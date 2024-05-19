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Весна По грибы, по ягоды Везут из леса ведрами и мешками: новосибирцы делятся урожаем сморчков — фото корзинок

Везут из леса ведрами и мешками: новосибирцы делятся урожаем сморчков — фото корзинок

Опытные грибники считают, что скоро сезон сморчков закончится

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Грибы собирают в разных районах области

Выходные 18 и 19 мая стали богатыми на урожай для новосибирских грибников. Сейчас любители тихой охоты активно занимаются сбором сморчков. Кому-то удается набрать всего горстку, а кто-то возвращается из леса с целыми корзинами.

По словам опытных грибников, которые собирают сморчки, сезон у этих грибов недолгий, а потому надо успевать запастись впрок. Смотрим на урожай, которым новосибирцы поделились в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023» в социальной сети «ВКонтакте».

Вот такой урожай собрала сибирячка Ирина недалеко от села Дорогино в Черепановском районе
— Ездили сегодня часика на два, опять же недалеко от Кольцово. Уже отходит, шапочки на некоторых сухие, — отметила Юлия
А такой «улов» у Юлии. Грибочки она собирала в Искитимском районе
— И на моей улице праздник! Район Мочище-Сокур. Я безумно рада, что нашла и успела собрать. Всем полных лукошек, — написала Елена
— Решил съездить и закрыть сезон со сморчковой шапочкой. Рекомендую поохотиться в ближайшие дни, шансы еще есть. Всем желаю удачной тихой охоты и полных корзин, — отметил Константин
— И мы сегодня поохотились немножко. Наверное, в этом сезоне со сморчками уже всё, с нетерпением ждем следующие грибочки, — написала Алеся

Ранее новосибирец нашел странные грибы. Они выглядят как мохнатые блюдца.

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