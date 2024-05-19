Все еще друзья: что стало с актерами одного из самых популярных ситкомов — кто из них добился успеха после хита 90-х

Первая серия сериала вышла в эфир 22 сентября 1994 года Источник: kinopoisk.ru











Культовый сериал начала 90-х «Друзья» по сей день находит отклик в сердцах миллионов людей. Любимые герои становятся настолько родными, что, просматривая в очередной раз очередную серию, ловишь себя на мысли, что проживаешь вместе с ребятами их 10 лет жизни. Кто-то называет этот этап взрослением, а кто-то приятными моментами дружбы, любви и некоторой долей беззаботности. Мы решили вспомнить шестерку друзей и посмотреть, как они изменились за прошедшее время.



Дженнифер Энистон — Рейчел Грин

Дженнифер Энистон в первом и последнем эпизоде сериала «Друзья» Источник: kinopoisk.ru











Каждый герой сериала прошел свой путь взросления. Наблюдая за игрой Энистон, мы видели, как с каждым сезоном Рейчел Грин из избалованной папиной дочки превращается в самостоятельную реализованную женщину и любящую заботливую мать. Многие зрители разделяют мнение, что это самая яркая эволюция героя в сериале.

Дженнифер Энистон с детства мечтала стать актрисой, и сериал «Друзья» стал для нее отправной точкой, толчком, который мгновенно прославил девушку на весь мир и сделал заложницей одной роли. Актриса признавалась, что долго не могла сбросить с себя образ Рейчел Грин — это сильно заметно по ролям, которые ей предлагали. Режиссеры не видели ее в другом амплуа и делали акцент на романтические комедии — «Марли и я», «Притворись моей женой», «Развод по американски», «А вот и Полли». Фильм «Хорошая девочка» стал первым, где Дженнифер Энистон удалось избавиться от имиджа Рейчел Грин.



Дженнифер Энистон 55 лет, она продолжает сниматься в кино, занимается полезной общественной деятельностью Источник: kinopoisk.ru











Тем не менее именно Дженнифер Энистон больше, чем остальные смогла продвинуться в карьере: в ее послужном списке более 70 фильмов — и это не считая картин, где она появляется в роли камео.

Актриса продолжает сниматься в кино и сериалах: в 2019 году зрители увидели ее в сериале «Утреннее шоу» в паре с Риз Уизерспун. За роль Алекс Леви Джениффер Энистон получила награду Гильдии киноактеров, а также была номинирована на премии «Эмми» и «Золотой глобус». В 2023 году на экраны вышел фильм «Убийство в Париже», где Энистон сыграла в паре с Адамом Сэндлером.



Дэвид Швиммер — Рос Геллер

Актёру 57 лет, он продолжает сниматься в фильмах и сериалах Источник: kinopoisk.ru, legion-media.ru











Актёр сыграл Росса Геллера, брата Моники и возлюбленного Рейчел — линия их взаимоотношений тянется через все 10 сезонов сериала. Ученый палеонтолог и кандидат наук, которого бросила жена — несколько неуклюжий, где-то неуверенный, но добрый и отзывчивый парень, который искренне хочет, чтобы все у всех было хорошо. Интересный факт: Росса сценаристы писали конкретно для Швиммера, и он был самым первым утвержденным актером каста.

После «Друзей» Дэвид Швиммер продолжил актерскую карьеру — на сегодня его фильмография насчитывает 60 кинолент. Он играл в театре, пробовал себя в роли продюсера и режиссера, а еще озвучил жирафа Мелмана в мультике «Мадагаскар». Из наиболее знаковых его работ можно выделить роль Роберта Кардашьяна в сериале «Американская история преступлений» — Швиммер снялся в дуэте с актрисой Сарой Полсон, звездой сериалов «Американская история ужасов» и «Сестра Рэтчед». За роль Роберта Кардашьяна Швиммер получил номинацию на «Эмми».



Кортни Кокс — Моника Геллер

Кортни Кокс 59 лет. Актриса столкнулась с осуждением из-за большого количества инъекций на лице Источник: kinopoisk.ru, Victoria Jones / ТАСС











Невероятно яркий персонаж, с работой над которым актриса Кортни Кокс справилась на отлично — сложно представить в роли Моники кого-то другого. Несколько напряженная, с рядом пунктиков, забавная и очаровательная девушка, мечтающая стать шеф-поваром. Изначально сценаристы хотели свести Монику с Джо, так как считали, что их пара получится притягательной и сексуальной, но зрителям настолько понравился поворот сюжета в сторону Чендлера, что его решили развивать и не прогадали: получилась идеальная романтично-комичная сериальная пара.

Кадр из фильма «Крик 6» Источник: kinopoisk.ru











Карьера Кортни Кокс после «Друзей» тоже сложилась хорошо: актриса продолжила сниматься в серии фильмов «Крик» — Кортни играет журналистку Гейл Уэзерс, которая расследует ряд убийств, совершенных маньяком в маске. Актриса появилась в сериалах «Город хищниц» и «Грязь», где в одном из эпизодов снялась ее коллега Дженнифер Энистон.

Кортни Кокс могла сыграть роль Сьюзан Майар в сериале «Отчаянные домохозяйки», но из-за беременности ей пришлось отказаться от предложения, и роль отдали актрисе Тери Хэтчер. В 2022 году Кортни Кокс получила роль в сериале «Сияющая долина».

Кортни выступает не только как актриса, но и как продюсер. За работу над проектом игрового шоу Celebrity Name Game она получила номинацию на «Эмми».



Мэтт Леблан — Джоуи Триббиани

Мэтт Леблан в роли Джо, 1 сезон сериала «Друзья» Источник: kinopoisk.ru











Самый обаятельный и привлекательный, хоть и несколько недалекий, любимец женщин Джозеф Триббиани в исполнении красавчика Мэтта Леблана — актер-неудачник, который перебиваетсяся случайными заработками, снимаясь в непопулярной рекламе или второсортных сериалах.

Благодаря природному оптимизму и некоторой непосредственности Джоуи все-таки смог добиться успеха и получил главную роль в мыльной опере «Дни нашей жизни». Триббиани — единственный персонаж, который так и не нашел вторую половинку, но он же — единственный, о ком сняли спин-офф. «Джоуи», правда, не имел успеха, и спустя два сезона его закрыли.



Мэтту Леблану к лицу возраст — в этом году актеру исполнится 57 лет Источник: kinopoisk.ru











С того момента больших проектов у Мэтта Леблана было мало — он появлялся в передачах на ТВ в качестве камео или как приглашенный гость. Одна из примечательных ролей — в фильме «Все схвачено», где он появился в образе домохозяина большого семейства. Еще Леблан снялся в «Ангелах Чарли».

В 2011 году актер появился в сериале «Эпизоды», где сыграл вымышленную версию самого себя — за эту работу он получил первый «Золотой глобус» в своей карьере. С 2016-го по 2020-й он был ведущим популярного британского шоу про автомобили Top Gear.



Лиза Кудроу — Фиби Буффе

Актриса Лиза Кудроу не умела играть на гитаре, для нее специально наняли учителя. Она смогла освоить лишь несколько аккордов, но сценаристы решили, что для Фиби этого достаточно Источник: kinopoisk.ru











Взбалмошная, наивная, странная, с множеством неожиданных фактов биографии — любимица зрителей Фиби Буффе. Массажистка, гитаристка, исполнительница песен о котах, волосах, перцах (о чем только не пела Фиби...). Несмотря на тяжелое прошлое, Фиби не стала злой, жестокой — наоборот, она научилась еще больше любить и ценить то, что имеет, видеть вещи, которые обычный человек не замечает.

Лиза Кудроу стала первой обладательницей статуэтки «Эми» из актеров сериала Источник: kinopoisk.ru, legion-media.ru











После завершения сериала «Друзья» Лиза Кудроу, как и ее коллеги, продолжила сниматься в кино, но роли были эпизодические: «Отличница легкого поведения», «P.S. Я люблю тебя», «Соседи. На тропе волны» и другие. Иногда зрители замечали, что персонажи Лизы, отличавшиеся резким странным поведением, часто похожи на Фиби, а в некоторых интервью актриса признавалась, что и сама иногда ведет себя, как Фиби. Хотя в жизни у Кудроу больше схожих черт с Россом Геллером — актриса имеет степень бакалавра по биологии. До начала актерской карьеры она работала с отцом в больнице.

Мэттью Перри — Чендлер Бинг

Акер снимался в популярных фильмах: «9 ярдов», «Папе снова 17», «Поспешишь — людей насмешишь» Источник: kinopoisk.ru











Все мы знаем Мэттью Перри по роли Чендлера. Добродушный и обаятельный герой сериала полюбился миллионам зрителей. Он запомнился своими шутками, нестандартной биографией, невероятной способностью дружить и любить. У персонажа Перри, пожалуй, самая большая армия фанатов.



В 90-х актер успел сняться в сериалах «Свободные от дома», «Кто здесь босс?», «Беверли-Хиллз, 90210», но все эти роли не принесли славы. В отличие от «Друзей» — роль Чендлера Бинга прославила актера на весь мир. Но мало кто знал об обратной стороне жизни популярного актера: многие годы он безуспешно боролся с нарко- и алкогольной зависимостью.

Сложно представить, что эта пара могла не сложиться Источник: kinopoisk.ru











После нескольких сезонов «Друзей» на съемочной площадке стали замечать, что Перри приходит на работу с похмелья. Мэттью признавался, что всё началось с привыкания к обезболивающему, а затем он переключился на запрещенные вещества. По словам актера, он не помнил весь период работы с третьего по шестой сезоны «Друзей» — наркотики стерли три года из его памяти.



После того как съемки «Друзей» закончились, Мэттью Перри продолжил принимать наркотики — актера видели на улице в непотребном виде с пустым взглядом. Он неоднократно пытался бороться с зависимостью и признавался журналистам в 2013 году, что прекратил употреблять, но это оказалось ложью. Долгие мучительные годы Мэттью Перри переживал тяжелые моменты, едва не лишился жизни, но врачам удалось его спасти.

Актер скончался в возрасте 54-х лет Источник: kinopoisk.ru, legion-media.ru











Последний раз Мэттью Перри появился на экранах в 2021 году — в специальном выпуске «Друзей», который вновь собрал всеми любимых актеров. Но и там Мэттью выглядел растерянным и говорил невнятно, из-за чего фанаты заподозрили, что он вновь начал употреблять. С тех пор никаких новостей из жизни актера не поступало.

Всё закончилось трагично — 29 октября 2023 года Мэттью Перри нашли мертвым в собственном доме. Актера обнаружили в джакузи, но следов наркотиков нигде не обнаружено. По предварительным данным, у него остановилось сердце.



Несколько фактов о сериале:

Цвет стен в квартире Моники выбран не случайно — кинодекоратор Джон Шаффнер настоял на том, что яркие сиреневые стены не дадут зрителям, увидевшим сериал по телевизору, переключить канал.

Моника — это клей, который объединяет всех друзей: Росс — ее брат, Рейчел — школьная подруга, Фиби — бывшая соседка, Джо и Чендлер — соседи.

Все актеры сериала друзья не только на съемочной площадке, но и в жизни: за 10 лет, проведенных вместе, они стали настоящей семьей.

Первой роль Рейчел Грин предложили Кортни Кокс — представляете? Источник: kinopoisk.ru











Между Дженнифер Энистон и Дэвидом Швиммером вспыхнул роман прямо на съемочной площадке, но они тщательно скрывали это, а Мэттью Перри был тайно влюблен в Энистон. Актер признавался, что такую девушку, как она ему не получить, конкурировать с Бредом Питтом невозможно, поэтому Мэттью молча наблюдал за Дженнифер и ничего не делал.



Актер Хэнк Азария (бойфренд Фиби — Дэвид, ученый, который улетел в Минск) мог сыграть Джоуи Триббиани: он дважды приходил на кастинг и не остался незамеченным. Изначально сценаристы хотели выдать Фиби замуж за Дэвида, но в итоге Майк понравился зрителям больше.

В 2021 году вышел специальный выпуск «Друзья. Воссоединение» Источник: kinopoisk.ru











У сериала не было четко прописанного сюжета, во многом это была импровизация, основанная на реакции зрителей, присутствующих на съемочной площадке, на пожеланиях актеров, а многие шутки Мэттью Пэрри были включены в сериал.



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