Остальные зрители — русскоязычная публика. Но если вы думаете, что она валом валит на концерты Кристины Орбакайте, Лободы, можете назвать любую фамилию, то сильно заблуждаетесь. И раньше, а в последние два года и подавно, никакого спроса на российских артистов нет.



По мнению Евгения Морозова, добиться успеха, который смог бы его прокормить, у российского артиста нет. Неважно, в каком жанре он работает: музыкальном, стендап-шоу или предлагает зрителям театральные постановки. Все рассказы про небывалый успех — вранье.



Иностранцы на наших звезд не ходят

— Мы проводили опросы в разных городах и странах, где есть большие русскоязычные диаспоры: в Берлине, Монако, Риме, Париже, на Кипре и в других городах. «Кого из российских артистов вы бы хотели услышать?» Ответ: «Никого». «Спектакль с российскими актерами на какую тему вам было бы интересно увидеть?» Ответ: «Неинтересно», — рассказывает Евгений Морозов. — Те, кто уехал из России, стараются как можно быстрее ассимилировать. Стать «своими» в тех странах, где живут. Даже в Арабских Эмиратах стараются максимально встроиться в общество. Они начинают слушать песни на других языках, потреблять местную культурную программу. Думаете, они ностальгируют по березкам, ватрушкам и тяжелой жизни, от которой бежали? Это большое заблуждение. Поэтому на так называемой ностальгии никто не прокормится — у нее просто нет достаточного числа потребителей — 30 процентов билетов максимум. Не смог найти своего зрителя даже Андрей Макаревич*, а уж, казалось бы, «Машина времени» — ностальгия для нескольких поколений.

Несмотря на это, артисты не оставляют усилий. Есть те, у кого не получилось, как у бывшей звезды театра «Современник», народной артистки России, 48-летней Чулпан Хаматовой. Актриса с детьми переехала в Ригу, где получила приглашение от Нового рижского театра сыграть в пьесе по произведениям Гоголя на латышском языке. Постановка так и не была выпущена — ее сняли с формулировкой «творческая неудача». Сейчас актриса гастролирует по разным странам с авторским представлением. А вот у 52-летней Ренаты Литвиновой спектакль «Кактус», впервые представленный парижской публике в январе 2023 года, идет до сих пор. Пьеса, которую написала сама актриса под музыку певицы Земфиры*, удивляет не только неординарностью сюжета, в котором волшебница ждет возлюбленного, постепенно влюбляясь в кактус и беседуя с голубем, но и великолепием костюмов. Их для постановки создал арт-директор модного дома Balenciaga Демна Гвасалия. Это ли не успех?

— Костюмы, конечно, красивые, но жаль, что на фотографиях не видно зала — сколько мест занято зрителями? — настроен скептически Евгений Морозов. — Я много лет работал в Париже и хорошо знаю, как устроен там концертный и театральный бизнес. Залы маленькие, ходят приезжие или соседи, потому что «местные русские» презирают новоприехавших русских. А французам пьеса на русском языке не нужна сто лет. Сколько билетов подано? На 700 евро за вечер? Очевидно, что на деньги от таких сборов совершенно невозможно вести образ жизни, который ведет Рената Литвинова. Отсюда простейший вывод — есть тот, кто за всё платит: аренду зала, афиши, зарплаты труппе и так далее. Потому что единственная надежда наших артистов за границей — найти инвестора и убедить его вложиться в их безнадежное предприятие.

Все проекты за деньги толстосумов

— Мы с коллегами считаем, что это даже правильно, когда наши артисты «потрошат» богатеньких инвесторов, жаль только, что деньги не возвращаются в Россию. Ведь сколько сейчас за границей беглых казнокрадов! Вот их и пытаются обдурить наши звезды, — рассказывает Евгений Морозов. — Схема простая: из ста ворюг находятся два-три, которых удается убедить с помощью таких же беглых финансовых деятелей из банков или частных инвестиционных фондов, что можно хорошо заработать в шоу-бизнесе. Взять известного артиста, устроить ему выступления и гастроли, на которые повалит ностальгирующая публика, и все озолотятся. Тем, кто давно занимается шоу-бизнесом, понятно, что никакой прибыли это гиблое дело не принесет. Но состоятельных людей, далеких от сцены, можно охмурить. Поэтому все эти гастроли, спектакли и кабаре, о которых заявляют наши артисты, сделаны на инвестиционные деньги и прибыли не приносят. И не принесут.



Действительно, уровень доходов у артистов, покинувших Россию, значительно упал. О чем они уже не стесняясь рассказывают в интервью. Одна из главных звезд отечественного шоу-бизнеса Светлана Лобода призналась, что вынуждена жить в Испании на сбережения, сделанные до отъезда, которые она считала «несгораемыми». Солисты группы Little Big Илья Прусикин* и Софья Таюрская, живущие сейчас в США, рассказали, что потеряли почти все доходы, а редкие концерты не дают возможности нормально жить.

— Скоро те наши звезды, кто может вернуться, поедут обратно в Россию, — считает Евгений Морозов. — Все русскоязычные, кто хотел их послушать, — уже послушали, вложенные в них деньги заканчиваются, и скоро инвесторы начнут бить им лица.

Кассу делает только Галкин*

На фоне довольно плачевного состояния дел у артистов и актеров есть единственный человек, который смог действительно добиться успеха за границей. Это Максим Галкин*.

— Знаете, как говорят в шоу-бизнесе — «все ответы в кассе». Вот на концерт Максима Галкина* можно за день продать 1,5–2 тысячи билетов, — говорит глава компании «Ру-концерт» Евгений Морозов. — У него реальные аншлаги и гастроли по всему миру, которые приносят хорошую прибыль.

Действительно, на официальном сайте артиста сейчас продаются билеты на разных континентах. От Прибалтики, где Галкин* даст 8 концертов, через выступления в Вене и Амстердаме он перемещается в тур по городам США, а оттуда — в тур по Канаде. Билеты на концерт, например, в Нью-Йорке стоят от 99 до 379 долларов, и часть зала уже раскуплена, хотя он состоится только в октябре.



— Почему такой успех? Он талантлив, сумел найти тот образ и те слова, которые попадают в зарубежного зрителя, он соответствует международной стилистике, он сейчас номер один среди артистов разговорного жанра, — рассказывает Евгений Морозов. — Заметьте, все популярные в России мастера стендапа не смогли найти зрителя за ее границами. А Галкин* сегодня востребован во всех странах, где есть русскоязычные зрители.

Изменится ли ситуация в пользу российских артистов? По мнению нашего собеседника — вряд ли.

— Те деньги, которые зарабатывают в России Григорий Лепс или Филипп Киркоров, им за рубежом и не снились. И они это хорошо понимают. В этом и есть отличие хорошего артиста — он знает себе цену. И за границей она на наших звезд невелика.

А вот вечно молодая солистка Reflex осталась жить в России. Накануне она поделилась своими секретами красоты.