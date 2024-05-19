Пора на пенсию? Ответьте на 10 вопросов и узнайте, сколько лет вашему мозгу

Чтобы узнать больше о своем мозге, не обязательно идти в лабораторию. Можно просто пройти наш быстрый тест

Выглядеть моложе своих лет — серебро. А вот иметь в 60–70 лет мозг, как у молодых, — золото. Похвастаться этим могут далеко не все: многие уже в 30 думают со скоростью пенсионера и попадаются на самых простых логических задачках из нашего теста. Ответьте на эти 10 быстрых вопросов, а мы скажем, насколько молод ваш мозг.

