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Развлечения обзор Все еще друзья: что стало с актерами одного из самых популярных ситкомов — кто из них добился успеха после хита 90-х

Все еще друзья: что стало с актерами одного из самых популярных ситкомов — кто из них добился успеха после хита 90-х

Вспоминаем любимую шестерку из Центральной кофейни — как сложилась карьера актёров после сериала

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Первая серия сериала вышла в эфир 22 сентября 1994 года

Культовый сериал начала 90-х «Друзья» по сей день находит отклик в сердцах миллионов людей. Любимые герои становятся настолько родными, что, просматривая в очередной раз очередную серию, ловишь себя на мысли, что проживаешь вместе с ребятами их 10 лет жизни. Кто-то называет этот этап взрослением, а кто-то приятными моментами дружбы, любви и некоторой долей беззаботности. Мы решили вспомнить шестерку друзей и посмотреть, как они изменились за прошедшее время.

Дженнифер Энистон — Рейчел Грин

Дженнифер Энистон в первом и последнем эпизоде сериала «Друзья»

Каждый герой сериала прошел свой путь взросления. Наблюдая за игрой Энистон, мы видели, как с каждым сезоном Рейчел Грин из избалованной папиной дочки превращается в самостоятельную реализованную женщину и любящую заботливую мать. Многие зрители разделяют мнение, что это самая яркая эволюция героя в сериале.

Дженнифер Энистон с детства мечтала стать актрисой, и сериал «Друзья» стал для нее отправной точкой, толчком, который мгновенно прославил девушку на весь мир и сделал заложницей одной роли. Актриса признавалась, что долго не могла сбросить с себя образ Рейчел Грин — это сильно заметно по ролям, которые ей предлагали. Режиссеры не видели ее в другом амплуа и делали акцент на романтические комедии — «Марли и я», «Притворись моей женой», «Развод по американски», «А вот и Полли». Фильм «Хорошая девочка» стал первым, где Дженнифер Энистон удалось избавиться от имиджа Рейчел Грин.

Дженнифер Энистон 55 лет, она продолжает сниматься в кино, занимается полезной общественной деятельностью

Тем не менее именно Дженнифер Энистон больше, чем остальные смогла продвинуться в карьере: в ее послужном списке более 70 фильмов — и это не считая картин, где она появляется в роли камео.

Актриса продолжает сниматься в кино и сериалах: в 2019 году зрители увидели ее в сериале «Утреннее шоу» в паре с Риз Уизерспун. За роль Алекс Леви Джениффер Энистон получила награду Гильдии киноактеров, а также была номинирована на премии «Эмми» и «Золотой глобус». В 2023 году на экраны вышел фильм «Убийство в Париже», где Энистон сыграла в паре с Адамом Сэндлером.

Дэвид Швиммер — Рос Геллер

Актёру 57 лет, он продолжает сниматься в фильмах и сериалах

Актёр сыграл Росса Геллера, брата Моники и возлюбленного Рейчел — линия их взаимоотношений тянется через все 10 сезонов сериала. Ученый палеонтолог и кандидат наук, которого бросила жена — несколько неуклюжий, где-то неуверенный, но добрый и отзывчивый парень, который искренне хочет, чтобы все у всех было хорошо. Интересный факт: Росса сценаристы писали конкретно для Швиммера, и он был самым первым утвержденным актером каста.

После «Друзей» Дэвид Швиммер продолжил актерскую карьеру — на сегодня его фильмография насчитывает 60 кинолент. Он играл в театре, пробовал себя в роли продюсера и режиссера, а еще озвучил жирафа Мелмана в мультике «Мадагаскар». Из наиболее знаковых его работ можно выделить роль Роберта Кардашьяна в сериале «Американская история преступлений» — Швиммер снялся в дуэте с актрисой Сарой Полсон, звездой сериалов «Американская история ужасов» и «Сестра Рэтчед». За роль Роберта Кардашьяна Швиммер получил номинацию на «Эмми».

Кортни Кокс — Моника Геллер

Кортни Кокс 59 лет. Актриса столкнулась с осуждением из-за большого количества инъекций на лице

Невероятно яркий персонаж, с работой над которым актриса Кортни Кокс справилась на отлично — сложно представить в роли Моники кого-то другого. Несколько напряженная, с рядом пунктиков, забавная и очаровательная девушка, мечтающая стать шеф-поваром. Изначально сценаристы хотели свести Монику с Джо, так как считали, что их пара получится притягательной и сексуальной, но зрителям настолько понравился поворот сюжета в сторону Чендлера, что его решили развивать и не прогадали: получилась идеальная романтично-комичная сериальная пара.

Кадр из фильма «Крик 6»

Карьера Кортни Кокс после «Друзей» тоже сложилась хорошо: актриса продолжила сниматься в серии фильмов «Крик» — Кортни играет журналистку Гейл Уэзерс, которая расследует ряд убийств, совершенных маньяком в маске. Актриса появилась в сериалах «Город хищниц» и «Грязь», где в одном из эпизодов снялась ее коллега Дженнифер Энистон.

Кортни Кокс могла сыграть роль Сьюзан Майар в сериале «Отчаянные домохозяйки», но из-за беременности ей пришлось отказаться от предложения, и роль отдали актрисе Тери Хэтчер. В 2022 году Кортни Кокс получила роль в сериале «Сияющая долина».

Кортни выступает не только как актриса, но и как продюсер. За работу над проектом игрового шоу Celebrity Name Game она получила номинацию на «Эмми».

Мэтт Леблан — Джоуи Триббиани

Мэтт Леблан в роли Джо, 1 сезон сериала «Друзья»

Самый обаятельный и привлекательный, хоть и несколько недалекий, любимец женщин Джозеф Триббиани в исполнении красавчика Мэтта Леблана — актер-неудачник, который перебиваетсяся случайными заработками, снимаясь в непопулярной рекламе или второсортных сериалах.

Благодаря природному оптимизму и некоторой непосредственности Джоуи все-таки смог добиться успеха и получил главную роль в мыльной опере «Дни нашей жизни». Триббиани — единственный персонаж, который так и не нашел вторую половинку, но он же — единственный, о ком сняли спин-офф. «Джоуи», правда, не имел успеха, и спустя два сезона его закрыли.

Мэтту Леблану к лицу возраст — в этом году актеру исполнится 57 лет

С того момента больших проектов у Мэтта Леблана было мало — он появлялся в передачах на ТВ в качестве камео или как приглашенный гость. Одна из примечательных ролей — в фильме «Все схвачено», где он появился в образе домохозяина большого семейства. Еще Леблан снялся в «Ангелах Чарли».

В 2011 году актер появился в сериале «Эпизоды», где сыграл вымышленную версию самого себя — за эту работу он получил первый «Золотой глобус» в своей карьере. С 2016-го по 2020-й он был ведущим популярного британского шоу про автомобили Top Gear.

Лиза Кудроу — Фиби Буффе

Актриса Лиза Кудроу не умела играть на гитаре, для нее специально наняли учителя. Она смогла освоить лишь несколько аккордов, но сценаристы решили, что для Фиби этого достаточно

Взбалмошная, наивная, странная, с множеством неожиданных фактов биографии — любимица зрителей Фиби Буффе. Массажистка, гитаристка, исполнительница песен о котах, волосах, перцах (о чем только не пела Фиби...). Несмотря на тяжелое прошлое, Фиби не стала злой, жестокой — наоборот, она научилась еще больше любить и ценить то, что имеет, видеть вещи, которые обычный человек не замечает.

Лиза Кудроу стала первой обладательницей статуэтки «Эми» из актеров сериала

После завершения сериала «Друзья» Лиза Кудроу, как и ее коллеги, продолжила сниматься в кино, но роли были эпизодические: «Отличница легкого поведения», «P.S. Я люблю тебя», «Соседи. На тропе волны» и другие. Иногда зрители замечали, что персонажи Лизы, отличавшиеся резким странным поведением, часто похожи на Фиби, а в некоторых интервью актриса признавалась, что и сама иногда ведет себя, как Фиби. Хотя в жизни у Кудроу больше схожих черт с Россом Геллером — актриса имеет степень бакалавра по биологии. До начала актерской карьеры она работала с отцом в больнице.

Мэттью Перри — Чендлер Бинг

Акер снимался в популярных фильмах: «9 ярдов», «Папе снова 17», «Поспешишь — людей насмешишь»

Все мы знаем Мэттью Перри по роли Чендлера. Добродушный и обаятельный герой сериала полюбился миллионам зрителей. Он запомнился своими шутками, нестандартной биографией, невероятной способностью дружить и любить. У персонажа Перри, пожалуй, самая большая армия фанатов.

В 90-х актер успел сняться в сериалах «Свободные от дома», «Кто здесь босс?», «Беверли-Хиллз, 90210», но все эти роли не принесли славы. В отличие от «Друзей» — роль Чендлера Бинга прославила актера на весь мир. Но мало кто знал об обратной стороне жизни популярного актера: многие годы он безуспешно боролся с нарко- и алкогольной зависимостью.

Сложно представить, что эта пара могла не сложиться

После нескольких сезонов «Друзей» на съемочной площадке стали замечать, что Перри приходит на работу с похмелья. Мэттью признавался, что всё началось с привыкания к обезболивающему, а затем он переключился на запрещенные вещества. По словам актера, он не помнил весь период работы с третьего по шестой сезоны «Друзей» — наркотики стерли три года из его памяти.

После того как съемки «Друзей» закончились, Мэттью Перри продолжил принимать наркотики — актера видели на улице в непотребном виде с пустым взглядом. Он неоднократно пытался бороться с зависимостью и признавался журналистам в 2013 году, что прекратил употреблять, но это оказалось ложью. Долгие мучительные годы Мэттью Перри переживал тяжелые моменты, едва не лишился жизни, но врачам удалось его спасти.

Актер скончался в возрасте 54-х лет

Последний раз Мэттью Перри появился на экранах в 2021 году — в специальном выпуске «Друзей», который вновь собрал всеми любимых актеров. Но и там Мэттью выглядел растерянным и говорил невнятно, из-за чего фанаты заподозрили, что он вновь начал употреблять. С тех пор никаких новостей из жизни актера не поступало.

Всё закончилось трагично — 29 октября 2023 года Мэттью Перри нашли мертвым в собственном доме. Актера обнаружили в джакузи, но следов наркотиков нигде не обнаружено. По предварительным данным, у него остановилось сердце.

Несколько фактов о сериале:

Цвет стен в квартире Моники выбран не случайно — кинодекоратор Джон Шаффнер настоял на том, что яркие сиреневые стены не дадут зрителям, увидевшим сериал по телевизору, переключить канал.

Моника — это клей, который объединяет всех друзей: Росс — ее брат, Рейчел — школьная подруга, Фиби — бывшая соседка, Джо и Чендлер — соседи.

Все актеры сериала друзья не только на съемочной площадке, но и в жизни: за 10 лет, проведенных вместе, они стали настоящей семьей.

Первой роль Рейчел Грин предложили Кортни Кокс — представляете?

Между Дженнифер Энистон и Дэвидом Швиммером вспыхнул роман прямо на съемочной площадке, но они тщательно скрывали это, а Мэттью Перри был тайно влюблен в Энистон. Актер признавался, что такую девушку, как она ему не получить, конкурировать с Бредом Питтом невозможно, поэтому Мэттью молча наблюдал за Дженнифер и ничего не делал.

Актер Хэнк Азария (бойфренд Фиби — Дэвид, ученый, который улетел в Минск) мог сыграть Джоуи Триббиани: он дважды приходил на кастинг и не остался незамеченным. Изначально сценаристы хотели выдать Фиби замуж за Дэвида, но в итоге Майк понравился зрителям больше.

В 2021 году вышел специальный выпуск «Друзья. Воссоединение»

У сериала не было четко прописанного сюжета, во многом это была импровизация, основанная на реакции зрителей, присутствующих на съемочной площадке, на пожеланиях актеров, а многие шутки Мэттью Пэрри были включены в сериал.

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