Развлечения тест Пора на пенсию? Ответьте на 10 вопросов и узнайте, сколько лет вашему мозгу
Пора на пенсию? Ответьте на 10 вопросов и узнайте, сколько лет вашему мозгу
Тест покажет, кто по-настоящему молод внутри
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Выглядеть моложе своих лет — серебро. А вот иметь в 60–70 лет мозг, как у молодых, — золото. Похвастаться этим могут далеко не все: многие уже в 30 думают со скоростью пенсионера и попадаются на самых простых логических задачках из нашего теста. Ответьте на эти 10 быстрых вопросов, а мы скажем, насколько молод ваш мозг.
ТЕСТ
1 / 10
Двое играли в шашки 3 часа. Сколько играл каждый из них?
2 часа
6 часов
3 часа
1,5 часа
2 / 10
В квартире живут домашние животные: собаки и кошки. Из всех животных только одно не является собакой, при этом все питомцы, кроме одного, — кошки. Сколько всего кошек и собак?
2 собаки и 1 кошка
1 собака и 1 кошка
3 кошки и 4 собаки
1 собака и 2 кошки
3 / 10
Сколько яиц можно съесть натощак?
Одно
Два
Три
Четыре
4 / 10
Электричка едет со скоростью 70 км/ч. В какую сторону летит дым?
Назад
Задачка некорректна, электричка не ездит так быстро
Вправо
У электрички нет дыма
5 / 10
Врач выписал вам три таблетки. Их нужно принимать каждые полчаса. За сколько времени вы их выпьете?
За три часа
За два часа
За полтора часа
За один час
6 / 10
У матери и отца четыре дочери. У каждой дочери есть брат. Сколько человек в семье?
5
6
7
9
7 / 10
На озере растут кувшинки. Каждый день их количество увеличивается в два раза. Известно, что кувшинки полностью покроют всю поверхность озера за 48 дней. Сколько дней потребуется кувшинкам, чтобы покрыть половину озера?
48
47
20
33
8 / 10
Кошка встала на весы всеми лапами, и весы показали 5 кг. Сколько они покажут, если кошка подожмет одну лапу?
2,5 кг
1,25 кг
3 кг
5 кг
9 / 10
Бутылка вина стоит 1000 рублей. Вино на 900 рублей дороже бутылки. Сколько стоит пустая бутылка?
100 рублей
70 рублей
50 рублей
200 рублей
10 / 10
Есть две сковородки и три котлеты. На прожарку одной котлеты с одной стороны уходит одна минута. На одной сковороде помещается одна котлета. За какое минимальное время можно полностью прожарить все три котлеты?