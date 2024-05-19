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Развлечения тест Пора на пенсию? Ответьте на 10 вопросов и узнайте, сколько лет вашему мозгу

Пора на пенсию? Ответьте на 10 вопросов и узнайте, сколько лет вашему мозгу

Тест покажет, кто по-настоящему молод внутри

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1 комментарий
Чтобы узнать больше о своем мозге, не обязательно идти в лабораторию. Можно просто пройти наш быстрый тест

Выглядеть моложе своих лет — серебро. А вот иметь в 60–70 лет мозг, как у молодых, — золото. Похвастаться этим могут далеко не все: многие уже в 30 думают со скоростью пенсионера и попадаются на самых простых логических задачках из нашего теста. Ответьте на эти 10 быстрых вопросов, а мы скажем, насколько молод ваш мозг.

ТЕСТ
1 / 10
Двое играли в шашки 3 часа. Сколько играл каждый из них?
  • 2 часа
  • 6 часов
  • 3 часа
  • 1,5 часа
2 / 10
В квартире живут домашние животные: собаки и кошки. Из всех животных только одно не является собакой, при этом все питомцы, кроме одного, — кошки. Сколько всего кошек и собак?
  • 2 собаки и 1 кошка
  • 1 собака и 1 кошка
  • 3 кошки и 4 собаки
  • 1 собака и 2 кошки
3 / 10
Сколько яиц можно съесть натощак?
  • Одно
  • Два
  • Три
  • Четыре
4 / 10
Электричка едет со скоростью 70 км/ч. В какую сторону летит дым?
  • Назад
  • Задачка некорректна, электричка не ездит так быстро
  • Вправо
  • У электрички нет дыма
5 / 10
Врач выписал вам три таблетки. Их нужно принимать каждые полчаса. За сколько времени вы их выпьете?
  • За три часа
  • За два часа
  • За полтора часа
  • За один час
6 / 10
У матери и отца четыре дочери. У каждой дочери есть брат. Сколько человек в семье?
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9
7 / 10
На озере растут кувшинки. Каждый день их количество увеличивается в два раза. Известно, что кувшинки полностью покроют всю поверхность озера за 48 дней. Сколько дней потребуется кувшинкам, чтобы покрыть половину озера?
  • 48
  • 47
  • 20
  • 33
8 / 10
Кошка встала на весы всеми лапами, и весы показали 5 кг. Сколько они покажут, если кошка подожмет одну лапу?
  • 2,5 кг
  • 1,25 кг
  • 3 кг
  • 5 кг
9 / 10
Бутылка вина стоит 1000 рублей. Вино на 900 рублей дороже бутылки. Сколько стоит пустая бутылка?
  • 100 рублей
  • 70 рублей
  • 50 рублей
  • 200 рублей
10 / 10
Есть две сковородки и три котлеты. На прожарку одной котлеты с одной стороны уходит одна минута. На одной сковороде помещается одна котлета. За какое минимальное время можно полностью прожарить все три котлеты?
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

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Тест Логика Возраст мозга Задачи Математика
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