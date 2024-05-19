Везут из леса ведрами и мешками: новосибирцы делятся урожаем сморчков — фото корзинок
Опытные грибники считают, что скоро сезон сморчков закончится
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Выходные 18 и 19 мая стали богатыми на урожай для новосибирских грибников. Сейчас любители тихой охоты активно занимаются сбором сморчков. Кому-то удается набрать всего горстку, а кто-то возвращается из леса с целыми корзинами.
По словам опытных грибников, которые собирают сморчки, сезон у этих грибов недолгий, а потому надо успевать запастись впрок. Смотрим на урожай, которым новосибирцы поделились в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023» в социальной сети «ВКонтакте».